ЧТО такое дислексия с точки зрения кинезиологии

По мнению некоторых ученых, предрасположенностью к дислексии обладает каждый десятый обитатель планеты. Так, не умеющих правильно читать или писать, переставляющих слова, буквы, знаки или пропускающие целые фразы людей, относили к больным и в качестве единственного метода лечения предлагали лекарственные препараты так же, как и в случаях гиперактивного поведения. Всех, кому ставили диагноз — дислексия, ожидало мрачное будущее.

По мнению некоторых ученых, предрасположенностью к дислексии обладает каждый десятый обитатель планеты.

В середине 60-х годов медицинская общественность считала, что нарушения функций обучения, связаны с поражениями головного мозга.

Так, не умеющих правильно читать или писать, переставляющих слова, буквы, знаки или пропускающие целые фразы людей, относили к больным и в качестве единственного метода лечения предлагали лекарственные препараты так же, как и в случаях гиперактивного поведения.

Всех, кому ставили диагноз — дислексия, ожидало мрачное будущее.

В начале 80-х исследователи открыли новую теорию, объясняющую нарушение функции обучения. Они объявили, что эта проблема возникает в результате «неспособности правого и левого полушарий головного мозга к интеграции». Ответ на дислекисические нарушения функции обучения сфокусировался на сознательно управляемой активности правого полушария мозга, на упражнениях перекрестной координации и на позитивной поддерживающей окружающей среде, в которой стоит проводить обучение с целью интеграции и уравновешивания двух полушарий мозга.

Метод «Единого мозга» обеспечивает совершенно иной подход к определению понятия дислексии, механизмов ее развития и выявлению способов коррекции ее подлинной причины.

Очень редко дислексия возникает в результате повреждения мозга, что влияет на восприятие и понимание речи и языка.

Но почти в каждом случае «нарушение функций обучения», известные под названием «дислексия», развиваются в результате эмоционального стресса, получаемого во время обучения, стресса настолько интенсивного, что индивидуальные программы обучения оказываются как бы в «мертвой точке» из-за страха, боли или страха боли.

Дислексия возникает в результате отрицания человеком возможности обучения в конкретной сфере жизненного опыта. Это отрицание исходит из сознательного выбора, сделанного в момент интенсивного стресса. Это просто неврологическая функция, а не болезнь.

Дислексия не ограничивает жизненные возможности. Даже тогда, когда причиной дислексии являются физическая травма, опухоль и т.д., человеческий разум может найти путь вокруг «мертвых точек восприятия».

Общеизвестно, что большинство страдающих дислексией, становятся удивительно творческими личностями, когда действительность диктует решать, не говоря уже скрывать, «проблему». Говоря, что «я просто недостаточно хорошо читаю, поэтому я и не читаю слишком много». Или, «у меня плохой почерк, поэтому я печатаю на компьютере» и т.д..

Конечно, подобное отрицание не может исправить ситуацию. Фактически, отрицание одной проблемы, как снежный ком, способствует отрицанию многих других проблем в дальнейшем. Большинство людей скорее смирятся с ограничением своих возможностей и способностей, чем признаются, что нуждаются в помощи. На самом деле, в неврологической системе, столь чудесной, как наша, состояние ограничения способностей никогда не должно стать тупиком. Ставит нас в тупик, так это эмоциональный стресс, который мы причисляем к уже «установленной проблеме».

Дело в том, что у каждого из нас есть дислексические нарушения функции обучения. Не имеет значения, как мы читаем, пишем или считаем. Где-то в процессе развития мы натыкаемся на «бетонную стену» эмоционального, всеохватывающего стресса и делаем выбор быть по отношению какой-нибудь сферы обучения. Более того, с того момента, как мы отвергли возможность освоения того или иного предмета, мы сделали сознательный выбор.

Этот выбор отрицания своих собственных возможностей обрек нас на ежедневное запутывание «собственных следов» до тех пор, пока кто-нибудь не обнаружит, как мы стали далеки от своих лучших возможностей.

Для того, чтобы очертить проблему, следует отметить, что наш выбор отрицания был сделан так давно, что большинство из нас «не может вспомнить», когда или почему его сделали.

В «пылу сильной эмоции», в частности страха, боли или страха боли, мы соединяем способность организма воспринимать с нашей неспособностью выжить в той или иной ситуации, и выбираем слепоту по отношению к вызвавшему фактору: «только бы не испытывать больше никакой боли».

Поскольку подобное слияние произошло в прошлом, необходимо найти способ привести в состояние готовности нейроны памяти, которые «были возбуждены» в тот момент, и устранить отрицательный эмоциональный заряд, ими поддерживающий.

Без устранения причин, лежащих в прошлом, коррекция произведенная в настоящем, действует непродолжительно, до появления следующего подобного стрессора. Система «Единого мозга» непосредствено взаимодействует с нейронами, хранящими память о прошлом, чтобы освободить будущее от отрицательно эмоционального заряда, который блокирует восприятие.

Мы, таким образом, с помощью мышечного тестирования, устанавливаем истинную правды блокады, которая существует в настоящем. Это автоматически закрепляет все связанные типы памяти из прошлого. «Возвращение по возрасту» позволяет определить, когда хронологически мы соединили воедино отрицательный эмоциональный заряд и проблемы восприятия.

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Дислексия (исключения клинические случаи) почти всегда возникает по причине нарушения связи между передними и задними отделами доминирующего полушария мозга. Реагируя на отрицательный эмоциональный заряд, доминирующее полушарие мозга прекращает свою полную, сбалансированную деятельность, заменяя ее стремлением к физическому/эмоциональному выживанию, что приводит к функциональному минимальному использованию возможностей головного мозга.опубликовано econet

по материалам семинара Гордона Стоукса и Дэниеля Уайтсайда "Коррекция дислексических нарушений способности к обучению и интеграция головного мозга"

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