Воздействуя на эту точку можно избавиться от лишнего веса

Данный метод лечения избыточного веса использует только одну точку. Придерживаясь этого метода, во время курса самомассажа не следует воздействовать на другие точки.

Данный метод лечения избыточного веса использует только одну точку. Придерживаясь этого метода, во время курса самомассажа не следует воздействовать на другие точки.

Точка Гуань-юань (см. рис.) располагается на средней линии живота на 3 цуня ниже пупка.

Необходимо лечь на спину, надавить на точку Гуань-юань подушечкой большого пальца, палочкой или шариковой ручкой с гладким закругленным концом и совершать вращательные движения в течение 30 минут. Сила давления на точку соответствует гармонизирующему методу.

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Курс лечения продолжается не менее 25 дней.

Данная методика оказалась эффективной в 80 % случаев, помогая сбросить в течение 25 дней от одного до пяти килограммов.

Наилучшие результаты были получены в случаях, когда массаж точки сопровождался разумными ограничениями в питании и физическими упражнениями. опубликовано econet.ru

Авторы Медведева Ирина, Медведев Александр"Точечный массаж для снижения веса"

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