12 продуктов, которые спасут от боли в мышцах после тренировки

Болевой синдром в мышцах или крепатура, которая возникает после продолжительных или интенсивных физических нагрузок, это обычное явление для тех, кто постоянно занимается спортом. Нежелание испытывать мышечную боль может стать препятствием для увеличения нагрузки или введения новых упражнений в привычные комплексы. Употребление некоторых продуктов, может ускорить восстановление мышечной ткани и значительно снизить болевой синдром.

Дискомфорт в мышцах может возникнуть с началом нового тренировочного комплекса, прибавления упражнений на новую группу мышц, либо возрастания силы и длительности подходов. Зажатость может сопровождаться болезненностью и судорогами. Интенсивная двигательная активность вызывает микроразрывы в тканях мышц. Они могут вызывать болевой синдром в течение нескольких дней после упражнений. Но, когда мышечные волокна восстанавливаются, наращивается усиленная мышечная масса и выносливость.

Продукты, успокаивающие боли в мышцах

1. Кофе

Исследования среди американских студентов показали, что небольшая доза кофеина способствует уменьшению мышечной боли после интенсивных физических нагрузок. Крепатура после эксцентрической тренировки снижается на 26%, а после физических упражнений, уменьшается на 48%.

2. Какао-бобы

В шоколаде имеется большое количество антиоксидантов, витамины группы В, магний, которые уменьшают напряженность в мышцах, сохраняют баланс электролитов, увеличивают энергию. Антиоксидантные вещества увеличивают производство соединений азота с кислородом, которые расслабляющее воздействуют на стенки артерий и понижают давление крови. Кроме какао, такое же воздействие оказывает листовая зелень.

3. Яйца

Американские ученые предполагают, что употребление белковой пищи, в частности яиц, помогает снизить риск возникновения боли и зажатости мышц после интенсивных нагрузок. Белковое питание совместно с другими блюдами из цельных продуктов, способствует росту мышечной ткани.

4. Зеленый чай

В нем содержится большое количество антиоксидантов, которые обладают противовоспалительными свойствами. Он устраняет повреждения тканей и клеточных структур, после физических упражнений. Кроме этого, зеленый чай хорошо помогает восстанавливать водный баланс.

5. Специи

Значительное уменьшение болезненности и дискомфорта отметили после употребления таких пряностей, как корица и имбирь. Это связывают с противовоспалительным эффектом, который оказывают специи на организм.

6. Мед манука

Мед, получаемый из нектара куста манука, с древности применялся в качестве сильного противовоспалительного средства. Он более густой, чем обычный и обогащен углеводами, которые требуются для восполнения гликогена и поступления белка в мышечную ткань. Этот мед часто подделывают, поэтому, при выборе нужно тщательно выбирать производителя.

7. Жирная рыба

Лосось и другая океаническая рыба содержит насыщенные кислоты Омега-3, которые являются идеальными источниками спортивного питания после тренировочной программы. Эти продукты помогают снизить воспалительные процессы после микроразрывов тканей и снижают болевой синдром.

8. Семечки и орехи

Органические источники кислот Омега-3, устраняют воспалительные процессы, содержат большое количество белка, для производства тканей мышц и их развития, электролитов для восполнения влаги, цинка, укрепляющего иммунитет. Сушеные фрукты и орехи, пополняют запасы гликогена, потраченного во время тренировки.

9. Шпинат

Зелень шпината усиленно борется с воздействием свободных радикалов, защищает организм от злокачественных новообразований и болезней сердца. Кроме этого, свежий шпинат содержит большое количество нитратов, помогающих восстановлению после спортивных нагрузок, и магний – который поддерживает функционирование мышц и нервов.

10. Батат

Сладкий картофель является источником витамина С и бета-каротина, которые уменьшают окислительные процессы и восстанавливают иммунную систему. Эти овощи способны пополнить запасы гликогена и обладают низким гликемическим индексом, что способствует сохранности энергии.

11. Вишня

Употребление ягод помогает улучшить результативность тренировок, трудоспособность и процессы регенерации. Она также снижает воспаления и зажатость мускулатуры после сильных нагрузок.

12. Куркума

Активный компонент пряности – куркумин, уменьшает крепатурные боли, уменьшает риск травматизма, улучшает регенеративные процессы. Так как чистый куркумин плохо усваивается, необходимо:

приготовить раствор - проварить 10 минут столовую ложку пряности в одном литре воды, получится 12% жидкость, которую следует сразу выпить;

смешать микроэмульсию – столовую ложку порошка перемешайте с двумя желтками и двумя чайными ложками топленого кокосового масла, и сразу выпейте.

Можно приобрести экстракт куркумина, который хорошо усваивается организмом.

Зажатость мускулатуры после физических нагрузок, не является причиной для сильного беспокойства. Ее можно легко устранить домашними средствами. Это следствие укрепления мышечной ткани и восстановления ее эластичности.

Мышечный дискомфорт и болезненность возникает, в основном, вследствие повышения эксцентрической двигательной активности на новые группы мышц. Эти упражнения вызывают травмы и повреждения мышечных волокон, воспалительные процессы и болевые ощущения.

Для полноценного восстановления организма, требуется большое количество углеводов. Но, кроме этого, требуются продукты, богатые белками и жирами. Правильное питание помогает лучше восстановить хорошее самочувствие и меньше ощущать боль.

Кроме употребления правильных продуктов, есть те, которые нужно исключить или значительно ограничить – это рафинированный сахар и спиртные напитки. Они приносят серьезный вред и не совмещаются со спортом и соблюдением здорового образа жизни.опубликовано econet

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