Избавляемся от морщин! Лимфодренажный самомассаж области вокруг глаз

При лимфодренажном массаже области вокруг глаз происходит отток жидкости из лимфатических сосудов глаз, в результате чего мешки и синяки под глазами исчезают, кожа выглядит более молодой и здоровой.

Кроме этого, лимфодренажный массаж век помогает избавиться от морщин или предотвратить их появление и заметно уменьшает дряблость кожи.

Лимфодренажный массаж глаз

Шаг 1. Очищаем кожу вокруг глаз.

Для этого умываемся специальным средством (пенка, гель), протираем области вокруг глаз тоником и аккуратно наносим крем вокруг глаз, питательную маску, сыворотку или косметическое масло.

Шаг 2. Начинаем процедуру лимфодренажного массажа.

Выполняем массаж сразу на обоих глазах двумя руками одновременно. Двумя пальцами (указательным и средним) делаем 10 круговых движений по часовой стрелке у внешнего уголка глаза в области виска.

Шаг 3. Подушечками все тех же указательного и среднего пальцев производим легкие надавливания на кожу век в направлении от виска к носу.

Кожа при этом не должна смещаться. Повторяем 3 раза для нижнего века, затем переходим на верхнее и выполняет еще 3 подхода, но уже от носа к виску.

Шаг 4. Если средство, которое Вы наносили на кожу вокруг глаз перед массажем полностью впиталось, нанесите еще раз его небольшое количество, это предотвратит растяжение чувствительной кожи век.

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После этого на несколько секунд придавите нижнее веко подушечками 4-ех пальцев (пальцы расположены вертикально), повторите для верхнего века. Легонько пройдитесь подушечками указательного и среднего пальцев по нижнему веку от виска к носу, производя поколачивающие движения, затем по верхнему веку в направлении от носа к виску.

Шаг 5. Ставим средний палец на ребро у внешнего уголка глаза рядом с виском, ноготь при этом повернут к виску.

Прокатываем палец на другое ребро, чтобы ноготь теперь смотрел на переносицу. Медленно продвигаемся такими «прокатами» по косточке под глазом от виска к носу. Повторяем около 5 раз, переходим на область под бровью, выполняем движение в обратном направлении (от носа к виску).

Шаг 6. Делаем средним пальцем 10 легких надавливаний у внешнего уголка глаза, прокатываем палец по косточке под глазом к внутреннему уголку глаза (как в предыдущем упражнении), 10 надавливаний у внутреннего уголка рядом с переносицей, прокатываем палец под бровью по направлению к виску. Делаем около 10 таких кругов, не забывая про надавливания в каждом уголке глаза.

Шаг 7. Легким нажатием указательного и среднего пальцев выполняем круговые движения вдоль круговой мышцы глаза, захватывая область над бровью и верхнюю часть скулы. Начинаем с внешнего уголка глаза возле виска и движемся через низ к носу.

Шаг 8. Завершаем лимфодренажный массаж легкими поколачивающими движениями по тому же «маршруту», что и в предыдущем движении.



Шаг 9. Снова умываемся.

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Но теперь это займет немного больше времени. Сначала держим лицо под холодной водой около 10 секунд, затем столько же под теплой водой. Старайтесь выполнять это процедуру не менее 10 раз, в идеале около 3 минут. опубликовано econet.ru

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