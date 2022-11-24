Амарантовое масло – незаменимый продукт при ожирении, диабете, варикозе и не только

Амарантовое масло — продукт, дающий силы и долголетие. Растение под названием «амарант» известно человечеству на протяжении восьми тысяч лет. Оно приобрело широкую популярность как зерновая культура. Семена амаранта использовались человеком для приготовления хлеба, стебли и листья шли в пищу животным.

Растение под названием «амарант» известно человечеству на протяжении восьми тысяч лет. Оно приобрело широкую популярность как зерновая культура.

Семена амаранта использовались человеком для приготовления хлеба, стебли и листья шли в пищу животным. В западных и юго-восточных странах можно встретить большое количество продуктов, которые по сей день делаются из амаранта. В основном это макаронные изделия, выпечка, детское питание. Выращивается множество сортов, каждый из которых используется в зависимости от пищевой ценности.

Наибольшим спросом пользуется масло, которое изготавливается из зерен амаранта. Оно имеет большую пищевую ценность, содержит ненасыщенные жирные кислоты (линоленовую, олеиновую, линолевую), которые необходимы для жизнедеятельности человеческого организма. Масло очень питательно и используется во многих сферах деятельности, что говорит о ценнейших качествах продукта. Чем богато амарантовое масло, польза и вред его при употреблении в пищу и где лучше приобрести этот продукт — все эти вопросы мы рассмотрим далее в нашей статье.

Все о пользе амарантового масла

Медицина и амарантовое масло — лечим диабет и рак

О целебных свойствах данного вида масла можно говорить бесконечно. Наверняка вы слышали про амарантовое масло отзывы только положительного характера, со ссылкой на применении в народной медицине. Рассмотрим, какие же на самом деле полезные вещества содержатся в амаранте, и при каких болезнях можно употреблять в пищу масло, изготовленное из этого растения.

Сквален

Первое, что хочется выделить, говоря об амарантовом масле, это количество содержания в нем сквалена. От общей массы его содержание составляет практически 10%. Сквален играет огромную роль в защите нашей кожи от старения. Благодаря ему кожа сохраняет свою эластичность, поддерживает оптимальное количество влаги, обеспечивает мягкость и бархатность кожи. Также он защищает её от проникновения болезнетворных бактерий, благодаря своим антибактериальным свойствам. Концентрация сквалена в коже начинает постепенно снижаться после 25 лет, поэтому с наступления данного возраста стоит задуматься о дополнительных источниках получения этого сохраняющего молодость вещества.

Витамин Е

Данный витамин содержится в амарантовом масле в такой концентрации, в какой его невозможно найти в любом другом растительном масле. Это природный антиоксидант, защищающий организм от вредных факторов окружающей среды. Именно витамин Е снижает риск заболевания онкологией. Его регулярное применение поддерживает в тонусе весь организм, в том числе это отражается и на коже — она становится подтянутой и упругой, морщинки имеют тенденцию к разглаживанию. Также витамин Е играет немаловажную роль в поддержании нормальной работы зрительного аппарата, улучшает зрение и помогает глазам полноценно работать.

Кальций

Все мы знаем, как необходим кальций в нашей жизни. Он играет большую роль в любом возрасте — в детском нужен для правильного формирования костей, в период беременности обеспечивает нормальное развитие плода и поддерживает организм будущей матери, в зрелый возрастной период помогает переносить все нагрузки на позвоночник, в пожилом возрасте необходим для поддержания состояния костной системы. Количество кальция в составе амарантового масла таково, что его даже больше, чем в цельном молоке. Поэтому для восполнения кальция включите в свой рацион этот замечательный продукт.

Фосфолипиды

Наличие в амарантовом масле большого количества фосфолипидов помогает поддерживать в норме жировой обмен, улучшает метаболизм, в организме нормализуется обмен веществ и если в органах возникает какой-либо сбой, то эти вещества спешат на восстановление налаженной работы. Так же фосфолипиды помогают отрегулировать содержание сахара (глюкозы) в крови человека. Это значит, что при сахарном диабете второго типа этот продукт обязателен для включения в рацион больного.

Стеролы

Людям, занимающимся спортом, будет приятно узнать, что амарантовое масло содержит большое количество стеролов. Эти вещества добавляют в энергетики, спортивные добавки, батончики. Стеролы используются как анаболические средства, которые помогают организму быстрее приспособиться к физическим нагрузкам. При употреблении амарантового масла отзывы с вашей стороны будут только положительными, потому что это натуральное средство общедоступно, натурально и полезно для здоровья.

При каких заболеваниях нужно включить в ежедневный рацион питания амарантовое масло:

при недостатке железа — анемии;

заболевания желудка, гастроэнтерит, язва — масло подавляет воспалительные процессы и восстанавливает клетки;

заболевания сердца, гипертония, миокардит, варикозное расширение вен — масло препятствует образованию тромбов, расширяет сосуды и понижает давление;

повреждения кожи различного происхождения — ожоги, порезы, а также дерматологические заболевания — псориаз, экзема, акне — масло оказывает бактерицидное действие, нужно втирать его в поврежденные участки кожи или наносить компрессы для гарантированного результата;

стоматологические заболевания, такие как стоматит, воспаление десен, пародонтоз — масло эффективно борется с воспалительными процессами и снимает боль, показано полоскание ротовой полости дважды в день;

ожирение и диабет — масло активно улучшает работу по сжиганию калорий и жира, поддерживает уровень глюкозы в крови;

женские и мужские заболевания гинекологического направления и мочеполовой системы — эрозия шейки матки, цистит, эндометрит, миома (у женщин), мужское бесплодие, заболевания воспалительного характера и предстательной железы (у мужчин) лечатся более успешно при включении в рацион амарантового масла;

заболевания зрительной системы (конъюнктивит, катаракта) протекают менее остро и без осложнений при употреблении внутрь амарантового масла ежедневно в качестве заправки к овощам и крупам;

заболевания нервной системы, расстройства сна, депрессии, психоэмоциональное переутомление. Амарантовое масло оказывает антидепрессивный эффект, активизируя в организме действие серотонина — гормона радости, который благоприятно влияет на нервную систему в целом и наполняет организм энергией.

Также амарантовое масло можно употреблять в чистом виде при упадке сил, восстановлении иммунитета после затяжных болезней и приема антибиотиков. Если вы решили попробовать амарантовое масло, применение его не вызовет у вас трудностей. Дневная норма — 0,5 ч.л. три раза в день во время еды. Курс приема составляет 2 недели.

Применение амарантового масла в косметологии

Так как амарантовое масло — полностью натуральный и экологически чистый ингредиент, то оно пользуется заслуженной популярностью в производстве косметических средств. Добавляют его в основном в ухаживающие средства за лицом и телом, потому что масло содержит уникальные вещества, увлажняющие кожу, удерживающие влагу, защищающие от сухости и обветривания, что очень актуально в межсезонье и холодное время года. Немалое значение имеет то, что амарантовое масло в косметологии отзывы получает только хорошие. Многие элитные марки используют в составе своих кремов и лосьонов именно амарантовое масло.

Можно и самим в домашних условиях попробовать приготовить целебные смеси с амарантовым маслом, не уступающие по эффективности дорогим покупным средствам. Рассмотрим самые популярные идеи применения масла по уходу за кожей дома.

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Маска для сухой кожи лица

Нам понадобится 2 ч.л. амарантового масла, 1 ст.л. меда, 1 яичный желток. Перемешиваем все ингредиенты и наносим на кожу лица. Держим в течение 15 минут, затем смываем теплой водой без мыла. Кожа после такой маски станет увлажненной, бархатистой, приятной на ощупь.

Питающая маска с творогом

Если у вас чувствительная кожа, которой не хватает влаги, то эта маска для вас. 2 ст.л. обычного творога любого процента жирности смешать с 1 ч.л. масла амаранта. Нанести на лицо, избегая области вокруг глаз. Десять минут держим, затем смываем водой. В течение недели повторить два-три раза, и к выходным вы не узнаете себя в зеркале.

Цитрусовая маска для отбеливания лица и сужения пор

Перед применением этой маски убедитесь, что у вас нет аллергии на цитрусовые. 1 ст.л. амарантового масла смешать с 2 ст.л. апельсинового сока, 0,5 ч.л. лимонного сока. Обмакивая ватный тампон в смесь, нанесите на лицо, шею и область декольте. Пятнадцати минут применения будет достаточно, вы можете ощущать легкое пощипывание от кислоты, содержащейся во взятых для маски фруктах. Маску смываете теплой водой. Отлично помогает при выведении пигментных пятен, веснушек. Можно использовать ежедневно.

Также амарантовое масло применяется при загаре, отлично заменяя покупное масло. Просто перед походом на пляж нанесите масло на открытые участки кожи и дайте впитаться 10 минут. Излишки масла промокните бумажной салфеткой. Ваша кожа не только будет защищена от ультрафиолетовых лучей, но и получит порцию витаминов и будет прекрасно увлажнена.

Хорошо помогает использование амарантового масла, если у вас потрескались и обветрились губы. Нанесите несколько капель масла на губы. Амарант окажет лечебный эффект, восстановит нежную кожу губ и предотвратит шелушение.

Важное примечание: при применении обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Данная информация носит ознакомительный характер. Имеются противопоказания к применению.

Амарантовое масло в кулинарии

В питании человека, заботящегося о своем здоровье, обязательно должен присутствовать этот замечательный продукт. Как и в какие блюда добавлять амарантовое масло? Рассмотрим этот вопрос поподробнее.

Амарантовое масло — отличная заправка к салатам. Овощной салат, заправленный этим маслом, становится в десятки раз полезнее и, что немаловажно, вкуснее.

Любите каши из круп? Возьмите за правило заправлять их не сливочным маслом, а растительным, преимущественно — амарантовым. Вкус от этого не пострадает, а польза увеличится вдвое.

Если уж вы решили приготовить жареное блюдо или что-либо во фритюре, пусть вашим спутником в приготовлении будет амарантовое масло. В нем не так разрушаются витамины при жарке, как в других растительных маслах, поэтому оно более предпочтительнее.

В те рецепты вепечки, где в тесто требуется добавить масло, добавьте амарантовое — и ваши блины, кексы, булочки получатся вкусными, а главное — полезными.

Амарантовое масло — есть ли вред?

Скажем сразу — непосредственного вреда от применения амарантового масла в любом виде, внутрь или наружно, нет. Есть категории людей, для которых амарантовое масло пользу и вред делит поровну, сугубо в индивидуальном порядке. Итак, кому же масло из амаранта следует употреблять с осторожностью:

людям с повышенным содержанием холестерина в сосудах;

людям, страдающим хроническими заболеваниями поджелудочной железы;

категориям лиц, страдающим желчнокаменными болезнями;

хронический панкреатит — тоже одно из противопоказаний к употреблению растительного масла в пищу (жареных блюд);

страдающим язвой двенадцатиперстной кишки;

если ваш организм склонен к частым расстройствам желудка, поносам, диарее, так как амарантовое масло оказывает легкий слабительный эффект.

Как видите, противопоказаний к применению масла амаранта немного, и связаны они с заболеваниями и индивидуальной непереносимостью масла. Поэтому если у вас все в порядке, либо вы хотите оздоровить свой организм и облегчить симптомы заболеваний, описанных во втором пункте нашей статьи, то вам можно и нужно употреблять амарантовое масло, для здоровья, внешней и внутренней красоты.опубликовано econet.ru.

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