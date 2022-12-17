Границы гибкости позвоночника: как боль предупреждает об опасности

Максимальную степень сгибания или разгибания сустава называют крайним физиологическим положением. При этом суставная капсула и связка, охватывающая сустав, также почти до предела растянуты и в них возникает опасное физическое напряжение.

Максимальную степень сгибания или разгибания сустава называют крайним физиологическим положением. При этом суставная капсула и связка, охватывающая сустав, также почти до предела растянуты и в них возникает опасное физическое напряжение.

Если на сустав, находящийся в крайнем положении, воздействовать в течение нескольких минут дополнительной нагрузкой, то возникает боль, по-видимому, вызванная вышеупомянутым напряжением в суставной капсуле и связке, и предупреждает об опасности.

Это можно проверить на локтевом суставе, положив руку на стол таким образом, чтобы плечо находилось на столе, а предплечье - за его краем. В руку можно взять груз массой 1 кг или попросить кого-нибудь надавить на запястье с такой же силой, так, чтобы рука была растянута в локте. Мышцы руки должны быть расслаблены, с тем чтобы не было сопротивления силе, оттягивающей предплечье вниз. Через несколько минут в локте появляется боль, вызванная тем, что локтевой сустав находится в крайнем физиологическом положении (рис. 25, а, б).

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Не требуется большого усилия, чтобы суставы позвоночника с ограниченной подвижностью в каждом из них оказались в неблагоприятном положении. Если долго сидеть наклонившись за письменным столом, то часть суставов в шейном отделе позвоночника, на которые давит тяжесть головы, будут находиться в антифизиологическом состоянии. Это может быть причиной болевых ощущений, прежде всего в нижней части шейного отдела (рис. 26). Это же относится и к поясничному отделу позвоночника: резкий наклон вперед или в сторону может быть причиной того, что на позвонки приходится чрезмерная нагрузка и ' вследствие этого возникают болевые ощущения.

Избегая поз, в которых определенные отделы позвоночника испытывают критическую нагрузку, можно предотвратить приступы боли в спине, ощущения дискомфорта и усталости. Так, для поясничных позвонков вредно долго стоять наклонившись, например при стирке (рис. 27), а для шейных - читать лежа в постели (рис. 28). Беспрерывный многочасовой просмотр телепередач в сгорбленной позе вызывает растяжение суставных капсул и связок (рис. 29).опубликовано econet

Р. Нордемар "Боль в спине"

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