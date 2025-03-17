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СУПЕР средство от морщин из ближайшей аптеки

Источник: girlface.ru 17 марта 2025 5640
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Кожа лица требует ежедневного, регулярного и качественного ухода. Поэтому доступность косметических средств в этом деле играет значимую роль. Пантенол – недорогое и действенное решение большинства проблем кожи,в том числе нежной и чувствительной зоны вокруг глаз.

СУПЕР средство от морщин из ближайшей аптеки

Кожа лица требует ежедневного, регулярного и качественного ухода. Поэтому доступность косметических средств в этом деле играет значимую роль. Пантенол – недорогое и действенное решение большинства проблем кожи,в том числе нежной и чувствительной зоны вокруг глаз.

СОСТАВ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

В современной косметологии применение пантенола частое явление, это не удивительно. Простой на первый взгляд состав обладает высокоэффективным и глубоким воздействием на клетки и ткани. В состав пантенола входит провитамин B5 (образующийся из пантотеновой кислоты) – незаменимый для обновления, восстановления, предупреждения старения эпидермиса компонент.

Кроме того, он способствует укреплению выработанных коллагеновых волокон и оказывает противовоспалительный эффект, в случае повреждения, раздражения кожи.

Быстро возрастающая популярность препарата поспособствовала производству большого ассортимента продукции: пантеноловая мазь, крем, спрей и бальзамы. Благодаря чему, теперь каждый подберет более подходящий, приемлемый в использовании вариант.

Пантенол крем содержит, кроме производных пантотеновой кислоты, ряд других полезных компонентов:

  • токоферол (витамин E), который активно участвует в борьбе с морщинами, сухостью и вялостью кожи;
  • насыщенные жирные кислоты как масло ши и персиковый экстракт, предупреждающие старение, увядание клеток и стимулирующие их деление (регенерацию).

Таким образом, действие составляющих препарата направлено на восстановление, стимулирование и обновление тканей, что приводит к разглаживанию морщин и увеличению упругости кожи лица.

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА

Пантенол абсолютно нетоксичен, может использоваться в период беременности и кормления грудью, не оказывая негативного влияния на ребенка. Это удобно для любой категории женщин.

Пантеноловое средство обладает большим спектром достоинств. Среди них:

  • ускоренное обновление и восстановление клеток;
  • активизация выработки большого количества коллагена, способствующего разглаживанию морщин лица;
  • эффективное и быстрое заживление микротрещин;
  • противовоспалительное действие, избавление от покраснений, прыщей;
  • нормализация внутренних обменных процессов в клетках, увлажнение и питание их;
  • защите тканей эпидермиса от негативных влияний окружающей среды;
  • маски на основе пантенола можно применять от морщин вокруг глаз, несмотря на повышенную чувствительность области лица.

Стоит отметить, что ценность препаратов оценена производителями лифтинг-кремов, многие из них включили составляющие препарата в их состав. Чтобы не переплачивать и быть уверенным на 100% в чистоте, экологичности и пользе косметического средства, можно создавать питательные, увлажняющие и омолаживающие маски в домашних условиях.

Единственным минусом, побочным эффектом препарата является возможная аллергическая реакция на составляющий компонент, что бывает очень редко. Женщинам с повышенной светочувствительностью применение препарата не рекомендуется.

СУПЕР средство от морщин из ближайшей аптеки

СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВА

  • Методика применения пантенола зависит от формы препарата (мазь, крем, спрей или гель). Для сухой, вялой кожи лучше подойдет крем, для жирной и комбинированной – спрей. Распыление спрея выполняется на 15-20 см от поверхности лица, исключая попадание на слизистые глаз, рта.
  • Использовать гель и мазь в чистом виде не рекомендуется (можно забить поры кожи), лучше приготовить лечебные маски с их сочетанием.
  • Наносить пантеноловые маски лучше после распаривания пор и перед сном, положительная динамика борьбы против морщин в вашу сторону гарантирована. Однако не переусердствуйте! Достаточно применение лечебных 1-2 масок в неделю с небольшими перерывами (к примеру, 14 дней используете – 7 дней нет).
  • Наносить маски важно строго на очищенную кожу, иначе ожидаемого результата не получится достичь или он будет минимален.

ДОМАШНЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

  • Предварительно хорошо распарьте лицо, чтобы увеличить способность попадания полезных веществ вглубь эпидермиса. Поры должны быть чистые и открытые.
  • Нам потребуется 1 ч.л. мази или геля пантенола, 2-3 капли камфары, 23- капли экстракта чайного дерева. Тщательно перемешанную смесь тонким слоем распределить по коже лица, оставить на 25-30 минут.
  • Остатки смыть теплой водой, нанести питательное средство, обязательно не содержащее спирт.
  • Легкость, упругость и увлажнение кожи вы почувствуете уже после первого курса применения.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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