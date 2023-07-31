Злое слово ранит сильнее, чем кажется

«Многие годами живут в обстановке вербального насилия, но не подозревают, что что-то не так, потому что оскорбления и унижения давно стали частью их жизни», – говорит Патрисия Эванс (Patricia Evans), автор книги «Словесная агрессия: как распознать и победить».

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Между тем такой стиль отношений наносит серьезный удар психике – наш мозг переживает вербальную агрессию как физическое насилие. «Компьютерная томограмма головного мозга человека, который слышит гневные оскорбления в свой адрес, и томограмма человека, которого только что ударили по голове, выглядят одинаково», – говорит Эванс.

Еще два серьезных последствия словесной агрессии – постоянные унижения разъедают нашу самооценку и ослабляют внимание, мы становимся рассеянными, нам трудно сосредоточиться.

Словесная агрессия – не обязательно грубая брань, крики и угрозы. Бесконечные замечания и «шутливые» оскорбления, просьбы в форме приказов ранят не меньше. Вот еще несколько примеров словесной агрессии, о которых стоит знать.

Отказ или молчание. Как рассуждает агрессор: «У меня есть то, в чем ты нуждаешься, и я могу дать или не дать это тебе. Поэтому я контролирую ситуацию». Или: «Если я не отвечаю тебе, отказываюсь отвечать, я могу быть уверенным, что все останется по-прежнему. Мне не нужно спрашивать твое мнение. Я не говорю «нет» и не говорю «да». Ты на крючке, а я ничем не рискую».

Противодействие. Поступая вопреки вашим просьбам и желаниям, агрессор уверен: «Я могу думать и принимать решения за нас обоих. Ты думаешь неправильно, а я правильно. Если я заставлю тебя сомневаться в себе, мне будет легче тебя контролировать».

Обесценивание. Не придавая важности вашим словам и поступкам, называя их «глупостями», «бредом», «пустяками», агрессор настаивает, что последнее слово всегда должно оставаться за ним. «Я могу обесценивать твои слова и поступки, но сам я – вне критики и никому не подотчетен. Я принимаю решение. Когда ты увидишь, насколько ты ничтожна/ничтожен, мне будет легче контролировать тебя».

«Шутливые» оскорбления. Называя оскорбления «всего лишь» шуткой, агрессор имеет в виду: «Мне доставляет такую радость видеть, как ранят тебя мои слова, что я не собираюсь прекращать. Я считаю, что мои слова надо воспринимать с юмором. Я могу говорить, что хочу. Я владею ситуацией».

Грубое пресечение. Резко обрывая разговор, игнорируя ваши слова, агрессор подчеркивает: «Я не обязан уважать твое мнение и отвечать тебе, ты неадекватная личность, поэтому я могу закончить разговор, когда захочу, – решаю я».

Обвинения. Заявляя, что вы сами виноваты в том, что он вас оскорбляет, агрессор хочет заставить вас думать: «Ты сама виновата/сам виноват в том, что тебе больно, и в том, что я с тобой так разговариваю и так обращаюсь, и вообще во всем, что идет не так, как я хочу, поэтому я не должен менять свое поведение».

Осуждение и замечания. Осуждая и критикуя, агрессор получает еще одну возможность поработить нашу волю: «Когда я говорю тебе, что ты не так думаешь и поступаешь, я начинаю контролировать тебя».

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

1. Прислушайтесь к себе.

«Если вы постоянно чувствуете себя рядом с человеком как на иголках или страдаете от чувства неполноценности («Вечно я все делаю не так»), над вами насмехаются, скорее всего, вы подвергаетесь словесной агрессии», – объясняет Эванс. Прислушайтесь к тому, как с вами разговаривают. Вам говорят (решают за вас), что вы за человек, чего хотите в жизни? Никто кроме нас самих не может знать и решать, что мы хотим, о чем думаем, что чувствуем. Доверяйте прежде всего своим чувствам, опирайтесь на них.

2. Перестаньте себя обвинять.

«Нужно осознать, что агрессия – не ваша вина, а проблема психики того, кто вас оскорбляет, – подчеркивает Эванс. – Все, что ему нужно, – тотальный контроль над вами». Если кто-то из вашего окружения возлагает вину за поведение агрессора на вас, не спешите винить себя. «Однажды я консультировала женщину, чей муж имел привычку кричать на нее без всякого повода, а ее мать считала, что она частично в ответе за такое безумное поведение супруга, – рассказывает Эванс. – Это абсолютно неверное мнение, и оно наносит большой вред психике».

3. Сопротивляйтесь.

Нет смысла объяснять и оправдываться – вместо этого начните ставить границы: «Я не хочу это слышать», «Стоп. Остановись сейчас же».

4. Найдите группу поддержки.

Важно найти кого-то, с кем вы сможете обсудить положение, поделиться тем, что на душе, – это может быть кто-то из близких, друзей или заслуживающий доверия психотерапевт.

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5. Не пытайтесь изменить агрессора.

Человек способен измениться к лучшему, если действительно захочет, – но вы не можете изменить его за него. Зато вы можете относиться к себе с уважением и заботиться о себе.опубликовано econet

Автор: Ксения Татарникова

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