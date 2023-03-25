Упражнения восточной медицины, которые избавят от судорог в икроножных мышцах

В знаменитом трактате времён династии Суй «Основная сокровищница происхождения и признаков болезней» сказано, что один из таких способов – это «лечь на спину, вытянуть ноги и руки, пятки наружу, пальцы направлены друг на друга, и вдохнуть носом семь раз.

Если у вас анемия, слабое здоровье, гастриты, рвота или слабость кишечника, а также если вы подверглись внезапному воздействию холода, то беспокоить вас могут мышечные судороги.

Согласно традиционной китайской медицине, внутренней причиной судорог является недостаток ци (жизненной энергии) и крови, а внешней – негативное воздействие ветра-холода.

Судороги могут случаться при недостатке жизненной энергии и крови, когда мышцы получают мало питания, а также при атаке ветра-холода.

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Поскольку все четыре конечности больше всего подвергаются воздействию ветра-холода, то часто возникают судороги кистей и стоп, при этом нижние конечности страдают чаще.

Существует много традиционных способов предупреждения и устранения судорог. Наиболее простым и лёгким из них является растяжка конечностей.

В знаменитом трактате времён династии Суй «Основная сокровищница происхождения и признаков болезней» сказано, что один из таких способов – это «лечь на спину, вытянуть ноги и руки, пятки наружу, пальцы направлены друг на друга, и вдохнуть носом семь раз. Это облегчит приступ ревматизма в коленях, боли в костях и судороги в мышцах».

Выполняется это упражнение следующим образом:

1. Лягте на спину, вытяните ноги и руки, пятки врозь, пальцы ног касаются друг друга (рис. 10–80).

Энергично, насколько возможно, потяните все конечности.

Положение стоп, где носки вместе, а пятки врозь, необходимо, чтобы максимально растянуть мышцы пальцев ног.

2. Потягивая мышцы, вдохните, насколько хватает ваших возможностей, и потом медленно выдыхайте. Выполните упражнение семь раз подряд.

Оно растягивает мышечные связки.

Только в том случае, если вы приложите максимум усилий, чтобы хорошенько их растянуть, они будут доведены до нужного состояния.

Если делать от одного до трёх занятий в день по 5–10 повторений за каждое, это не только предупредит судороги мышц, но и облегчит самочувствие при застывших коленях и болях в голени.

Хорошо помогает людям, склонным к мышечным судорогам из-за физической слабости, недостатка крови и жизненной энергии.

Когда судорога сводит мышцы, и боль становится нестерпимой, растягивание конечностей может облегчить ваше состояние.

Выполняется это упражнение следующим образом:

1. Энергично выпрямите схваченную судорогами ногу и пальцы на ней.

Не паникуйте, потерпите немного и энергично распрямляйте ногу.

Если в какой-то момент возникают трудности с выпрямлением, надавите на неё обеими руками или другой ногой.

В случае если судороги случились в области голени, то выпрямлять надо голень (рис. 10–81), если в пальцах, то выпрямляйте пальцы (рис. 10–82).

Главное здесь – растянуть и расслабить схваченную судорогами мышцу.

2. При распрямлении конечностей энергично выдыхайте, издавая звуки: «Хэ, Хэ».

Следите, чтобы вдох был полным, и выдыхайте с силой и быстро, издавая звуки.

3. Когда тянете конечности, можно сочетать это с другими методами, например, с похлопыванием этой части тела рукой (если судороги в голени, похлопайте по голени, если судорогой свело пальцы ног, похлопывайте и массируйте мышцы на внешней поверхности голени), либо можно помассировать точку чэн-шань (рис. 10–83).

Эта техника помогает облегчить спазм и устранить мышечное напряжение. Но не следует считать, что упражнения необходимо выполнять только в случае судорог. Их можно применять всегда, когда есть необходимость расслабить конечности, а также в качестве действенной неотложной помощи, когда судороги схватили во время плавания в воде.

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Если спазм обусловлен физической слабостью, анемией или низким содержанием кальция в крови необходимо обратиться к врачу, чтобы он назначил должное лечение, к примеру, тонизирующие средства для крови, или повышающие содержание кальция.

Если причиной послужила обильная рвота или понос, надо, чтобы врач вовремя назначил препараты, восполняющие кровь.опубликовано econet