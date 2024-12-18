 Омолодить лицо и выровнять кожу — 4 простых упражнения

Красивое лицо – это лицо с упругой и подтянутой кожей. Но очищая и питая кожу, мы совершенно забываем о мышцах лица. Фактически, именно ослабление мышц способствует появлению дряблости кожи, мешков под глазами, складок на веках и двойному подбородку.
Красивое лицо – это лицо с упругой и подтянутой кожей. Но очищая и питая кожу, мы совершенно забываем о мышцах лица. Фактически, именно ослабление мышц способствует появлению дряблости кожи, мешков под глазами, складок на веках и двойному подбородку.
Данный массаж не только избавит ваши лицевые мышцы от напряжения, но и улучшит кровообращение, а значит и цвет лица. Он поможет вам выглядеть и ощущать себя намного моложе, возможно даже отдалит старость. Все что вам необходимо – это зеркало, регулярность и желание.
Перед выполнением массажа – освойте некоторые правила:
Чистка лица
Подготовка к массажу
Упражнение 1
Прижмите по два пальца (средний и безымянный) к точкам над бровями и задержитесь в этом положении на 1–2 минуты. Концентрация на этих точках позволит вам успокоиться и сосредоточиться.
Упражнение 2
Попробуйте максимально сильно сморщить лицо, затем просто расслабьте его. Повторите от 5 до 10 раз.
Упражнение 3
Расположите руки прямо над ушами по обе стороны головы. С помощью всех пальцев, кроме большого помассируйте височные мышцы.
Упражнение 4
Кончиками пальцев ощупайте свое лицо. Может где-то еще остались участки напряжения, которые необходимо снять. В конце аккуратно накройте лицо обеими ладонями и полностью расслабьтесь.
Массаж лица
Упражнение 1
Плотно прижмите кончики пальцев к волосяной части головы. Помассируйте кожу круговыми движениями. Снимая напряжение в этой области вы предотвращаете появление морщинок на лбу.
Упражнение 2
Положите указательные пальцы симметрично середине лба. Медленным движением двигайте пальцы вверх-вниз, как будто «пилите» лоб. Постепенно сдвигайте и раздвигайте их к краям лба. Повторите от 5 до 10 раз.
Упражнение 3
Плотно накройте макушку рукой и посмотрите вниз. Почувствуйте сильное натяжение. Оно укрепит мышцы и уменьшит морщины на лбу. Полностью расслабьтесь и повторите упражнение от 5 до 10 раз.
Упражнение 4
Прижмите указательные пальцы к внутренним уголкам обоих глаз. Стимуляция этих точек поможет снять напряжение и предотвратить появление мешков под глазами. опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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