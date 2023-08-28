Как распознать синдромы остеоходроза позвоночника

Синдром цервикалгии часто является первым проявлением остеохондроза шейного отдела позвоночника. Проявляется болью...

Для остеохондроза позвоночника различной локализации характерен комплекс симптомов, объединенных в синдромы.

Например, для шейного отдела позвоночника это цервикалгия.



Синдром цервикалгии часто является первым проявлением остеохондроза шейного отдела позвоночника. Проявляется болью самого разнообразного характера, что связано с преобладающим поражением вегетативных нервных волокон.

Боли в верхнешейном отделе обычно свидетельствуют о нарушениях в области затылочно-шейного перехода, а в среднешейном — о функциональных блокадах в ПДС С3.6. Чаще блокады шейных ПДС проявляются не местной болью, а нарушением подвижности плечевых суставов, которая восстанавливается после манипуляций на шейном отделе (К. Левит, 1975).

Кроме того, рефлекторные изменения в плечевой области часто возникают и при блокадах верхнешейных ПДС.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Цервикокраниалгия — это заднешейный симпатический синдром, или синдром позвоночной артерии, описанный в 1925 г. Барре, а затем в 1928 г. Лиу.

Ущемление менискоидов при блокадах ПДС и возникающие вследствие этого нарушения кровообращения и иннервации в области ПДС играют существенную роль в формировании данного синдрома. Это обусловлено близостью прохождения позвоночной артерии от дугоотростчатых суставов, особенно в верхнешейном отделе, а также участием шейного отдела симпатического ствола и корешков спинномозговых нервов, иннервирующих дугоотростчатые суставы, в формировании позвоночного нерва (Т. В. Золотарева, Т. А. Дещук, 1980).

Для клинической картины указанного синдрома характерно наличие боли в области шеи и затылка, распространяющейся на теменную, затылочную и лобную области головы. Боль сопровождается головокружением, тошнотой, шумом в ушах, неприятными ощущениями в области сердца и сердцебиением. Головокружения могут сопровождаться тошнотой и рвотой; они значительно усиливаются при изменении положения головы, особенно при запрокидывании ее. Перечисленные симптомы резко усиливаются при движениях головы.

Заболевание часто сопровождается эмоциональной и вегетативной лабильностью, общей слабостью и повышенной утомляемостью.

При данном синдроме особое внимание необходимо уделять верхнешейному отделу позвоночника, боль в затылочной области часто связана с блокадами шейно-грудного перехода (ПДС Q-T,).





Цервикобрахиалгия. К проявлениям патологии позвоночника относится и такое вертеброгенное заболевание, как синдром брахиалгии, или плечелопаточный синдром.

В литературе (К. Lewit, 1975; Е. Rychlikova, 1980) можно выделить следующие наиболее часто встречающиеся варианты брахиалгии:

1. Брахиалгия, связанная с нарушениями шейного отдела позвоночника. Проявляется болью в шейном отделе, распространяющейся на верхний плечевой пояс и всю руку и сопровождающейся некоторым ограничением движений в плечевом суставе.

Подвижность руки значительно улучшается после мануального восстановления функции шейного отдела позвоночника с помощью манипуляции или мобилизации с постизометрической релаксацией.

2. Брахиалгия, которая начинается с появления боли в области шеи и протекает по типу цервикалгии. Затем присоединяется боль в плечевом суставе, сопровождающаяся ограничением его подвижности, особенно при отведении руки. В дальнейшем такой вариант плечелопаточного синдрома протекает самостоятельно и исправление функции шейного отдела не оказывает существенного влияния на его течение.

3. Брахиалгия, при которой боль и ограничение движений, обычно больше выраженное в какой-то одной плоскости, возникают внезапно вследствие резкого движения или отмечаются утром после сна. В основе этого варианта течения лежит блокада плечевого сустава, поэтому манипуляция на этом суставе в большинстве случаев приводит к полному выздоровлению больного.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

4. Замерзшее плечо — специфическое заболевание плечевого сустава, которое характеризуется ограничением движений. Оно имеет типичные клиническую картину и течение. Болеют чаще всего лица в возрасте от 40 до 60 лет. Клиническое течение обычно разделяется на три стадии:

I стадия — продолжается от 2 до 4 месяцев и характеризуется постепенным нарастанием боли и прогрессирующим ограничением подвижности сустава во всех плоскостях. Боль достигает значительной интенсивности.

II стадия — продолжается обычно от 2 до 3 месяцев и характеризуется постепенным уменьшением боли, однако подвижность в суставе остается ограниченной, и только в конце этого периода появляются признаки ее улучшения.

III стадия — продолжается 2—5 месяцев и характеризуется постепенным восстановлением подвижности в суставе. Боль в этой стадии обычно отсутствует. После выздоровления еще длительное время может отмечаться некоторое ограничение подвижности в суставе.

Природа данного заболевания не выяснена, мануальная терапия не эффективна. Из рефлекторных методов лечения хороший противоболевой эффект оказывает иглорефлексотерапия.

5. Брахиалгия, связанная с поражение мреберно-поперечных суставов на уровне III—V ребер. Для этого вида брахиалгии типично наличие боли выраженного вегетативного характера, что, по-видимому, связано с тесным соседством симпатического ствола и капсул реберно-поперечных суставов. Больные жалуются на ноющую боль, часто в ночное время, иногда отмечается онемение в области задней поверхности плеча и предплечья. Движения в плечевом суставе несколько болезненны, но не ограничены.

Мобилизация реберно-поперечных суставов и воздействие на участки локального повышенного тонуса в мышцах, поднимающих лопатку, с помощью приемов массажа и постизометрической релаксации значительно уменьшают болевой синдром. опубликовано econet.ru

Из книги Т.В.Лукьяненко "Здоровый позвоночник. Рецепты и рекомендации"

Также интересно: Как шейный остеохондроз влияет на наше состояние

Шейный остеохондроз— лечение народными средствами

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet