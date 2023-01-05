Пониженная кислотность: поменяйте отношения к себе прямо сейчас!

Если вы выходите из поликлиники с заключением "Пониженная кислотность”- не отчаивайтесь! Это итог вашего отношения к себе, а отношение можно поменять. И это начнем делать прямо сейчас!

Необходимо выполнять ряд несложных правил во избежание снижения кислотности желудочного сока:

Не рекомендуется пить щелочную воду за 15 минут до еды, во время еды и в течение 30 минут после еды.

Постарайтесь пережевывать пищу 32 раза.

"Когда я ем - я глух и нем”, - нам все время говорили в детстве наши мамы. И они были правы.

Не ешьте горячую пищу (выше 40 градусов С).

Пониженная кислотность — что важно знать, чтобы не навредить себе

Всем известно, что такое вещество, как белок, погибает при температуре 60 градусов. И если у вас есть привычка пить воду указанной температуры или выше, то в данном случае будет наблюдаться отмирание клеток желудка и пищевода.

Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!

Приемлемую температуру жидкости для питья определить просто: опустите палец руки в жидкость и подержите с полминуты. Если в первые секунды вы попытаетесь вытащить палец из кипятка – значит, воду такой температуры пить опасно для слизистой ткани. Воду, чай, компот необходимо пить той температуры, которую выдерживает ваш палец, не становясь красным.

Среди ваших близких наверняка есть люди, которые едят горячую пищу и пьют «кипяток». И они не воспринимают ваши объяснения, сопротивляются очевидному.

Проведите с ними нехитрый эксперимент: быстро опустите их палец в тот чай, который они собираются выпить! Палец покраснеет, скорее вначале ваш подопечный закричит, а потом покраснеет палец!

И вы сможете доказать, что пить жидкость выше 60 градусов - преступление против своего здоровья и разума! Оптимальная температура воды для питья – это температура нашего тела (около 40 градусов)!

Половина людей в мире имеет диагноз «Гастрит с нулевой секрецией». А это значит пища не переваривается. И самая главная причина сложившейся ситуации - человек ест горячую пищу. Клетки слизистой желудочно-кишечного тракта - недолговечны (живут всего 3 дня), и в организме у человека, который постоянно ест горячую пищу, они не успевают восстанавливаться, выжигается слизистая двенадцатиперстной кишки и желудка.

В странах Востока, в Монголии, Узбекистане, а также в Японии раком пищевода и желудка болеют в основном мужчины. Не задумывались - почему? По традиции данных стран, женщина начинает есть после того как насытились мужчины семьи, т.е. когда уже все остыло.

В пословицах русский народ передавал веками собранную мудрость.

«Чай не пил – откуда сила? Чай попил – совсем ослаб!»

Почему? Наш организм тратит большое количество жизненной энергии, чтобы приблизить поедаемое и выпиваемое человеком к оптимальной температуре ( к температуре тела 36.6 градусов С). Данное предостережение относится и к холодным продуктам и напиткам. Самое плохое, что вы можете сделать для своего ребенка - дать ему в жаркий день холодное мороженное. (Мороженное - это самый мусорный современный продукт, который не рекомендуется есть даже взрослым. Но это уже другая тема).

Представьте кипятильник, который кипятит воду. Сколько оборотов сделает ваш счетчик, отсчитывая потраченную энергию на кипячение воды. С организмом происходит то же самое: он отдаёт колоссальное количество собственной энергии, которую мог бы использовать для других целей.

Эффект гашения энергии можно использовать, когда нужно успокоить разбушевавшегося и разыгравшегося ребёнка - дать ему попить холодной кипяченой воды. Произойдёт большая потеря энергии и ребёнок успокоится.

Описанный выше эффект необходимо учитывать спортсменам. Когда идет большая физическая нагрузка на организм, выделяется молочная кислота, хочется пить. Спортсмен выпивает холодную воду и теряет энергию. Дело в том, что вода в клетку может поступить только при температуре 36,6 градусов С. В жаркое время года температура выпиваемой воды может быть 22-24 градуса С, в зимнее же время не ниже 35 градусов С.

Если вы едите горячую пищу постоянно, вы рискуете со временем заработать себе рак, эрозию и т.д.

Очень обидно, что в нашей традиционной медицине все до нельзя наоборот: при пониженной кислотности медики рекомендуют придерживаться постной диеты. В данном случае было бы очень хорошо стимулировать работу желудка хреном, перцем. А вот как раз при эрозивном гастрите просто необходима щадящая диета и контроль над температурой употребляемой еды.

Представьте ситуацию: приходит больной с диагнозом нулевая кислотность, но желудок не болит. Ему назначают постные супчики, молочные кашки… Пациент так начинает питаться и ему становится ещё хуже, ферментов не хватает, пища в желудке не переваривается.

А путь должен быть таким: добавить ферменты, пробиотики для стимуляции его работы.опубликовано econet

По материалам книги Бутаковой О.А. "Нужная информация о здоровье”



P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet