Эффективное натуральное средство против синусита всего из 2 интрегдиентов!

Околоносовые пазухи — это костные полости, заполненные воздухом; они размещены в черепе, рядом с носом. Пазухи выстланы клетками, выделяющими слизь. Эта слизь захватывает пыль, бактерии, вирусы вдыхаемого воздуха. При ухудшении состояния носовой слизи она перестает справляться с бактериями и вирусами, и возникает воспаление, синусит.

Околоносовые пазухи — это костные полости, заполненные воздухом; они размещены в черепе, рядом с носом. Пазухи выстланы клетками, выделяющими слизь. Эта слизь захватывает пыль, бактерии, вирусы вдыхаемого воздуха. При ухудшении состояния носовой слизи она перестает справляться с бактериями и вирусами, и возникает воспаление, синусит.

Эта инфекция бывает острой — после простуды или в результате воздействия загрязненной окружающей среды. Но нередко она переходит в хроническую форму и может длиться до десяти или двенадцати недель.

Появляются обильные выделения из носа, желтоватого или зеленоватого цвета. Кроме этого, часто бывают сильные головные боли и ощущение давления рядом с верхней частью носа.

В любом случае с помощью определенных натуральных средств можно контролировать симптомы этой болезни и ускорить восстановление.

Мы расскажем о таком средстве, состоящем из двух чудесных ингредиентов. В этом средстве для борьбы с синуситом содержатся корень имбиря и яблочный уксус. Оба ингредиента хорошо известны своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Кроме того, они действуют как деконгестанты.

В данном случае их полезные свойства объединяются в простой смеси, которая помогает бороться с выделениями из носа, с вирусной и бактериальной инфекциями и с воспалением.

Полезные свойства имбиря

В корне имбиря содержится активное вещество гингерол, которое издавна используется при проблемах с пищеварением и при заболеваниях дыхательной системы.

Высокое содержание в нем антиоксидантов, витаминов и минераловусиливает иммунную реакцию тела на вирусы и бактерии, которые вызывают воспаление тканей носовых пазух.

Корень имбиря уменьшает аллергические реакции и обладает антигрибковым действием. Он очищает нос от слизи и снимает боль, которую может вызвать синусит.

Полезные свойства яблочного уксуса

Яблочный уксус — богатый источник витаминов, микроэлементов и аминокислот, которые помогают лечению синусита.

Он укрепляет иммунную систему и уменьшает риск заболеть аллергией, простудой, гриппом и другими респираторными заболеваниями.

В нем много калия. Этот микроэлемент уменьшает выработку слизи и заложенность носа.

Благодаря своим антисептическим свойствам он борется с инфекцией, а также расжижает слизь и облегчает ее удаление.

Как приготовить средство против синусита из яблочного уксуса и имбиря?

Мы познакомились с полезными свойствами ингредиентов, теперь узнаем, как приготовить из них средство, которые помогут вылечить синусит.

Имей в виду, что уксус должен быть на 100% органическим, иначе он не будет обладать всеми полезными свойствами.

Ингредиенты:

1 большой кусок корня имбиря

1 чашка органического яблочного уксуса (250 мл)

Как приготовить:

Натри кусок корня имбиря на терке и положи его в стеклянный сосуд с крышкой, влей туда же яблочный уксус.

Поставь эту смесь в темное и прохладное место, и пусть настаивается 10 дней.

В течение этого времени потряси ее несколько раз, чтобы она перемешивалась.

Способ применения:

Нужно вдыхать испарения этого средства в течение пяти минут, два раза в день.

Вечером смочи в этой жидкости кусок ткани и подержи его на горле в течение часа.

Повторяй эти процедуры в течение пяти дней.

Если за это время тебе не станет лучше, обратись к врачу, он порекомендует другие способы лечения.

Альтернативный вариант…

Другой способ использовать аромат имбиря против синусита — вдыхание испарений его настоя.

Ингредиенты:

5 ложек свежего имбиря (50 г)

1 литр воды

Что нужно делать:

Натри свежий имбирь и отваривай его в литре воды.

Пусть он отваривается три минуты, затем сними отвар с огня и накрой голову полотенцем.

Вдыхай испарения пять минут, затем отдохни.

Повторяй эту процедуру каждый вечер, пока тебе не станет легче.

Эти рецепты являются хорошим дополнением к лечению синусита. Онипомогут облегчить его симптомы.

Следуй этим рекомендациям и ты увидишь, что через несколько дней тебе станет лучше.опубликовано econet​​​​​​​

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