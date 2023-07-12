Эффективные упражнения при болезнях шейного отдела позвоночника

Среди людей среднего и пожилого возраста достаточно широко распространены заболевания шейного отдела позвоночника. Те, у кого болезнь не столь серьёзна, страдают от боли и неподвижности головы, шеи, плеч, предплечий или кистей, а в серьёзных случаях возможны атрофия мышц, паралич

Среди людей среднего и пожилого возраста достаточно широко распространены заболевания шейного отдела позвоночника. Те, у кого болезнь не столь серьёзна, страдают от боли и неподвижности головы, шеи, плеч, предплечий или кистей, а в серьёзных случаях возможны атрофия мышц, паралич.

В числе внешних факторов, вызывающих болезни шейного отдела позвоночника, можно отметить ветер, холод, сырость или возбудителей болезней, что вызывает стагнацию ци (жизненной энергии) и крови. Внутренние факторы, способствующие этому, включают в себя постепенное ослабление работы печени и почек, сопровождаемое ухудшением состояния мышц и костей.

Лечение болезней шейного отдела позвоночника средствами традиционной китайской медицины включает в себя, помимо внутреннего и местного применения лекарственных препаратов, терапевтическое надавливание, самомассаж и лечебную гимнастику, помогающие расширить пространство между позвонками, увеличить подвижность в шейном отделе позвоночника, уменьшить давление на нервные окончания и таким образом снять напряжение и спазм мышц, улучшить циркуляцию крови и обмен веществ в костях, эластичность связок мышц, имеющих отношение к шейному отделу позвоночника.

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Нижеприведённые лечебные процедуры рекомендованы для людей среднего и пожилого возраста, страдающих заболеваниями шейного отдела позвоночника. Те же, кто не имеет подобных заболеваний, может применять эти методы в профилактических целях.



ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ НАДАВЛИВАНИЕ ПРИ ВОСПАЛЕНННОСТИ, НЕПОДВИЖНОСТИ И БОЛЯХ В РУКАХ





1. Надавите большим пальцем на точку хэ-гу с больной стороны 30 секунд (рис. 9–4).



2. Надавите большим и средним пальцами на точку ян-чи с больной стороны 30 секунд (рис. 9–5).



3. Стучите и тыкайте большим пальцем в точку цюй-чи на больной стороне 30 секунд (рис. 9–6).



4. Стучите и тыкайте указательным и средним пальцами в точку шао-хай на больной стороне 30 секунд (рис. 9–7).



5. Медленно надавливайте большим и средним пальцами на точку цюэ-пэнь с больной стороны 1 минуту (рис. 9–8).



6. Надавливайте указательным, средним и безымянным пальцами на точку цзянь-цзин с больной стороны в течение 1 минуты (рис. 9–9).



7. Стучите и тыкайте указательным и средним пальцами в точку фэн-чи на больной стороне 1 минуту (рис. 9-10).



8. Надавите средним пальцем на точку вань-гу с больной стороны 1 минуту (рис. 9-11).





САМОМАССАЖ ШЕИ



1. Сперва мягко помассируйте указательным, средним, безымянным пальцами и мизинцем мышцы с больной стороны шеи сверху вниз, после чего обеими руками помассируйте мышцы с обеих сторон шеи 1–2 минуты.

2. Медленно тыкайте указательным, средним и безымянным пальцами здоровой стороны, мышцы с больной стороны к средней линии шеи на протяжении 2 минут, а затем проделайте то же самое на мышцах здоровой стороны такими же пальцами другой руки, но на протяжении 1 минуты.

3. Скрестите пальцы рук за шеей, и основаниями ладоней захватывайте и оттягивайте мышцы шейного отдела в течение 1 минуты.

4. Захватывайте и месите руку больной стороны от плеча до кисти всеми пальцами здоровой руки снова и снова на протяжение 2 минут.

ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ШЕИ

Исходное положение: встаньте ровно, стопы ног естественно расположены на ширине плеч, руки на поясе. Пожилые и физически ослабленные люди могут принять сидячее положение.

Упражнение 1. Медленно согните шею вперёд – до касания подбородком груди – и назад. Повторяйте 1–2 минуты.

Упражнение 2. Медленно и неоднократно поворачивайте голову сперва в здоровую сторону, а потом в больную (словно смотрите то налево, то направо). Выполнять 1–2 минуты.

Упражнение 3. Согните шею сперва в здоровую сторону, а потом в больную. Повторяйте так 1–2 минуты.

Упражнение 4. Медленно поверните голову сперва в здоровую сторону, а потом в больную. Повторяйте 1–2 минуты.

Упражнение 5. Медленно поверните голову наискось вперёд и вниз в здоровую сторону, а потом в больную. Повторяйте упражнение 1 минуту (словно оглядываетесь вокруг в поисках чего-то).

Упражнение 6. Медленно поверните голову наискось назад и вниз в здоровую сторону, а потом в больную. Повторяйте упражнение 1 минуту.

Упражнение 7. Медленно поверните голову наискось вперёд и вверх в здоровую сторону, а потом в больную.

Повторяйте упражнение 1–2 минуты (словно смотрите на далёкие высокие горы).

Упражнение 8. Медленно поверните голову наискось назад и вверх в здоровую сторону, а потом в больную. Повторяйте упражнение 1–2 минуты.

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

1. Прилагайте усилия нежно, выполняя упражнения терпеливо и размеренно. Избегайте применения слишком большого усилия.

2. Время для занятий и количество повторений следует подбирать индивидуально. В качестве общего замечания подчеркнем, что серьёзно больным людям следует делать занятия короткими, увеличивая количество упражнений и повторений по мере восстановления.

3. Упражнения выполняйте старательно и настойчиво.

4. Упражнения противопоказаны тем, у кого переломы костей шейного отдела, смещения, туберкулёз или костная гиперплазия шейных позвонков, сильно пережимающая спинной мозг и позвоночную артерию, а также тяжёлая форма гипертонии.





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На что следует обратить внимание страдающим заболеваниями шейного отдела позвоночника:

1. Не следует слишком долго писать или читать.

2. Подушка для сна должна быть ни слишком высокой, ни слишком низкой.

3. Держите шею в тепле, избегайте ветра, холода и сырости.

4. Не поворачивайте голову слишком сильно.

5. Не взваливайте тяжесть на плечи.

6. Будьте внимательны при ходьбе, чтобы избежать травм от возможных падений. опубликовано econet

"Терапевтические упражнения китайской медицины", Цзен Циннань, Лю Даоцин

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