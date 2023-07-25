ТЕСТ: Кто контролирует ваше здоровье

Опросник состоит из трех шкал.

1. Шкала внутреннего локуса контроля (I): отражает степень вашего ощуще­ния контроля над своим здоровьем.

2. Шкала контроля «могущественными другими» (Р): эта шкала показывает степень вашей убежденности в том, что за ваше здоровье несут ответствен­ность «могущественные другие» (например, врачи).

3. Шкала контроля случая (С): эта шкала показывает, насколько вы убежде­ны в том, что здоровье зависит от случая, удачи или судьбы.

Баллы по шкалам локуса контроля

Подсчитайте сумму баллов, набранных вами в каждой шкале.

1. 23-30 баллов говорят о том, что вы придерживаетесь данной точки зрения. Например, если у вас высокий балл по шкале воли случая, вы верите в то, что ваше здоровье зависит от случая.

2. 15-22 балла значат, что вы умеренно придерживаетесь того или иного убе­ждения. Например, умеренный балл по шкале контроля могущественными другими означает, что вы отчасти уверены в том, что ваше здоровье зависит от могущественных других.

Многомерный опросник по здоровью

5 - абсолютно согласен

4 - согласен

3 - затрудняюсь ответить

2 - не согласен

1 - абсолютно не согласен

Шкала внутреннего локуса контроля (/)

1. Когда я болею, только мой настрой помогает мне выздороветь.

2. Я контролирую свое состояние здоровья.

3. Если я заболеваю, то в этом виноват(а) я сам(а).

4. Больше всего на мое здоровье влияют мои поступки.

5. Если я буду заботиться о себе, то смогу избежать болезни.

6. Если я не буду причинять вред своему организму, то останусь здоровым.

Шкала контроля «могущественными другими» (Р)

1. Регулярно посещая своего врача, я смогу избежать развития того или иного заболева­ния.

2. При первых же признаках недомогания я консультируюсь со специалистом.

3. О моем здоровье должна беспокоиться моя семья.

4. Врачи заботятся о моем здоровье.

5. Если я выздоравливаю, то это благодаря заботе других людей (врачей, медсестер, чле­нов семьи и друзей).

6. Что касается моего здоровья, то я делаю только то, что говорит врач.

Шкала воли случая (С)

1. Неважно, что происходит, но если мне суждено заболеть, то я заболею.

2. Болезни сваливаются на меня как снег на голову.

3. Насколько быстро я поправлюсь, обычно зависит от случая.

4. Поддержание хорошего состояния здоровья во многом зависит от случая.

5. Что бы я ни делал для профилактики заболеваний, я все равно могу заболеть.

6. Если мне не суждено заболеть, то я не заболею.

6-14 баллов свидетельствуют о том, что вы практически не придерживае­тесь данного убеждения. Например, если у вас низкий балл по шкале внут­реннего локуса контроля, это значит, что вы не верите в свои силы по пре­дотвращению заболеваний и излечению.

Например, высокий балл по внутреннему локусу контроля и низкий или уме­ренный по шкалам могущественных других и случая говорит о том, что вы чело­век, убежденный в своей способности контролировать свое здоровье.

Если у вас получились умеренные результаты по внутреннему локусу контроля, то вы счи­таете, что иногда способны контролировать свое здоровье, а иногда — нет.

Если у вас низкий балл по внутреннему локусу контроля, то вы не считаете, что можете контролировать собственное здоровье. Если показатель по могущест­венным другим превышает показатели по остальным двум шкалам, то вы считаете, что ваше здоровье зависит от других людей (например, от врачей). Если же баллы по шкале случая превышают остальные показатели, то вы верите в зависи­мость своего состояния здоровья от воли случая, судьбы или везения.

Итак, вы получили представление о том, от чего же, по вашему мнению, зави­сит ваше здоровье. Мы не можем контролировать полностью ход нашей жизни, но и недостатком контроля мы также не страдаем. Обучившись держать под кон­тролем некоторые элементы окружающей среды, мы сможем изменить свою ре­акцию на стресс.опубликовано econet