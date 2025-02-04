Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Ольга Бутакова: соединительная ткань и болезни человека

Ольга Бутакова: соединительная ткань и болезни человека

Автор: Econet 04 февраля 2025 6422
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Соединительная ткань — ткань внутренней среды организма, выполняющая трофическую, обменную, защитную и опорную функции. Кроме того, соединительная ткань выполняет пластическую функцию (регенерация, заживление).

Ольга Бутакова: соединительная ткань и болезни человека

Соединительная ткань — ткань внутренней среды организма, выполняющая трофическую, обменную, защитную и опорную функции. Кроме того, соединительная ткань выполняет пластическую функцию (регенерация, заживление).

Характеризуется органоспецифичностью и большим разнообразием видов (кровь, подкожная клетчатка, связки, сухожилия, хрящи, кости и т. д.). Несмотря на морфологические отличия, все виды соединительной ткани состоят из клеток и промежуточного вещества, включающего волокна и основное вещество.

В зависимости от функций, выполняемых разными видами соединительной ткани, количество, соотношение клеточного состава и степень подвижности клеток, а также консистенция, состав и организация промежуточного вещества меняются.

Лекция Ольги Бутаковой: Заболевания соединительной ткани

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье соединительная ткань бутакова

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Реальность — это разница между тем, что доставляет нам удовольствие, и тем, чем мы вынуждены довольствоваться. Габриель Лауб
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.