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14 сигналов о том, что уровень сахара в крови очень высок

Источник: hitgid.com 08 октября 2022 5858
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Вы всегда голодны? Вы набрали вес, несмотря на сокращение потребления калорий? Или вы часто испытываете проблемы с желудком? Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, то можете испытывать симптомы высокого сахара в крови.

14 сигналов о том, что уровень сахара в крови очень высок

Вы всегда голодны? Вы набрали вес, несмотря на сокращение потребления калорий? Или вы часто испытываете проблемы с желудком? Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, то можете испытывать симптомы высокого сахара в крови.

Не становитесь жертвой обмана, думая, что только диабетики должны беспокоиться о содержании сахара в крови. Истина заключается в том, что любой человек может испытывать повышение уровня сахара, когда ест определенные продукты — и это не только конфеты, газированные напитки и пирожные.

Действительно опасно, когда уровень сахара в крови остается высоким в течение длительного периода времени. Это может привести к диабету или другим серьезным проблемам со здоровьем.

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Но, если вам знакомы симптомы высокого сахара в крови и вы начинаете испытывать их на регулярной основе, стоит принять меры и контролировать свой уровень сахара.

Каковы причины высокого сахара в крови?

Есть много факторов, которые способствуют поднятию сахара в крови, в том числе:

  • Плохое питание;

  • Отсутствие регулярных физических упражнений;

  • Стресс;

  • Определенное состояние здоровья;

  • Использование некоторых лекарственных препаратов.

Каковы симптомы высокого сахара в крови?

Высокий уровень сахара в крови не означает, что автоматически, у вас диабет. Это лишь симптом сахарного диабета. На самом деле, человек, испытывающий гипергликемию (повышенное содержание сахара в крови), может не чувствовать никаких симптомов вообще.

Наиболее частые симптомы сахара в крови:

  • Повышенная жажда.
  • Сухость во рту.
  • Постоянный голод.
  • Частое мочеиспускание и / или мочеиспускание в ночное время.
  • Сухость и зуд кожи.
  • Ежедневная усталость или повышенная утомляемость.
  • Трудности с концентрацией.
  • Избыток жира в животе, увеличение веса.
  • Рецидивирующие инфекции.
  • Помутнение зрения.
  • Импотенция.
  • Медленное заживление порезов и ран.
  • Проблемы с нервной системой.
  • Проблемы с желудком.

Используйте список продуктов питания с низким гликемическим индексом для уменьшения симптомов высокого сахара в крови.

Гликемический индекс (ГИ) — числовой индекс, который указывает, в какой степени продукты повышают уровень сахара в крови после еды. Гликемический индекс использует шкалу от 0 до 100, так что более высокие значения у пищевых продуктов, которые вызывают наиболее быстрое повышение уровня сахара в крови. Чистая глюкоза служит в качестве опорной точки и имеет гликемический индекс — 100.

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Пища с высоким гликемическим индексом быстро переваривается и усваивается, что приводит к заметному колебанию уровня сахара в крови. Наоборот, пища с низким гликемическим индексом медленно переваривается и усваивается, что способствует постепенному подъему уровня сахара в крови.

Доказаны преимущества продуктов с низким гликемическим индексом. Они снижают уровень инсулина и резистентность к инсулину, предотвращая симптомы сахара в крови. Диета из этих продуктов также помогает контролировать вес, потому что продукты с низким гликемическим индексом задерживают чувство голода.

Список продуктов с гликемическим индексом:

14 сигналов о том, что уровень сахара в крови очень высок

Замените продукты с высоким гликемическим индексом, пищей с низким и средним гликемическим индексом – это первый шаг на пути к снижению уровня сахара. В таблице представлены продукты с высоким, умеренным и низким значением гликемического индекса.

В этом посте мы приводим список продуктов с гликемическим индексом питания:

14 сигналов о том, что уровень сахара в крови очень высок

14 сигналов о том, что уровень сахара в крови очень высок

14 сигналов о том, что уровень сахара в крови очень высок

Тело каждого человека по-разному реагирует на пищевые продукты. Лучший способ узнать, как пища влияет на вас — проверить уровень глюкозы в крови до еды и через два часа после еды.

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Тем не менее, список продуктов питания с гликемическим индексом может быть хорошим ориентиром, чтобы сделать выбор в пользу здоровых продуктов питания. опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.kz/

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