Обида как инструмент самоисследования

В той методике, которой пользуюсь в работе с обидами, мы выходим на то, как звучит наша претензия к обидчику...

Одна из тем, дающая богатейшую почву для самопознания – ОБИДА. Вот вроде уже все про нее понятно. И море книг и статей прочитано, и огромная внутренняя работа проделана, а вот все равно нет-нет, да и цапанет что-нибудь. А иногда прямо не по-детски прихватит.

Вот и недавно так прихватило, что мое внимание вновь к этой теме развернуло. И я посмотрела на все немного с другого ракурса, чем и хочу поделиться.

В той методике, которой пользуюсь в работе с обидами, мы выходим на то, как звучит наша претензия к обидчику.

Например, «меня не ценят», «со мной не считаются», «меня не слушают, не видят, не замечают» и т.д. – каждый находит свое звучание.

Так вот, я тут увидела, что обида очень точно указывает на нашу потребность или нужду (это слово для меня предпочтительнее). Например, обидевшись на то, что меня не уважают, я тем самым могу понять, что очень нуждаюсь сейчас в уважении. Обидевшись на то, что меня недостаточно любят (любят меньше другого, не любят вовсе и т.д.), я могу увидеть, как сильно я сейчас нуждаюсь в любви. И это осознание своей нужды в данный момент очень неприятно. Тягостно чувствовать себя слабым, уязвимым, зависимым от кого-то или чего-то; осознавать, что со мной сейчас не все в порядке, я нуждаюсь в поддержке, во внешней опоре, в подтверждении своей хорошести (важности, ценности и т.д.).

И тогда, если эту нужду осознать, то у нас появляется возможность встретиться со своими чувствами, со своей болью. Тогда мы можем быть искренними и открытыми и попросить обидчика быть с нами побережнее, потому что мы сейчас очень ранимы. А когда почувствуем себя в силе, мы сможем разобраться с этой ситуацией и проработать ее. И все это мы можем проделать вместо того, чтобы обидеться.

Но обидеться – поджать губы, назначить виновного и начать крутить в своей голове бесконечные диалоги с обидчиком и варианты мести – легче и безболезненнее. Да и безопаснее. Не надо встречаться со своей уязвимостью, не надо чувствовать боль (укол обиды короткий), не надо открываться навстречу другому. Но тогда стоит понимать, что мы становимся Жертвой.

На автомате всегда работает более простой и легкий вариант. Но мы в любой момент можем вернуться к более затратному, но более честному и по-настоящему освобождающему.

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Обиды, которые никто не причинял...

И еще одна мысль в качестве предположения: ожидания от других «правильного» к нам отношения, указывает нам на недостаток самопринятия:

обида на неуважение помогает увидеть недостаток самоуважения,

обида на нелюбовь дает возможность разглядеть недостаток любви к себе,

обида «меня не ценят» – недостаток самоценности.

И тогда это тоже материал для исследования и дальнейшей работы.опубликовано econet

Автор Зеликман Юлия

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