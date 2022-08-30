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14 поз для эффективной, естественной и быстрой потери веса

Автор: Econet 30 августа 2022 7222
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Хотите сбросить лишние килограммы, но не желаете интенсивно тренироваться и сидеть на жесткой диете? Выход есть. Эти 14 поз помогут очистить организм от токсинов, запустить метаболизм, развить чувство гибкости и равновесия и сжечь лишний жир. Итак, худеем без особых усилий.

14 поз для эффективной, естественной и быстрой потери веса

Существует целый рад поз, которые укрепляют организм, выводят токсичные вещества и способствуют потере веса. Овладеть ими не сложно. Вот эти позы. 

Позы для похудания

1. Приветствие Солнцу 

Это самодостаточная физическая и духовная практика. Она включает 12 поз, которые выполняют в определенной ритмичной последовательности. Важно позы синхронизировать с дыханием и осознанностью.

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14 поз для эффективной, естественной и быстрой потери веса

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2. Сгибание вперед стоя 

Наклон вперед позволит удлинить и расслабить заднюю область тела, в частности, подколенных сухожилий, напряженных мускулов нижней зоны спины и плечевого пояса. Поза даст возможность удлинить позвоночный столб без сжатия и растягиваться мускулам ног и бедер с одновременным их укреплением.

14 поз для эффективной, естественной и быстрой потери веса

3. Собака смотрит вниз 

Это поза собаки лицом вниз. И.П. - руки и колени на коврике, кисти рук под плечевыми суставами, пальцы максимально расставлены, колени под бедрами, позвоночник прямой и расслабленный.

14 поз для эффективной, естественной и быстрой потери веса

4. Воин ІІ

Поза поможет растянуть и укрепить мускулатуру бедер и ног. Кроме того, она растягивает пах и укрепляет грудину. Поза «Воин» способствует облегчению боли в спине. Позу нежелательно выполнять при гипертонии и травмах коленей или бедер.

14 поз для эффективной, естественной и быстрой потери веса

5. Воин ІІІ 

Аналогична позе воина II, но немного усложнена. Из позы воина II аккуратно приподнимаем тело, балансируя на одной ноге, другую ногу отводим назад и поднимаем.

14 поз для эффективной, естественной и быстрой потери веса

6. Полумесяц 

Поза - одна из наиболее трудных для балансирования.

14 поз для эффективной, естественной и быстрой потери веса

7. Планка 

Универсальная поза, которая тонизирует все тело, эффективно сжигает калории, ускоряет метаболизм. Планка развивает чувство равновесия, гибкость, потому что растягивает мускулы и связки.

14 поз для эффективной, естественной и быстрой потери веса

8. Боковая планка 

Поза для здоровья позвоночника, так как ему необходима систематическая растяжка (3-5 раз в день).

14 поз для эффективной, естественной и быстрой потери веса

9. Дерево 

Важно помнить, что ключевая часть тела, которая играет роль в физической форме, здоровье, похудании, - это позвоночник.

14 поз для эффективной, естественной и быстрой потери веса

10. Танцор 

Поза связана с плотностью костей, что помогает избежать переломов и деградации костной ткани.

14 поз для эффективной, естественной и быстрой потери веса

11. Скрученный высокий выпад 

Поза помогает детоксикации, очищению организма и мыслей.

14 поз для эффективной, естественной и быстрой потери веса

12. Стул 

Делаем выдох и плавно сгибаем ноги в коленях, чтобы бедра оказались параллельны поверхности пола. 

14 поз для эффективной, естественной и быстрой потери веса

13. Треугольник 

Выполняя позу, мы формируем своим телом треугольник, растягивая мускулатуру ног и рук.

14 поз для эффективной, естественной и быстрой потери веса

14. Орел 

Становимся прямо и поднимаем одну ногу, скручиваем ее вокруг тазобедренного сустава и колена и охватываем ею другую ногу.опубликовано econet.ru

14 поз для эффективной, естественной и быстрой потери веса

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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