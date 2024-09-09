8 натуральных рецептов для красоты ваших рук

Рецепты на основе этого средства избавят от излишней потливости, смягчат и отбелят кожу

Различные типы грязей и глины применялись в лечебных целях очень давно. Еще в Древнем Египте больные обмазывались грязью и глиной, которую выносил во время разлива Нил, и лежали на берегу реки под горячими лучами южного солнца. В ХVI в. грязелечение получило расцвет в Италии, где применяли в основном вулканическую грязь. Несколько позднее – в ХVII в. – грязелечение пришло во Францию, а в ХVIII в. – в Германию. В России колыбелью грязелечения (ХIХ в.) являлся Крымский полуостров.

В приведенных ниже рецептах используется глина и глиняная вода (1 ст. л. глины разводится в 1 стакане воды).

СМЯГЧАЮЩАЯ ВАННОЧКА ДЛЯ РУК

Требуется: 2 ст. л. глины, 1 л воды, 1 яичный желток, по 1 ч. л. сливочного масла или любого жирного крема и питьевой соды.

Способ приготовления. Растворите глину и соду в теплой воде, добавьте сырой желток и тщательно размешайте.

Способ применения. Сначала вотрите в кожу рук масло или жирный крем и опустите их в ванночку с раствором на 15—20 мин. После окончания процедуры тщательно оботрите руки махровым полотенцем и еще раз смажьте их маслом или кремом.

Ванночки для рук проводите 1—2 раза в неделю.

ВАННОЧКА ДЛЯ СИЛЬНО ПОТЕЮЩИХ РУК

Требуется: 1/2 стакана глиняной воды, по 1 ст. л. коры дуба и лимонного сока, 1 ст. л. воды.

Способ приготовления. Кору дуба залейте кипятком и поставьте на слабый огонь на 5—10 мин, после чего дайте отвару настояться в течение 1 ч. Затем раствор процедите и немного остудите. Добавьте в него глиняную воду и лимонный сок.

Способ применения. Опустите руки в раствор на 15—20 мин. После этого тщательно протрите их махровым полотенцем и смажьте любым жирным кремом для рук или подсолнечным маслом.

Проводите процедуру не реже раза в неделю.

ВАННОЧКА ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ КОЖИ РУК

Требуется: 1/2 стакана глиняной воды, 1 ст. л. соли, 1,5 л воды, мыло.

Способ приготовления. Растворите немного мыла в теплой воде, добавьте глиняную воду, соль и хорошо размешайте.

Способ применения. Опустите руки в раствор на 10—15 мин. После окончания процедуры промокните их махровым полотенцем и смажьте жирным кремом.

Наибольшего эффекта при уходе за руками вы достигнете, если будете хотя бы 1 раз в неделю делать лечебные обертывания, которые великолепно воздействуют на кожу рук, смягчают ее, предотвращают ее увядание и даже устраняют всевозможные дефекты.

ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ОБВЕТРЕННОЙ КОЖИ РУК

Требуется: 1 ст. л. глины, по 1 ч. л. миндального (или оливкового) масла и меда, 1 яичный желток, хлопчатобумажные перчатки.

Способ приготовления. Смешайте глину с миндальным или оливковым маслом, добавьте мед, яичный желток и еще раз тщательно размешайте. Слегка нагрейте смесь на водяной бане.

Способ применения. Полученный состав нанесите на кожу рук и немного вотрите, наденьте хлопчатобумажные перчатки. Оставьте обертывание на 2—3 ч, затем удалите смесь чистой салфеткой.

Желательно выполнять данную процедуру на ночь, поскольку мыть руки после обертывания не рекомендуется 3—4 ч. Повторяйте 1—2 раза в неделю в холодное время года.

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ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ

Требуется: по 2 ст. л. глины и сливочного масла, 1/4 ч. л. йодной настойки, хлопчатобумажные перчатки.

Способ приготовления. Смешайте глину с маслом, влейте йодную настойку и тщательно размешайте, после чего немного разогрейте на водяной бане.

Способ применения. Нанесите массу на кожу рук и ногти и слегка вотрите, наденьте перчатки. Оставьте обертывание на 1—1,5 ч, после чего снимите перчатки, а оставшееся масло и глину удалите с помощью косметического молочка и салфетки. Через 20—30 мин можете ополоснуть руки теплой водой и тщательно протереть махровым полотенцем.

Выполняйте процедуру не менее 2 раз в неделю.

ОБЕРТЫВАНИЕ С РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ КОЖИ РУК

Требуется: 2 ст. л. глины, 1 ст. л. касторового или любого растительного масла, хлопчатобумажные перчатки.

Способ приготовления. Тщательно смешайте глину с маслом до однородности.

Способ применения. Нанесите смесь на руки, тщательно вотрите ее в кожу, наденьте перчатки. Оставьте обертывание на 8—9 ч, желательно на ночь.

Обертывание повторяйте 2—3 раза в неделю на протяжении месяца.

ОТБЕЛИВАЮЩЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ РУК

Требуется: 2 ст. л. глины, 200 г картофеля, 3 ст. л. сливок.



Способ приготовления. Очистите, сварите и разомните картофель. Добавьте в него глину, сливки и все тщательно перемешайте.



Способ применения. Если состав остыл, немного подогрейте его на водяной бане и нанесите теплую массу на кожу рук, вотрите ее, оберните руки полиэтиленом или наденьте полиэтиленовые перчатки. Держите 1 ч. Затем очистите кожу рук от смеси, можете воспользоваться косметическим молочком. Нежелательно мыть руки тотчас после процедуры. По прошествии 30—40 мин можете ополоснуть их в любом травяном растворе.



В наше время зарубежные и отечественные производители косметики готовы предложить огромное количество различных кремов и лосьонов для рук. Но, к сожалению, очень часто женщины, покупая дорогую косметику для лица, излишне экономят на средствах для ухода за руками. Поэтому мы предлагаем вам самим сделать превосходный крем или лосьон из обычных продуктов с добавлением глины.



МАСКА ДЛЯ РУК С ГЛИНОЙ И ОВСЯНОЙ МУКОЙ



Требуется: 1 ч. л. глины, 1 яичный желток, 1 ст. л. меда, 2 ч. л. овсяной муки, хлопчатобумажные перчатки.



Способ приготовления. Смешайте глину с сырым желтком, добавьте мед и муку и хорошо все перемешайте.



Способ применения. Нанесите небольшое количество крема на кожу рук и слегка вотрите его. Через 20—30 мин смойте прохладной водой и наденьте хлопчатобумажные перчатки. Процедуру желательно выполнять вечером, чтобы руки всю ночь оставались в тепле.



Делайте процедуры курсами по 4—5 дней в холодное время года. Храните готовую смесь в прохладном месте не более 3—4 дней.опубликовано econet



А. Корзунова, "Целебная глина и целебные грязи"

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