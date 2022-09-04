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Натуральный активатор роста бровей своими руками

Источник: beorganic.by 9406
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Брови - это наше все! - слышим мы от подруг и визажистов. И ведь это действительно так! Брови способны сделать наше лицо мягче или строже, старше или моложе, а также подчеркнуть выгодные для нас черты лица. Но для начала брови нужно вырастить!

Натуральный активатор роста бровей своими руками

Брови - это наше все! - слышим мы от подруг и визажистов. И ведь это действительно так! Брови способны сделать наше лицо мягче или строже, старше или моложе, а также подчеркнуть выгодные для нас черты лица. Но для начала брови нужно вырастить! 

По многочисленным просьбам мы сделали рецепт активатора роста бровей. Это просто незаменимое средство-помощник: оптимальная комбинация растительных и эфирных масел обеспечит приток крови к волосяному фолликулу, улучшит рост волос, идеально подойдет для тонких и ломких волос.  

Масса готового продукта - 5г.

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Ингредиенты: 

 

  • Масло ши (нераф.,ручной работы) - 1г

  • Масло какао (нераф.) - 1г

  • Масло шиповника - 2мл

  • Масло клещевины (нераф, органик) -1мл

  • Эфирное масло имбиря - 2 капли

  • Эфирное масло грейпфрута - 3 капли

  • Баночка для крема 5мл - 1шт

Натуральный активатор роста бровей своими руками

Приготовление: 

1. Растопите на водяной бане твердые масла, добавьте масла шиповника и клещевины. Хорошо перемешайте. 

2. Подождите, пока смесь будет еще жидкой, но не очень горячей, добавьте эфирные масла. 

3. Готовый бальзам вылейте в чистую баночку, плотно закройте крышкой. 

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Способ применения: 

Рекомендуется смазывать брови активатором роста во время вечернего ухода за кожей, делая активный, интенсивный массаж области роста бровей. Через 30 минут промокнуть брови салфеткой, чтобы убрать излишки масла.   

Срок хранения: не менее 3 месяцев.опубликовано econet.ru

 

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Источник: https://econet.kz/

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красота брови эфирное масло

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