14 сигналов о том, что уровень сахара в крови очень высок

Вы всегда голодны? Вы набрали вес, несмотря на сокращение потребления калорий? Или вы часто испытываете проблемы с желудком? Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, то можете испытывать симптомы высокого сахара в крови.
Вы всегда голодны? Вы набрали вес, несмотря на сокращение потребления калорий? Или вы часто испытываете проблемы с желудком? Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, то можете испытывать симптомы высокого сахара в крови.
Не становитесь жертвой обмана, думая, что только диабетики должны беспокоиться о содержании сахара в крови. Истина заключается в том, что любой человек может испытывать повышение уровня сахара, когда ест определенные продукты — и это не только конфеты, газированные напитки и пирожные.
Действительно опасно, когда уровень сахара в крови остается высоким в течение длительного периода времени. Это может привести к диабету или другим серьезным проблемам со здоровьем.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Но, если вам знакомы симптомы высокого сахара в крови и вы начинаете испытывать их на регулярной основе, стоит принять меры и контролировать свой уровень сахара.
Каковы причины высокого сахара в крови?
Есть много факторов, которые способствуют поднятию сахара в крови, в том числе:
Плохое питание;
Отсутствие регулярных физических упражнений;
Стресс;
Определенное состояние здоровья;
Использование некоторых лекарственных препаратов.
Каковы симптомы высокого сахара в крови?
Высокий уровень сахара в крови не означает, что автоматически, у вас диабет. Это лишь симптом сахарного диабета. На самом деле, человек, испытывающий гипергликемию (повышенное содержание сахара в крови), может не чувствовать никаких симптомов вообще.
Наиболее частые симптомы сахара в крови:
Используйте список продуктов питания с низким гликемическим индексом для уменьшения симптомов высокого сахара в крови.
Гликемический индекс (ГИ) — числовой индекс, который указывает, в какой степени продукты повышают уровень сахара в крови после еды. Гликемический индекс использует шкалу от 0 до 100, так что более высокие значения у пищевых продуктов, которые вызывают наиболее быстрое повышение уровня сахара в крови. Чистая глюкоза служит в качестве опорной точки и имеет гликемический индекс — 100.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Пища с высоким гликемическим индексом быстро переваривается и усваивается, что приводит к заметному колебанию уровня сахара в крови. Наоборот, пища с низким гликемическим индексом медленно переваривается и усваивается, что способствует постепенному подъему уровня сахара в крови.
Доказаны преимущества продуктов с низким гликемическим индексом. Они снижают уровень инсулина и резистентность к инсулину, предотвращая симптомы сахара в крови. Диета из этих продуктов также помогает контролировать вес, потому что продукты с низким гликемическим индексом задерживают чувство голода.
Список продуктов с гликемическим индексом:
Замените продукты с высоким гликемическим индексом, пищей с низким и средним гликемическим индексом – это первый шаг на пути к снижению уровня сахара. В таблице представлены продукты с высоким, умеренным и низким значением гликемического индекса.
В этом посте мы приводим список продуктов с гликемическим индексом питания:
Тело каждого человека по-разному реагирует на пищевые продукты. Лучший способ узнать, как пища влияет на вас — проверить уровень глюкозы в крови до еды и через два часа после еды.
Это Вам будет интересно:
Это упражнение упражнение для спины и живота Кацудзо Ниши предотвращает практически все заболевания
Канал селезенки: первые признаки дисбаланса
Тем не менее, список продуктов питания с гликемическим индексом может быть хорошим ориентиром, чтобы сделать выбор в пользу здоровых продуктов питания. опубликовано econet.ru
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий