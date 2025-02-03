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Простой тест для определения состояния здоровья позвоночника

Источник: vk.com 03 февраля 2025 6512
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Простой тест на возможные проблемы с позвоночником. 1. Прощупайте свой позвоночник. Эта процедура: - болезненна 2, - слегка болезненна 1, - безболезненна 0.

Простой тест для определения состояния здоровья позвоночника

Простой тест на возможные проблемы с позвоночником.

1. Прощупайте свой позвоночник. Эта процедура:

- болезненна - 2
- слегка болезненна - 1
- безболезненна - 0 

2. Прощупайте свои надплечные мышцы. Мышцы

- напряжены - 2
- слегка напряжены - 1
- мягкие - 0 

3. Из положения стоя попробуйте достать кончиками пальцев рук пола. Упражнение -выполняется:

- легко - 0
- с трудом - 2
- при выполнении возникает боль в позвоночнике - 3 

4. В положении сидя на полу, попробуйте достать лбом коленей. При этом возникает

- натяжение в подколенных областях - 1
- боль в спине - 3
- нет неприятных ощущений - 0 

5. Сцепите руки за спиной (одна рука через плечо, вторая снизу).

- не достал- 2
- руки касаются пальцами - 1
- руки сцепляются - 0 

6. Лежа на спине, согните ноги под прямым углом в коленных и тазобедренных суставах, не прижимая, их друг к другу. Постарайтесь удержать, как можно дольше.

- удерживаю как угодно долго - 0
- устают обе ноги - 1
- устает одна нога - 3
- боль в пояснице - 2 

7. Попробуйте взять в рот суставы согнутых пальцев кисти.

- помещается менее двух пальцев - 3
- только два пальца - 2
- три пальца и больше - 0 

8. Достаньте подбородком надплечья (не поднимая плеч).

- не достаю 3
- достаю, но движение болезненно 2
- достаю легко 0

РЕЗУЛЬТАТЫ:

0-3 баллов

Ваш позвоночник здоров и нуждается только в профилактических мероприятиях: ежедневная гимнастика, сбалансированное питание, поддержание эмоционального комфорта. 

баллов 3-15

Патологические изменения в позвоночнике тревожны. Вам необходимо пройти лечебно - восстановительный курс. 

Более 15 баллов

Ваш позвоночник в критическом состоянии. Необходимо срочно пройти курс лечения.опубликовано econet

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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