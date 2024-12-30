Как разгладить морщины: 7 рецептов омолаживающих масок

Разглаживающие маски для лица от морщин эффективно действуют при регулярном использовании не забывайте, что после масок кожа требует легкого массажа. Самые эффективные маски от морщин позволяют придать коже здоровый сияющий вид за довольно короткий промежуток времени. Для лучшего эффекта применение масок необходимо комбинировать с комплексным уходом за увядающей кожей лица.

Антивозрастные маски для лица - это эффективный способ избавиться от первых признаков старения, вернуть коже молодость и красоту - это первая ступень на пути к красивой помолодевшей коже. Они способны сократить количество морщин, замедлить процесс их образования - все маски в своем составе имеют активные вещества.

Разглаживающие маски для лица от морщин эффективно действуют при регулярном использовании не забывайте, что после масок кожа требует легкого массажа. Самые эффективные маски от морщин позволяют придать коже здоровый сияющий вид за довольно короткий промежуток времени. Для лучшего эффекта применение масок необходимо комбинировать с комплексным уходом за увядающей кожей лица.

Маска подойдет обладательницам жирной кожи лица - для ее приготовления понадобится половина чайной ложки меда, один яичный белок и одна ложка овсяных хлопьев, измельченных в муку. Смешиваем все ингредиенты и наносим на 20 минут. Умываться после нее необходимо теплой водой, аккуратно массируя лицо.

Разглаживающая маска от морщин - понадобится один небольшой банан, столовая ложка меда и сметаны. Если у вас жирная кожа, замените сметану кефиром, а если сухая - растительное масло, лучше масло зародышей пшеницы.

Также вам понадобится один яичный желток - все ингредиенты тщательно перемешать и нанести на кожу на 20 минут. Такую маску можно использовать через день, на протяжении одного-двух месяцев.

Морковная маска эффективно подтянет кожу лица и взбодрит её - возьмите одну сырую морковь и натрите ее на мелкой терке. К моркови необходимо добавить пару чайных ложек меда, каплю масла жожоба и тщательно все перемешать. На лице маску держать 10-20 минут, смывать только теплой водой.

Эта маска убирает возрастные пигментные пятна - для ее приготовления вам понадобится картофельное пюре (пару ложек), немного молока, сметаны, одна чайная ложка глицерина, масло из семян облепихи или масло из виноградных косточек. Все ингредиенты тщательно смешиваются и наносятся на кожу на 15-20 минут. Маску смывают только теплой водой.

Маска для женщин с увядающей кожей - возьмите столовую ложку измельченного репчатого лука, одну ложку меда и ложечку молока. Смешайте все ингредиенты и нанесите на лицо на 10-20 минут, после смойте все теплой водой.

Дрожжевая питательная маска - возьмите столовую ложку дрожжей (лучше пивных) и немного молока. Смешайте ингредиенты, дрожжи должны раствориться в молоке так, чтобы у вас получилась густая смесь. Маску наложите на лицо на 10-15 минут, остатки маски уберите салфеткой и смойте теплой водой.

Домашние маски для лица лучше наносить в горизонтальном положении. Во-первых, это удобно - вам не придется все 20 минут стоять на ногах. Кроме того - в горизонтальном положении - ингредиенты с вашей маски не будут отпадать или растекаться. Любую маску необходимо смывать теплой водой и аккуратно, промокающими движениями вытирать кожу.опубликовано econet