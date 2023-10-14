Притча: Плевок в лицо и 5 лекарств

В давние времена в одном торговом городе жил чиновник. Однажды, когда он проходил по рыночной площади, к нему быстро подошел какой-то странный оборванец...
В давние времена в одном торговом городе жил чиновник.
Однажды, когда он проходил по рыночной площади, к нему быстро подошел какой-то странный оборванец и, выкрикнув бранные слова, плюнул в лицо чиновнику и убежал.
Не вынес чиновник позора и заболел.
Так бы и умер, но его друзья послали за лекарем, который славился своим умением исцелять душевные раны. Лекарь дал больному пять лекарств и велел каждую ночь, просыпаясь в назначенный час, принимать одно из них.
Настала ночь. Принял чиновник первое лекарство, и приснилась ему рыночная площадь и то, как оборванец плюнул ему в лицо. От нестерпимого унижения и позора страшно закричал больной и проснулся.
На следующую ночь принял он второе лекарство и снова увидел тот же самый сон, но вместо позора он ощутил леденящий душу страх.
Тот же самый сон приснился чиновнику и на третью ночь, но ни страха, ни позора уже не было, а почувствовал он глубокую печаль.
Удивился чиновник, но решил следовать указаниям до конца и на следующую ночь выпил четвертое лекарство. Конечно же, он снова увидел тот же сон, но этот сон уже не был таким мучительным, как в предыдущие ночи, и ощутил чиновник только чувство легкого удивления.
На пятую ночь неожиданно для себя самого чиновник испытал радость. Не зная, что думать, он поднялся с кровати и незамедлительно отправился к лекарю за советом и новыми лекарствами.
— Что ты чувствовал после приема моих снадобий? — спросил целитель.
— Все ночи мне снился один и тот же сон о том, как оборванец плюнул в меня, — ответил чиновник, — но каждую ночь этот сон вызывал у меня новое чувство: я испытывал то позор, то страх, то печаль, то удивление. А в последнюю ночь я ощутил радость и испытываю ее до сих пор. Теперь я растерян и не понимаю, что же я должен чувствовать на самом деле?
Услышав чиновника, засмеялся лекарь и сказал:
— Неважно, что произошло с тобой, если ты можешь относиться к случившемуся так, как считаешь нужным. Ведь только от твоего выбора зависит, будешь ли ты радоваться или огорчаться по любому поводу.
Что же касается плевка в лицо, то мудрый человек просто не обратил бы на него внимания, тем более что обидчик твой — сумасшедший, и его плевок не более оскорбителен для тебя, чем порыв ветра, запорошивший пылью твои глаза.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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