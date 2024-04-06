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Мы едим все время! Как перекусы влияют на ваш вес

Источник: beloveshkin.com 06 апреля 2024 6382
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Повышение уровня инсулина происходит при любом приеме пищи, не зависимо от ее состава.

Мы едим все время! Как перекусы влияют на ваш вес

Любые перекусы: и белковые и углеводные повышают уровень инсулина. При его повышении в организме происходит подавление использования гликогена, прекращается расщепление жиров, усиливается синтез жира.

Перекусы, инсулин и ожирение

Мы едим все время! Как перекусы влияют на ваш вес

Уровень инсулина и обменные процессы

Для развития устойчивости к инсулину требуется:

1. Высокий уровень инсулина. 

Достигается за счет больших порций, множества сахара и углеводов. 

2. Частые повышения уровня инсулина. 

Достигается увеличением частоты приемов пищи (инсулин + перекус). Время между приемами пищи в США снизилось с 271 минут в 1977 году до 208 минут. Это близко к 30% снижению промежутков между едой. Мы едим все время! Запомните: если вы едите все время, то ваш вес будет только расти!

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Мы едим все время! Как перекусы влияют на ваш вес

Рост числа приемов пищи

3. Продолжительное действие такого режима.

Чем раньше начинает человек следовать такому питанию, тем раньше развиваются болезни. Сахарный диабет второго типа у детей в западных странах - это обыденность.

Запомните: как только вы перекусили, у вас в организме остановился процесс расщепления жира! Перекус - инсулин вырос!

Со временем инсулиновые рецепторы становятся менее чувствительными, сахар в клетки поступает плохо, уровень его в крови повышается, и реактивно повышается инсулин. Весь «лишний» сахар гормон сбрасывает в жировое депо, а проще говоря, переводит в жир, плюс повышает аппетит. 

Вот и получается «порочный круг»: переедание – хроническое повышение инсулина в крови – повышенный аппетит – повышенное жироотложение – переедание.

Мы едим все время! Как перекусы влияют на ваш вес

Уровень инсулина и обычное трехразовое питание

Мы едим все время! Как перекусы влияют на ваш вес

Уровень инсулина и питание с перекусами

Мы едим все время! Как перекусы влияют на ваш вес

Рост числа перекусов в школах, США

Устойчивость к инсулину лежит в основе многих заболеваний.

1. Резистентность к инсулину. Развивается метаболический синдром и ожирение.

2. Гиперинсулинемия и поликистоз яичников негативно влияют на репродуктивную функцию женщины и приводит к бесплодию.

Мы едим все время! Как перекусы влияют на ваш вес

3. Диабет 2-го типа и гипергликемия, гиперинсулинемия и инсулинорезистентность — служат независимыми факторами риска ишемической болезни сердца.

4. Артериальная гипертензия и ряд других заболеваний.опубликовано econet

Автор Андрей Беловешкин

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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