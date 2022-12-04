Как сделать сухой шампунь для темных и светлых волос

Наверное вы согласитесь, что каждая женщина периодически сталкивается с ситуацией, когда она опаздывает и не успевает помыть голову. Но так не хочется выходить на улицу с грязной головой!

Здравствуйте, дорогие читательницы! Наверное вы согласитесь, что каждая женщина периодически сталкивается с ситуацией, когда она опаздывает и не успевает помыть голову. Но так не хочется выходить на улицу с грязной головой!

В этом случае может помочь сухой шампунь, который быстро исправит ситуацию. В последние несколько лет сухие шампуни стали все больше набирать популярность, особенно после того как многие стилисты и дерматологи стали поддерживать движение отказа от шампуня, поскольку частое мытье головы приводит к вымыванию защитного слоя, натуральных масел с кожи головы, к сухости кожи, перхоти и выпадению волос. Здесь я предлагаю варианты, как сделать сухой шампунь своими руками.