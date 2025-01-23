Если любовь «жмет», значит это не ваш размер

Всегда оставайтесь собой, даже находясь в отношениях. Хотя мысль о том, что мы можем остаться в одиночестве обычно нас пугает, это всегда полезнее для нас, чем токсичные отношения.
Иногда, выбирая любовь мы «промахиваемся с размером».
Случается, что мы берем на себя слишком большую ответственность, которую тянем день за днем, желая добиться многих вещей, и, в глубине души понимаем, что мы далеки от реальности, и пытаемся носить слишком большой для нас размер.
Однако, по мере того как мы взрослеем, мы начинаем понимать, что можем сделать, а что нет, мы узнаем, что заслуживает внимания, а что лучше оставить в стороне.
Постепенно, мы более реалистично соотносим наши устремления и мечты с конкретными реалиями. Но когда мы говорим об эмоциональных проблемах и любви, мы должны признать, что всегда очень трудно найти отношения, которые идеально нам подходят и нигде не «жмут».
Одна любовь заставляет нас задыхаться, а другая дает нам крылья, заставляя нас чувствовать себя счастливыми и реализовавшимися на 100%.
Теперь сядьте и подумайте… Что насчет вас? Вы правильно выбрали размер вашей любви?
Мы не можем это отрицать, всем нам нравятся те отношения, от которых у нас перехватывает дыхание и которые заставляют нас чувствовать себя живыми, обрушивая на нас тысячу чувств и желаний.
Имейте в виду, что этот эмоциональный вихрь, в котором сплелись увлечение, желание и абсолютная необходимость всегда быть рядом с любимым, является очень распространенным явлением на ранних этапах влюбленности.
После того, как пройдут первые несколько месяцев или в первые два года, которые, как правило, длится фаза романтической любви, мы переходим в стадию зрелой любви и отношений, это достаточно важный период, ведь должны быть обновлены и пересмотрены наши внутренние связи с партнером.
Для этого этапа характерны следующие признаки:
Когда любовь не дает нам дышать и «жмет»?
И мы не можем упускать из виду тот факт, что иногда вина лежит не только на другой стороне нашей пары, но мы также несем за это некоторую ответственность. Есть люди, которые строят всю свою жизнь вокруг любимого, как маленький спутник вокруг планеты.
Никогда не стоит отдавать приоритет другим людям и ставить их выше наших собственных потребностей, потому что, в конце концов, наша самооценка станет подобна марионетке в руках партнера. Никогда стоит впадать в эту крайность!
Если любовь вам жмет, это совсем не значит, что вам нужно «похудеть», чтобы «влезть» в нее. Никогда не изменяйте себе, своему образу действовать, чувствовать и жить, чтобы соответствовать личности вашего партнера и вписаться в его шаблон.
Одиночество оздоравливает, раскрепощает и помогает нам найти контакт с самим собой.
Трудно найти идеального человека, который будет соответствовать каждой из наших потребностей и впишется в наши жизненные проекты, который затянет в строгий корсет наши страхи и украсит нашу жизнь лентами искренней радости.
Однако, на поиск такого человека стоит потратить свою жизнь!опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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