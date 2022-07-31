Что нужно знать, если у вас есть такое уплотнение на шее или за ухом

Даже если киста не доставляет вам никаких неудобств, обязательно рекомендуется проконсультироваться с врачом

Небольшую опухоль на шее, лице и других частях тела по-научному называют эпидермоидной кистой. Это довольно распространенная проблема, которая на первых порах мало беспокоит пациентов и доставляет лишь эстетический дискомфорт.

Что представляет собой эта киста? Опасна ли она? Как от нее избавиться? На эти и другие вопросы мы ответим в этой статье.

Подобные кисты могут возникнуть у всех лиц, достигших полового созревания. Врачи отмечают тот факт, что чаще всего эпидермоидная киста возникает у тех, кто когда-то страдал или продолжает страдать от акне. Возникает вследствие образования в толще дермы замкнутой полости, которая состоит из эпидермиса либо из эпителия фолликулов. Полость заполнена роговыми массами и продукцией сальных желез.

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Даже если киста не доставляет вам никаких неудобств, обязательно рекомендуется проконсультироваться с врачом, поскольку иногда из кисты могут развиться определенные виды рака кожи.

Эпидермоидная киста обычно имеет круглую или овальную форму. Цвет варьируется от белого до желтого разной степени насыщенности в зависимости от природного цветотипа пациента. В размерах киста редко превышает 2 см.

В некоторых случаях в кисте имеется отверстия, через которое при нажатии может выделиться ее содержимое. Однако не рекомендуется этого делать во избежание инфицирования.

Сама по себе киста не опасна как таковая. Риск возрастает тогда, когда в нее попадает инфекция или она начинает внезапно расти по тем или иным причинам. В этом случае необходимо немедленно обратиться к врачу.

Если эпидермоидная киста в целом не доставляет вам никаких неудобств, а врач не высказал необходимости срочно ее удалять, вы можете попробовать избавиться от нее народными средствами.

Важно! Перед их применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Итак, что поможет избавиться от эпидермоидной кисты?

1. Яблочный уксус

На протяжении недели каждый день накладывайте на кисту ватку, смоченную яблочным уксусом. Закрепите вату лейкопластырем. Желательно делать процедуру на ночь, а утром снимать повязку и обрабатывать кисту антисептиком.

Через неделю верхний слой кожи начнет отходить от кисты. Его необходимо аккуратно удалить и тщательно обработать кожу антисептиком.

2. Листья одуванчика

Смешайте 1 ст.л. сушеных листьев одуванчика и 1 ст.л. листьев фиалки. Прокипятите смесь 45 минут, остудите. Выпивайте несколько глотков отвара 4 раза в день в течение 10 дней. Также можно смазывать кисту полученным отваром.

3. Алое вера

Это растение славится воздействием, которое оно оказывает на кожу. Срежьте лист алое, промойте его водой и выдавите немного сока. Полученной массой смазывайте кисту. Также полезно употреблять сок алое внутрь.

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4. Молоко

Опустите чайный пакетик на несколько минут в молоко. Аккуратно отожмите его и приложите на ночь к пораженной области. Проделывайте процедуру 7 дней подряд. Киста заметно уменьшится в размере или вовсе перестанет вас беспокоить.

5. Касторовое масло

Смочите ватный диск касторовым маслом и приложите его к пораженной области. Накройте горячим полотенцем и оставьте повязку на ночь. Регулярное выполнение этой процедуры приведет к скорейшему выздоровлению.опубликовано econet.ru

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