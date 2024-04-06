Мы едим все время! Как перекусы влияют на ваш вес

Повышение уровня инсулина происходит при любом приеме пищи, не зависимо от ее состава.
Любые перекусы: и белковые и углеводные повышают уровень инсулина. При его повышении в организме происходит подавление использования гликогена, прекращается расщепление жиров, усиливается синтез жира.
Уровень инсулина и обменные процессы
Для развития устойчивости к инсулину требуется:
1. Высокий уровень инсулина.
Достигается за счет больших порций, множества сахара и углеводов.
2. Частые повышения уровня инсулина.
Достигается увеличением частоты приемов пищи (инсулин + перекус). Время между приемами пищи в США снизилось с 271 минут в 1977 году до 208 минут. Это близко к 30% снижению промежутков между едой. Мы едим все время! Запомните: если вы едите все время, то ваш вес будет только расти!
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Рост числа приемов пищи
3. Продолжительное действие такого режима.
Чем раньше начинает человек следовать такому питанию, тем раньше развиваются болезни. Сахарный диабет второго типа у детей в западных странах - это обыденность.
Запомните: как только вы перекусили, у вас в организме остановился процесс расщепления жира! Перекус - инсулин вырос!
Со временем инсулиновые рецепторы становятся менее чувствительными, сахар в клетки поступает плохо, уровень его в крови повышается, и реактивно повышается инсулин. Весь «лишний» сахар гормон сбрасывает в жировое депо, а проще говоря, переводит в жир, плюс повышает аппетит.
Вот и получается «порочный круг»: переедание – хроническое повышение инсулина в крови – повышенный аппетит – повышенное жироотложение – переедание.
Уровень инсулина и обычное трехразовое питание
Уровень инсулина и питание с перекусами
Рост числа перекусов в школах, США
Устойчивость к инсулину лежит в основе многих заболеваний.
1. Резистентность к инсулину. Развивается метаболический синдром и ожирение.
2. Гиперинсулинемия и поликистоз яичников негативно влияют на репродуктивную функцию женщины и приводит к бесплодию.
3. Диабет 2-го типа и гипергликемия, гиперинсулинемия и инсулинорезистентность — служат независимыми факторами риска ишемической болезни сердца.
4. Артериальная гипертензия и ряд других заболеваний.опубликовано econet
Автор Андрей Беловешкин
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Источник: https://econet.kz/
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