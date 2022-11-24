Как проходят биохимические процессы внутри нашего организма

Слово "иммунитет" знают все, но что за ним стоит, обычно знают только специалисты. Почему он повышается от приема витамина C и снижается, если вы живете в помещении, загрязненном токсичными испарениями? Почему рыбий жир способствует тому, чтобы ребенок не заболел отитом?

Слово "иммунитет" знают все, но что за ним стоит, обычно знают только специалисты. Почему он повышается от приема витамина C и снижается, если вы живете в помещении, загрязненном токсичными испарениями? Почему рыбий жир способствует тому, чтобы ребенок не заболел отитом?

Иммунная система

Иммунная система - это защитная система организма. Она предназначена для того, чтобы защищать нас от вирусной, бактериальной или грибковой инфекции окружающего мира и от клеток собственного организма, у которых нарушена организация и которые могут превратиться в раковые. Ну и, разумеется, от всего чужеродного, что не является частью нас самих.

Иммунный ответ может быть двух типов: ТН1 клетки ответственны за клеточный иммунитет, ТН2 - за гуморальный. В иммунном ответе участвуют лимфоциты, которые бывают двух видов: Т и В. Т-лимфоциты представлены несколькими видами (Т-хелперы, Т-супрессоры, Т-киллеры) и отвечают за клеточный иммунитет, то есть включаются в работу в том случае, если вирус внутри клетки и недоступен для антител. Если же это внеклеточный микроб, то с ним справляются В-лимфоциты, которые продуцируют иммуноглобулины (антитела) пяти видов.

Когда равновесие между TH1 и TH2, которые должны быть полноправными звеньями иммунной системы, смещено в сторону гуморального, а клеток, "убивающих" внутриклеточные микробы не хватает, есть склонность к хронизации воспалительных процессов, в том числе и слизистой кишечника, с одной стороны, и повышенный риск аутоиммунных заболеваний, когда за "чужака" принимаются свои, совершенно здоровые клетки, с другой.

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К аутоиммунным заболеваниям относятся: красная волчанка, рассеянный склероз, синдром Рэйно, ревматоидный артрит, склеродермия, различные миопатии, нервные/мышечные дегенеративные процессы и ряд других сложных и практически не поддающихся лечению заболеваний.



В иммунологии пока очень много белых пятен, поэтому медики призывают быть осторожными с бесконтрольным приемом иммуностимуляторов даже растительного происхождения (типа эхинацеи). Применение иммуностимуляторов – не самое удачное решение проблемы, поскольку может изменить соотношение между ТН1 и ТН2 клетками и способствовать развитию инфекций.

Антигенная вирусная нагрузка

Антигенная вирусная нагрузка - это означает, что любой вирус, проникнув в организм человека, несет на себе чужеродный антиген, на который иммунная система обязана ответить выработкой антител - по такому принципу построено действие многих прививок.

Иногда этот ответ недостаточен - идет поражение вирусом клеток тела, иногда ответ избыточен - и тогда иммунная система перестает распознавать чужака и атакует собственные клетки.

Аутоиммунные расстройства

Клетки-хелперы (защитники) и клетки-киллеры (убийцы) обычно могут отличить, что есть свое и чужое. На все чужеродное они будут нападать и разрушать его. Защитники опознают принадлежность к своему по протеиновым меткам на поверхности каждой клетки.

Чужие клетки или частички не имеют этих меток на поверхности, поэтому иммунные защитники нападают на них. Если с иммунной системой все в порядке, это должно работать именно так. Но иногда протеиновые метки изменяются, и иммунная система начинает ошибаться. Потеряв способность узнавать свое, защитники будут нападать на клетки собственного тела, как будто они чужеродные.

Когда это случается, развиваются аутоиммунные (обращенные на свой собственный организм) болезни. К болезням иммунной системы такого типа относятся: красная волчанка, рассеянный склероз, синдром Рэйно, ревматоидный артрит, склеродермия, различные миопатии и нервные/мышечные дегенеративные процессы.

Для профилактики аутоиммунных заболеваний рекомендуется принимать незаменимые жирные кислоты и антиоксиданты, к которым относятся витамины С, Е, селен и др.

Чудо иммунной системы человека

Ни для кого не секрет, что любая страна выделяет львиную долю своего бюджета на оборону. Государство всегда должно быть готово к внутренней или внешней угрозе, войне, терактам, саботажу. Армия, воздушный и морской флот должны оснащаться и постоянно модернизироваться новейшим вооружением.

Тело человека также окружено множеством врагов и постоянно находится под угрозой их агрессии. Эти враги - бактерии, вирусы и прочие микробы. Они могут быть повсюду в окружающей нас среде - от вдыхаемого воздуха до питьевой воды.

Однако, большинство людей не подозревает, что человеческий организм располагает мощной армией, противостоящей неприятелю - защитной или же иначе - иммунной системой. Это настоящая армия с "солдатами" и "офицерами" различных родов войск, специально обученная и использующая всю новейшую технологию вплоть до химического оружия.

Каждый день и даже каждую секунду эта армия отражает натиски вражеских сил, будучи на страже нашего здоровья. Война между ними может носить характер как локальных стычек, так и тотальной войны. Эту тотальную войну мы называем болезнью.

Суть этой войны почти никогда не меняется. Агрессор, вторгшийся в суверенный организм, пытается замаскироваться и ввести в заблуждение оборону противника. Оборона же посылает разведывательную группу с целью обнаружить неприятеля, и, согласно полученным от них данным, начинает производство соответствующего вооружения.

Вслед за тем, армия вступает в горячую схватку, наносит поражение врагу, объявляет прекращение огня, очищает поле битвы и, на случай повторной агрессии неприятеля, предусмотрительно заводит дело с подробной информацией о нем...

Давайте же рассмотрим эту любопытную войну поближе.

Осажденная крепость: тело человека

Тело человека походит на крепость в осаде. Враги постоянно ищут уязвимое место, брешь в этой крепости. Стеной же этой крепости является кожный покров человека. Содержащийся в клетках человеческой кожи кератин представляет собой труднопроходимый барьер для бактерий и грибков.

Чужеродные агенты на поверхности кожи не могут преодолеть эту преграду и проникнуть внутрь организма. К тому же, внешний слой кожи, содержащий кератин, постоянно шелушится и обновляется нижележащим слоем кожи. Таким образом, эти незваные гости, будучи зажатыми между слоями кожи, удаляются из организма вместе с мертвой кожей по мере ее обновления. Проникнуть в организм они могут только через рану на коже.

На передовой

Входными воротами вирусов зачастую являются дыхательные пути. Враги стараются попасть в организм через вдыхаемый нами воздух. Однако их встречают элементы слизи в носу и особые клетки в легких (фагоциты), пожирающие врага. В большинстве случаев они вовремя справляются с ними и берут ситуацию под свой контроль. А микробы, предпочитающие попасть в организм вместе с пищей, обезвреживаются соляной кислотой в желудке и ферментами в кишечнике.

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Борьба междy врагами

В различных частях тела человека (кожа, складки кожи, ротовая и носовая полости, глаза, верхние дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, половые органы) есть определенные микробы, которые не вызывают у нас болезни.

Во время агрессии эти микробы встают на борьбу с "иноземными" микробами, ибо оккупации подвергаются и их собственные "владения". Мы можем определять их как "наемников", работающих на наш организм. Преследуя свои интересы, они охраняют занимаемую ими территорию. Таким образом, к регулярной армии организма примыкают и эти "микроподразделения".

Первую линию обороны нашего организма занимает кожа. Легкий порез или рана на коже означают, что над организмом уже нависла опасность, поскольку вирусы или бактерии могут легко проникнуть через них. И в этом случае враги вирусов и бактерий - фагоциты - спешат на место происшествия, готовые поглотить опасные микробы.

С другой стороны, организм, не теряя времени, начинает ремонт раны, чтобы предотвратить дальнейшее проникновение в него опасных агентов.

Шаг за шагом к горячей битве

Если чужеродному микроорганизму удастся проскользнуть мимо пограничных застав и проникнуть в организм, то развернется полномасштабная война, поскольку на этот раз организм подключит свою регулярную армию и даст отпор по всем правилам боевого искусства.

Стратегия нашей защитной системы состоит из четырех основных этапов:

1. Идентификация врага и первый отпор 2. Укрепление обороны и подготовка вооружения для наступления 3. Атака и сражение. 4 Возврат к мирной жизни. Первыми на встречу ордам врагов выходят макрофаги - клетки, которые способны пожирать врага (фагоцитоз). Эти клетки вступают с врагом в "рукопашный" бой, подобно пехоте на передовых позициях фронта. Более того, макрофаги работают и в качестве разведчиков, секретных военных агентов. После расчленения врага, часть его они сохраняют при себе. В будущем эта часть пригодится для установления личности врага и изучения его качеств. Макрофаги передают эту часть структурам разведывательного управления организма - информационным Т-клеткам.

Операция вируса по захвату клетки

Вирус вступает в контакт с клеткой и крепко цепляется за ее поверхность (абсорбция вируса на клетке).



В месте контакта вирус выделяет специальный фермент, разъедающий оболочку клетки, в результате чего в мембране появляется отверстие. Вирус сокращается и впрыскивает содержащуюся в нем нуклеиновую кислоту (ДНК или РНК) в клеточную вакуоль.

Проникший внутрь геном вируса берет под свой контроль жизнедеятельность клетки и, используя ее ресурсы, синтезирует свои копии.

Все компоненты вируса независимо друг от друга прибывают к местам сборки в клетке и монтируют новые вирусы.

После образования достаточного количества новых вирусов, они "взрывают" клетку и отправляются на поиски новой клетки-хозяина. Весь этот цикл - от проникновения вируса в клетку до его воспроизводства - занимает около 20-25 минут.

Общая тревога

Во время войны в любой стране объявляется всеобщая мобилизация. Все природные ресурсы и бюджет идут на военные расходы. Экономика перестраивается согласно военному положению и вся страна приходит в бурное движение. Эти особенности присущи и человеческому телу. Оказавшись на пороге неизбежной войны, организм объявляет всеобщую мобилизацию. Как?

Первой атакует врага кавалерия (макрофаги). Однако, если их силы неравны и она не может справиться с противником, то начинает производить специальное вещество - "пироген", что является своего рода сигналом общей тревоги. Это вещество после длинного пути достигает мозга и стимулирует его центр терморегуляции.

Вслед за тем, мозг поднимает по тревоге весь организм, и у человека повышается температура. При повышении температуры, больной, естественно, испытывает недомогание и потребность в отдыхе. Таким образом, энергия, необходимая освободительной армии, не расходуется на иные цели. Как видно, налицо невероятно сложный план и дизайн человеческого организма.

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Регулярная армия в действии

Война между чужеродными микроорганизмами и иммунной системой приобретает еще более затяжной характер после начала "мобилизации", то есть с того момента, когда вы уже слегли в постель.

Пехоты (фагоцитов) и кавалерии (макрофагов) не хватило для защиты; поднят на ноги весь организм, и война накалилась до предела. И в этот самый момент к борьбе подключаются лимфоциты (Т и В-клетки).

Кавалерия (макрофаги) передает перехваченные ими сведения о враге Т-хелперам (Т-помощникам). Эти клетки в свою очередь вызывают на поле битвы Т-киллеров и В-клеток - самых отборных боевиков иммунной системы.

Макрофаги принимают на себя первый удар во время защиты организма. Они поглощают и переваривают любые чужеродные вещества в крови. Кроме того, при столкновении с врагом, они сразу же вызывают на помощь Т-хелперов.

Во время процесса, называемого "фагоцитозом", макрофаг пытается поймать как можно больше бактерий. Бактерии окружаются нитями макрофага и уничтожаются клеткой. После чего бактерии перевариваются под воздействием химических веществ внутри макрофага. Другими словами, макрофаги поглощают, перерабатывают и используют полученные в ходе переработки материалы врага.

Производство вооружения

Как только В-клетки получают информацию о враге, они приступают к производству оружия - антител. Это оружие, подобно баллистическим ракетам, поражает только тех врагов, информация о которых уже доложена. Это производство настолько совершенно, что трехмерные структуры чужеродного микроорганизма и произведенного оружия полностью подходят друг к другу, точно ключ к замку.

Антитела состыковываются с врагом и нейтрализуют его, после чего враг подобен подорванному танку без гусениц, дула и боеприпасов. А тем временем, другие элементы иммунной системы окружают обезвреженного врага и устраняют его физически.

Здесь нужно обратить внимание вот на что: иммунная система может иметь дело с миллионами разновидностей чужеродных агентов. И каким бы ни был этот агент, В-клетки могут производить против него соответствующее оружие. А это означает, что иммунная система имеет врожденные знание и способность сделать нужный ключ к миллионам видов разных замков. Способность бессознательных клеток производить миллионы видов антител и успешное применение ими этой способности доказывает сотворение их Великим Творцом.

Тем более, что сложность системы не ограничена только этим. В то время как В-клетки уничтожают цель "баллистическим" оружием, Т-киллеры также ведут ожесточенную борьбу против врага. Некоторым вирусам удается ускользнуть от преследования В-лимфоцитов, спрятавшись внутри какой-нибудь клетки. Однако Т-киллеры вычисляют и уничтожают зараженную клетку вместе с притаившимся в ней вирусом.

После победы

После разгрома врага к делу приступают Т-супрессоры. Они отдают приказ о прекращении огня и останавливают деятельность Т-киллеров и В-клеток. Таким образом, организм переходит на обычный режим. Большинство Т и В-клеток, произведенных в военных целях, завершают свой жизненный цикл и умирают. Однако эта вынужденная война не будет забыта.

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Перед началом войны понадобилось некоторое время, прежде чем враг был обнаружен, и были сделаны соответствующие приготовления. При повторной агрессии врага организм будет уже начеку, ибо теперь в его защитной системе будет постоянно служить группа клеток "памяти", распознающая и запоминающая отличительные признаки врага. При возможном нападении впредь, иммунная система уже сможет своевременно отреагировать на врага и упредить его нападение, благодаря информации клеток памяти.

Переболев однажды свинкой или корью, мы не переносим их вновь, повторно, то есть приобретаем "иммунитет", которым обязаны именно этой памяти в нашей иммунной системе.опубликовано econet.ru

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