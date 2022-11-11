Внимание рефлюкс! Возможно и вы страдаете этим пищеварительным расстройством

Гастроэзофагеальный рефлюкс может быть делом привычным или же редким явлением, но в любом случае такое состояние можно предотвратить, если придерживаться здорового питания и избегать стресса...
Такое пищеварительное расстройство, как гастроэзофагеальный рефлюкс, становится все более и более распространенным в современном обществе. Оно характеризуется чувством жжения и сильным дискомфортом в области желудка и пищевода. Почти всегда симптомы появляются после еды или питья.
И, возможно, вы тоже страдаете от рефлюкса (или, как его еще называют, гастроэзофагиальной рефлюксной болезни), просто не догадываетесь об этом.
В сегодняшней статье мы поговорим о симптомах такого состояния и некоторых натуральных средствах, способных его облегчить.
Для того, чтобы понять, в чем заключается данная пищеварительная проблема, достаточно посмотреть на слова, из которых состоит название заболевания. Слово «рефлюкс» обозначает «возвращение». В здоровом организме после еды начинается пищеварительный процесс, он осуществляется посредством мышц и кислот. В этот момент «ворота», расположенные на входе в желудок, закрываются, чтобы его раздражающие жидкости не попадали в пищевод (где им совсем не место).
Однако при рефлюксе полного закрытия не происходит, из-за чего желудочный сок и даже часть пищи возвращаются обратно, поднимаются вверх по пищеводу.
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Чтобы представить себе это более отчетливо, вспомните, что вы чувствуете при рвоте. Появляется ощущение жжения в груди и кислотный привкус во рту. Все это происходит именно потому, что еда возвращается обратно вместе с желудочным соком.
И если такое состояние человек испытывает несколько раз в месяц или даже в неделю, то речь идет именно о гастроэзофагиальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).
Причины данной проблемы, которая возникает непосредственно после еды (неважно, обильной или не очень), могут быть следующими:
Наиболее распространенные симптомы гастроэзофагиального рефлюкса таковы:
Вы наверняка догадались, что в данном случае очень важно следовать здоровому образу жизни, особенно когда дело касается еды. Поэтому желательно отказаться от следующих напитков и продуктов питания:
Облегчить состояние при рефлюксе или даже предотвратить его появление помогут следующие рекомендации:
Теперь, зная список «запрещенных продуктов», перейдем к тому, что же все-таки можно:
Итак, вы уже знаете, что можно кушать при данной пищеварительной проблеме, а что нежелательно.
Наконец, хотим порекомендовать вам следующие домашние средства, которые помогут облегчить состояние:
Разведите одну столовую ложку (15 мл) яблочного уксуса в стакане воды (200 мл) и выпейте перед едой. Это успокоит желудок и облегчит пищеварение.
Это средство будет эффективным и после еды, действие будет практически мгновенным.
Этот продукт имеет целый ряд преимуществ для нашего здоровья (и не только).
Здесь же нам важно то, что сода является натуральным антацидом, то есть средством, которое способно справиться с болями в желудке, гастритом и, собственно, рефлюксом.
Для этого просто разведите одну столовую ложку соды в стакане воды и выпейте как можно скорее (по-возможности до того, как начнут появляться пузырьки).
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У вас дома до сих пор нет алоэ вера? Стоит срочно это исправить. Ведь это одно из наиболее мощных и эффективных натуральных средств при болях различного характера. И при рефлюксе сок алоэ вера принесет значительное облегчение.
Просто разведите сок или гель из одного листа алоэ вера (примерно 30 мл) в половине стакане воды (100 мл) и выпейте при появлении первых симптомов недомогания.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.kz/
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