Простые приемы для избавления от боли в коленях и локтях

Бурситы часто встречаются у занимающихся физкультурой. Они являются следствием ушибов или длительного раздражения давлением - микротравм. Бурситы чаще всего бывают в коленном, локтевом суставах, где кровь проникает в слизистую оболочку. Массаж нижних конечностей проводится всегда в положении лежа, руки можно массировать и в положении сидя. При локализации бурсита в области подколенной ямки массируют мышцы задней поверхности бедра и голени.

Бурситы часто встречаются у занимающихся физкультурой. Они являются следствием ушибов или длительного раздражения давлением - микротравм. Бурситы чаще всего бывают в коленном, локтевом суставах, где кровь проникает в слизистую оболочку.

Массаж нижних конечностей проводится всегда в положении лежа, руки можно массировать и в положении сидя.

При локализации бурсита в области подколенной ямки массируют мышцы задней поверхности бедра и голени.

На бедре применяют попеременное поглаживание (3-4 раза), выжимание (3-4 раза) и вновь повторяют поглаживания (2-3 раза).

Разминания выполняют от коленного сустава до паха. Применяют следующие приемы:

1. Ординарное 3-4 раза.

2. Двойное кольцевое 3-4 раза.

После этого делают 3-4 выжимания и 1-2 поглаживания, а затем повторяют двойное кольцевое разминание (4-5 раз) и поглаживание (3-4 раза).

На коленном суставе делают концентрическое поглаживание в течение 30-40 с. После этого вновь массируют мышцы бедра приемами выжимания (3-4 раза), разминания ординарного (3-4 раза), двойного кольцевого (3-4 раза). Затем повторяют концентрическое поглаживание коленного сустава в течение 30-40 с. Если не возникают болевые ощущения, приступают к легким растираниям. Если же боли возникают, к коленному суставу возвращаются через 3-4 дня.

Продолжительность процедуры до 12 мин ежедневно. Хороший эффект дает самомассаж, проводимый после тепловых процедур.

При локализации бурсита в области локтевого сустава массируются мышцы задней поверхности плеча и в меньшей степени мышцы предплечья. Массажист стоит лицом к ногам массируемого и проводит поглаживание на внутреннем участке плеча. Затем делается выжимание (4-6 раз) и ординарное разминание (4-5 раз), вновь повторяют выжимание (3-4 раза), потряхивание (2-3 раза), ординарное разминание (3-4 раза) и заканчивают поглаживанием.

Далее массируется двуглавая мышца плеча. Применяется поглаживание (3-4 раза), выжимание (3-4 раза), ординарное разминание (4-6 раз) и поглаживание (4-5 раз).

Теперь надо повернуться лицом к голове массируемого. Ближней рукой взять массируемую руку под локтевой изгиб, а другой тщательно отмассировать трехглавую и дельтовидную мышцы.

Начинают массаж строго от локтевого сустава, все движения направлены к плечевому суставу. Делается поглаживание (3-4 раза), выжимание (4-5 раз), потряхивание (3-4 раза). Затем снова поглаживание (2-3 раза), выжимание (3-5 раз), разминание ординарное (4-6 раз), потряхивание (2-3 раза). После этого разминание подушечкой большого пальца по 3-4 линиям (3-4 раза), ординарное (3-4 раза), потряхивание (2-3 раза). Этот комплекс приемов можно повторить 2-3 раза.

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На локтевом суставе применяют следующие растирания:

1. "Щипцы", образованные четырьмя пальцами с одной стороны локтевого сустава и большим пальцем с другой стороны 3-4 раза.

2. Спиралевидное - подушечками четырех пальцев с внутренней стороны, большого - с наружной (5-6 раз).

На предплечье делаются поглаживания (2-3 раза); выжимания (3-4 раза); разминание подушечкой большого пальца (2-3 раза), ординарное (3-4 раза), фалангами пальцев (3-4 раза).

Каждый прием должен сопровождаться потряхиванием и поглаживанием.

Этот комплекс приемов массажа (самомассажа) может применяться в дальнейшем как профилактическое мероприятие при занятиях физкультурой. Особенно он полезен играющим в теннис. Его можно делать как до игры, так и после. Хороший эффект самомассаж дает, если его проводить, намылив тело, под душем или в ванне. Рекомендуется также сочетание самомассажа (массажа) с различными согревающими растирками, мазями.опубликовано econet

Бирюков А.А. "Самомассаж для всех и каждого"

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