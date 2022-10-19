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Ведро с яблоками: замечательная притча, которую хочется цитировать

Источник: factroom.ru 19 октября 2022 6974
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Замечательная притча, которую хочется цитировать. Наслаждайтесь!

Ведро с яблоками: замечательная притча, которую хочется цитировать

Купил человек себе новый дом — большой, красивый — и сад с фруктовыми деревьями возле дома.

А рядом в стареньком домике жил завистливый сосед, который постоянно пытался испортить ему настроение: то мусор под ворота подбросит, то ещё какую гадость натворит.

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Однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там — ведро с помоями. Человек взял ведро, помои вылил, ведро вычистил до блеска, насобирал в него самых больших, спелых и вкусных яблок и пошёл к соседу.

Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: «Наконец-то я достал его!». Открывает дверь в надежде на скандал, а человек протянул ему ведро с яблоками и сказал:

— Кто чем богат, тот тем и делится! опубликовано econet.ru 

Ведро с яблоками: замечательная притча, которую хочется цитировать

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Источник: https://econet.kz/

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