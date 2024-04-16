Оценка подвижности суставов по Гиппократу

Врачи не всегда располагали современными методами исследования, такими как радиография, томография или магнитно-резонансное исследование. Эти новшества, несомненно, помогают поставить верный диагноз и найти причину заболевания, однако и в наше время врачам следует владеть методами исследования, разработанными Гиппократом, и уметь использовать свои пять чувств.

Врачи не всегда располагали современными методами исследования, такими как радиография, томография или магнитно-резонансное исследование. Эти новшества, несомненно, помогают поставить верный диагноз и найти причину заболевания, однако и в наше время врачам следует владеть методами исследования, разработанными Гиппократом, и уметь использовать свои пять чувств.

Довольно просто разобраться в работе сустава, даже не используя гониометр и другую технику, если представить организм человека как самобалансирующую систему. Эта система способна функционировать сама по себе, без единого инструмента. Необходимо вернуться во времена Гиппократа!



РАССМОТРИМ ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

Что касается сгибания (рис. 119, 120) необходимо запомнить:

когда пальцы находятся в области рта (рис. 119), сгибание плечевого сустава составляет 45°. Это движение необходимо для питания;

когда рука находится на вершине черепа (рис. 120), сгибание плечевого сустава составляет 120°. Это движение необходимо для выполнения личного туалета, расчесывания волос, например.

Что касается разгибания (рис. 118):

когда рука расположена на гребне подвздошной кости, угол разгибания плечевого сустава составляет 40-45°.

Отведение (рис. 121, 122):

когда рука расположена на гребне подвздошной кости, плечевая кость отведена от туловища на 45° (рис. 121);

​когда пальцы расположены на вершине черепа (рис. 122), отведение в плечевом суставе равно 120°. Это движение выполняется во время причесывания, например.

Этот метод применим для исследования подвижности практически всех суставов. опубликовано econet

Из книги А.И. Капанджи "Верхняя конечность. Физиология суставов"

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