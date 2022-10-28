Во время ССОРЫ происходит выброс цифотоксинов - УЗНАЙТЕ !

Если уровень цифотоксинов постоянно повышен, могут развиться такие заболевания как артрит, диабет, сердечные недуги и рак.

Эмоции (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — это субъективные реакции человека и высших животных на любые внешние и внутренние раздражители.

Каждый человек в той или иной мере постоянно переживает различные эмоции, но испытывая, какую либо эмоцию мы и не задумываемся, что любое переживание отражается на дыхании и мышцах. Например, длительное фоновое переживание тревоги, приводит к напряжению мышц шеи, трапеции, диафрагмы

Это нездоровый тип напряжения, который может способствовать развитию таких проблем, как головная боль напряжения, синдром височно-нижнечелюстного сустава, боли в спине, нарушение дыхания, что приводит к ВСД, проблемам сердечно сосудистой системы, центральной нервной системы и других проблем со здоровьем.

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Некоторые люди чувствуют, что во время ссоры поднимается давление. И это чувство не обманчиво – все именно так и происходит.

Причем необязательно ссориться, достаточно подумать о ссоре через одну, две или пять недели после того, как она произошла, утверждает Американский журнал психофизиологии. Поэтому правильно гласит народная мудрость: поругался – забудь.

Получасовая ссора с любимым человеком на сутки практически полностью выключает способность организма к самовосстановлению. Ученые университета штата Огайо выяснили, что у людей, которые постоянно ссорятся со своими партнерами, раны заживают медленнее. Исследователи с помощью специального прибора вызывали на коже предплечья микроожоги. Когда партнеров просили рассказывать о причине сильной ссоры, раны заживали на 40% дольше.

Ученые объясняют такие результаты тем, что во время ругани происходит выброс цифотоксинов – молекул, которые являются индикаторами воспалительного процесса.

Если уровень цифотоксинов постоянно повышен, могут развиться такие заболевания как артрит, диабет, сердечные недуги и рак.

У человека, переживающего эмоцию, можно зафиксировать изменение электрической активности мышц лица. Некоторые изменения наблюдаются при этом и в электрической активности мозга, в функционировании кровеносной и дыхательной систем.

Пульс разгневанного или испуганного человека может на 40-60 ударов в минуту превышать нормальный. Столь резкие изменения соматических показателей при переживании человеком сильной эмоции указывают на то, что в этом процессе задействованы практически все нейрофизиологические и соматические системы организма. Эти изменения неизбежно сказываются на восприятии, мышлении и поведении индивида, и в крайних случаях могут приводить к соматическим и психическим нарушениям.





Как влияют основные эмоции на тело?



Радость

Когда мы радуемся — тело расширяется, становится легким, мы летим от счастья. Все остальные эмоции сокращают, сжимают тело. Даже амеба — простейший организм — сжимается для защиты от опасности.



Страх

Представьте ситуацию: вы идете по улице, сзади слышите визг тормозов машины. Что вы чувствуете? Ваше тело сжимается в области солнечного сплетения. Говорят: «человека парализует от страха», «подкосились ноги» (особенно в коленях). Это и есть зоны страха в теле. Каждое чувство, испытываемое человеком, имеет определенные зоны напряжения в теле. Мы и дышим всегда так, как себя чувствуем. Так, при выраженном страхе дыхание всегда замирает.



Гнев

Образ человека в гневе совершенно определенный: сжаты челюсти, глубокое и тяжелое дыхание. Напрягается шея, особенно ее боковые поверхности, а также грудь и руки (как для удара). Это все — зоны гнева.



Обида

Обида — это невыраженный гнев, который в силу определенных обстоятельств нет возможности выразить. Поэтому зоны обиды включают в себя зоны гнева. Кроме того, обида сдавливает горло (комок в горле). От обиды перехватывает дыхание, болит сердце.

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Эмоция активирует вегетативную нервную систему, которая в свою очередь воздействует на эндокринную и нервно-гуморальную системы. Разум и тело требуют действия. Если же адекватное эмоции поведение по тем или иным причинам невозможно для индивида, ему грозят психосоматические расстройства.



Какой бы ни была эмоция, переживаемая человеком, - мощной или едва выраженной - она всегда вызывает физиологические изменения в его организме, и эти изменения порой столь серьезны, что их невозможно игнорировать. опубликовано econet.ru

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