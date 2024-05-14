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Язык гормонов: 5 причин влюбиться в свою эндокринную систему

Источник: hormonetika.com 14 мая 2024 6582
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Эндокринная система – это набор желез внутренней и внешней секреции, которые общаются между собой на языке гормонов, специальных химических субстанций. А раз это «язык», то надо научиться его понимать; тем более, что на этом языке общаются не какие-то заморские страны, а наше собственное тело. Гормоны “разговаривают” между собой и контролируют внутренний баланс , отдавая команды всем основным системам тела.

Язык гормонов: 5 причин влюбиться в свою эндокринную систему

Очень мало женщин понимают, как работает их тело и большинство не умеют принимать осмысленные решения о том, как поддерживать свое здоровье. Тяжелые критические дни или предменcтруальный синдром, головные боли, упрямый лишний вес, ночная потливость и пониженный тонус, послеродовые депрессии, бесплодие, проблемы с кожей, бессонница, безмерный аппетит, запоры, пониженное или повышенное давление, мышечные боли, депрессия, пониженный иммунитет и многие другие проблемы большинство женщин, как правило, не связывают с нарушениями работы эндокринной системы. Более того, многие женщины не отслеживают связь между веером тех или иных комбинаций симптомов и бессонными ночами, бесконечными стрессами, нерегулярным и неправильным питанием и отсутствием физической нагрузки.

Что важно знать о вашей эндокринной системе

Все, без исключения, перечисленные нарушения могут быть легко отрегулированы с помощью простых и доступных каждой женщине средств с минимальными финансовыми затратами. Наше тело — уникальная система, которая обладает мощным механизмом компенсации и восстановления. Нам необходимо только обеспечить его оптимальными для этого условиями и стараться бережно с ним обращаться, чтобы наше тело оставалось здоровым.

Эндокринная система – это набор желез внутренней и внешней секреции, которые общаются между собой на языке гормонов, специальных химических субстанций. А раз это «язык», то надо научиться его понимать; тем более, что на этом языке общаются не какие-то заморские страны, а наше собственное тело. Гормоны “разговаривают” между собой и контролируют внутренний баланс , отдавая команды всем основным системам тела — почкам, печени, органами пищеварения, нервной системе, репродуктивным органам – о том , что делать, чтобы мы могли наслаждаться жизнью и заниматься своими любимыми делами.

Поэтому,  если вы хотите:

1. иметь  хорошее самочувствие на протяжении всего дня (стабильный уровень САХАРА крови)

2. находиться в состоянии приятного расслабленного фокуса (контроль уровня КОРТИЗОЛА)

3. чувствовать  себя энергичной и легко преодолевать все проблемы(сбалансированная работа ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ)

4. всегда ощущать свежесть, бодрость и легкость (бесперебойная работа системы очистки:ПЕЧЕНИ, ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА, ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ)

5. наслаждаться своей  сексуальностью  и  быть привлекательной ,  независимо  от возраста ( гармоничная работа ЯИЧНИКОВ), то вам необходимо просто-напросто влюбиться в свою эндокринную систему и помогать ей в ее работе. За это ваше благодарное тело отплатит вам красотой, здоровьем и магической энергетикой.

К сожалению, мы сами иногда мешаем слаженной работе эндокринной системы. Как следствие, нарушается внутренний гормональный баланс и появляются те или иные проблемы, такие как: нарушение менструального цикла, лишний вес, повышенный аппетит, перепады настроения, недостаток энергии и многое другое.

Самый надежный способ избежать этого — это научиться слушать себя и понимать язык своего внутреннего мира, то есть язык гормонов. Необходимо вооружиться набором простых и эффективных средств для оказания своевременной помощи себе и изменения образа жизни, чтобы в дальнейшем избежать более серьезных последствий.опубликовано econet

Автор Kсения Трушлякова 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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здоровье эндокринная система человек гормоны

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