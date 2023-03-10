12 лучших советов для усиления благодарности

✅Исследования показывают, что БЛАГОДАРНОСТЬ, депрессия, спокойствие и размышления взаимосвязаны, и что благодарность противодействует депрессии, обеспечивая спокойствие и уменьшая задумчивость. Когда вы начинаете воспринимать все, как подарок, а не как вещи, которые вы заслужили (что бы ни произошло), ваше чувство благодарности растет.

По словам Роберта Эммонса, одного из ведущих научных экспертов по благодарности, у нее есть два ключевых компонента. Прежде всего это «подтверждение добра». Когда вы чувствуете благодарность, вы подтверждаете, что живете в доброжелательном мире. Во-вторых, это признание того, что источник доброжелательности приходит извне; что другие люди (или высшие силы) сделали вам «подарок».

Благодарность – это ключ к здоровью и счастью

По мнению Эмменса, благодарность – это „укрепляющая отношения эмоция, потому что она требует, чтобы мы увидели, как нас поддержали и утвердили другие люди“.

Если вы решили вести журнал благодарности, соблюдайте следующие правила:

Сосредоточьтесь на благосклонности других людей, это увеличит чувство поддержки жизнью и уменьшит ненужное беспокойство.

Сосредоточьтесь на том, что вы получили, а не на том, в чем вам было отказано.

Не сравнивайте себя с людьми, которые, по вашему мнению, имеют больше преимуществ, больше вещей, или «более удачливы», так как это будет подрывать вашу уверенность. Если вам хочется сравнить, подумайте, чем была бы ваша жизнь, если бы у вас не было того, что вы имеете в настоящее время.

Польза благодарности для здоровья

Как отмечает д-р П. Мурали Дораисвами, эксперт в области мозга и психического здоровья, благодарность – это «индикатор здоровья всех основных систем органов» в вашем теле. Например, исследования показывают, что благодарность:

Изменяет ваш мозг рядом полезных способов. Примеры включают запуск высвобождения регулирующих настроение нейротрансмиттеров, таких как дофамин, серотонин, норадреналин и окситоцин; ингибирование гормона стресса кортизола; стимулирование гипоталамуса (области головного мозга, участвующей в регуляции стресса) и в вентральной области покрышки (часть мозга, отвечающая за вознаграждение, которая вызывает приятные чувства)

Делает вас более счастливым и удовлетворенным жизнью

Снижает уровень стрессa и эмоционального расстройства

Улучшает эмоциональную устойчивость

Снимает симптомы депрессии. Согласно одному из исследований, «Корреляционный анализ показал, что благодарность, депрессия, спокойствие и размышления связаны между собой ... Результаты ... Предполагают, что благодарность может ... противодействовать симптомам депрессии, вызывая спокойствие и уменьшая задумчивость»

Снижает боль

Уменьшает воспаление путем ингибирования воспалительных цитокинов

Снижает уровень сахара в крови

Улучшает работу иммунной системы

Снижает кровяное давление

Укрепляет здоровье сердца, уменьшая вероятность внезапной смерти у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, а также ишемической болезнью сердца

Снижает риск развития сердечных заболеваний. По словам авторов, «усилие по повышению благодарности может быть способом улучшения благосостояния пациентов с сердечной недостаточностью и потенциально может иметь клиническую ценность»

Улучшает общее состояние здоровья, поощряя уход за собой. В одном исследовании, люди, которые вели журнал благодарности, сообщали о большем количестве тренировок и более редком посещении врачей

Улучшает сон

Улучшает межличностные отношения

Повышает продуктивность. В одном из исследований, менеджеры, которые выражали благодарность, наблюдали 50-процентное увеличение производительности свои подчиненных

Уменьшает материализм

Увеличивает щедрость

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Наука и практика благодарности

В 2011 году научный центр Высшее Благо (GGSC) в Университете Калифорнии, в сотрудничестве с Эммонсом, запустил проект под названием Расширение науки и практики благодарности. Он направлен на:

Расширение научной базу благодарности, особенно в ключевых областях здоровья человека, персональном и межличностном благополучии и науке развития

Повышение осведомленности и вовлечение общественности в культурный диалог о смысле и значении благодарности

Продвижение основанных на фактах данных практики благодарности в образовательных, медицинских и организационных условиях

Организация имеет целый ряд ресурсов, с которыми вы можете ознакомиться на досуге, в том числе блог и рассылка «Наука Счастья», и цифровой журнал благодарности Thnx4, где вы всегда можете записать и поделиться вещами, за которые вы благодарны.

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Есть много других приложений с журналами благодарности, которые вы можете скачать. В прошлом году Positive Routines составил рейтинг 11 лучших приложений для отслеживания вашего счастья.

Блокирование благодарности

В зависимости от обстоятельств, благодарность иногда может быть борьбой. Однако, по словам Эммонса и GGSC, материализм зачастую становится камнем преткновения, а это совсем необязательно.

Если уверенность в своем праве на что-то является отличительной чертой нарциссизма, то смирение – это противоядие от него и ответ на него, когда вы боретесь за благодарность. Как отметил Эммонс, «Смиренный человек говорит, что жизнь – это дар, за который нужно быть благодарными, а не право, которого нужно требовать. Смирение возвещает благодарность за жизнь».

Итак, благодарность не является ответом на получение «того, что вам причитается», это осознание того, что жизнь не обязана вам ничем, но она в любом случае дает вам все, что вы имеете - дом, семья, друзья, работа, зрение, дыхание, сама жизнь. Когда вы начинаете воспринимать все, как подарок, а не вещи, которые вы заслужили (что бы ни случилось), ваше чувство благодарности растет.

Другой способ потренироваться в благодарности, когда жизнь оставляет вас неудовлетворенным – выявить и выразить благодарность за, казалось бы, «бесполезные» или несущественные вещи. Это может быть определенный запах в воздухе, цвет растения, веснушки вашего ребенка или изгибы камня. Со временем вы обнаружите, что это действительно усилит вашу способность находить «хорошее» в жизни.

Еще 10 практических стратегий для создания и укрепления благодарности

Помимо ведения ежедневного журнала и благодарности за простые, незначительные вещи, которые вас окружают, есть много других способов практиковать ее. Я собрал 10 дополнительных предложений от различных экспертов.

Главное – последовательность. Найдите способ применять выбранный метод каждую неделю, в идеале каждый день, и придерживайтесь его. Оставьте напоминание на зеркале в ванной, если вам это нужно, или запишите в календарь вместе с остальными делами.

1. Пишите записки с благоданостями

Когда вы кого-то благодарите, будьте конкретны и признайте усилия и / или какой ценой это далось.

В этом году постарайтесь писать благодарственные записки или письма в ответ на каждый подарок или доброе дело или просто в знак благодарности за человека в вашей жизни. Для начала, попрактикуйтесь осознанно говорить спасибо семь дней подряд.

2. Произнесите молитву при каждом приеме пищи

Ритуал молитвы при каждом приеме пищи является отличным способом тренировать благодарность ежедневно, который также способствует более глубокой связи с пищей.

При том, что это может быть прекрасной возможностью почтить духовную связь с божественным, вы не должны превращать это в религиозную речь, если не хотите. Вы можете просто сказать: «Я благодарен за эту пищу, и ценю время и тяжелую работу, которые понадобились для ее производства, транспортировки и приготовления».

3. Отпустите негатив, изменяя восприятие

Разочарование может быть основным источником стресса, который, как известно, имеет далеко идущие последствия для вашего здоровья и долголетия. На самом деле, долгожители в подавляющем большинстве говорят, что главное ­– избегать стресса, если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь.

Поскольку он практически неизбежен, нужно развивать и укреплять свою способность управлять стрессом, чтобы он не одолел вас с течением времени.

Вместо того, чтобы концентрироваться на негативных событиях, большинство долгожителей поняли, как перестать думать о них, и вы тоже можете сделать это.

Но это требует практики. Это навык, который должен оттачиваться ежедневно, или как бы часто он вам ни требовался.

Основополагающий принцип освобождения от негатива – осознание того, что ваше самоощущение имеет мало общего с самим событием, и связано только с его восприятием.

Мудрость древних заключается в том, что события не являются ни хорошими, ни плохими сами по себе. Вас расстраивает ваше убеждение о них, а не факт произошедшего.

Как отметил Райан Холидей, автор «Ежедневный стоицизм: 366 медитаций для мудрости, упорства и искусства жизни», «Когда стоики говорят: «Это случилось со мной», это не то же самое, что «Это случилось со мной и это плохо». Они говорят, что, если вы остановитесь на первой части, вы будете гораздо более устойчивыми и у вас будет гораздо больше возможностей вынести хорошее из того, что происходит». И как только вы начнете видеть хорошее, вы с большей вероятностью почувствуете благодарность.

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4. Помните о ваших невербальных действиях

Улыбки и объятия – это способы выражения благодарности, поощрения, волнения, сочувствия и поддержки. Эти физические действия также помогают укрепить свой внутренний опыт положительных эмоций всех видов.

5. Хвалите

Исследование показывает, что хвала, концентрирующаяся на других, гораздо более эффективна, чем фразы, ставящие в центр самого себя. Например, при похвале партнера, фраза «спасибо за то, что постарался и сделал это», является более мощной, чем комплимент, заключающийся в том, какую пользу получили вы, такой как «когда ты это делаешь, я счастлив».

После первой, партнер почувствует себя более счастливым и любящим по отношению к человеку, который его хвалит. Кроме того, следует помнить о том, то нужно говорить искренне. Установление визуального контакта – это еще одна тактика, которая поможет вам это продемонстрировать.

6. Молитва и / или медитация осознанности

Выражение благодарности во время молитвы или медитации – это еще один способ. Практика "осознанности" означает, что вы активно обращаете внимание на настоящий момент, в котором вы находитесь. Чтобы сохранить концентрацию, иногда используется мантра, но вы также можете сосредоточиться на чем-то, за что вы благодарны, например, за приятный запах, прохладный ветерок или прекрасное воспоминание.

7. Создание ритуала благодарности перед отходом ко сну

Одно из предложений заключается в создании банки благодарности, в которую вся семья может добавлять заметки ежедневно. Подойдет любой сосуд или контейнер. Просто напишите небольшую заметку на листке бумаги и положите его в банку.

Некоторые ежегодно (или раз в два года, или даже ежемесячно) собираются, чтобы перечитать вслух все записки. Если у вас есть маленькие дети, д-р Элисон Чен предлагает в статье Huffington Post прекрасный ритуал, заключающийся в перечислении вслух благодарностей перед сном.

8. Тратьте деньги на впечатления, а не на вещи

Согласно последним исследованиям, трата денег на впечатления не только создает больше благодарности, чем материальное потребление, это также стимулирует большую щедрость. Как отмечает соавтор Амит Кумар, научный сотрудник в Университете Чикаго, «Люди чувствуют, что им повезло, и потому, что это расплывчатый нецелевой вид благодарности, они мотивированы отплатить всем людям».

9. Примите идею «достаточности»

По мнению многих людей, которые перешли на более минималистский стиль жизни, ключ к счастью – научится ценить и быть благодарными за то, чего вам «достаточно».

Финансовые трудности и напряжение от работы – это два существенно способствующих депрессии и тревоге фактора. Вам нужно покупать меньше и ценить больше. Вместо того, чтобы ровняться на соседей, практикуйте благодарность за то, что у вас уже есть, и освободите себя от железных тисков рекламы, которая говорит, что вам чего-то недостает в жизни.

Многие люди, которые перешли на более минималистский стиль жизни, смогли уменьшить количество времени, которое они должны работать, чтобы оплачивать свои счета, освобождая время для волонтерской работы, творческой деятельности и заботы о собственном здоровье, тем самым становясь значительно более счастливыми и удовлетворенными жизнью.

Ключевой момент здесь – решить, что значит «достаточно». Само потребление – это не плохо; бесконтрольный и ненужный шопинг – вот настоящая проблема.

Во множестве случаев, накопление материальных благ является признаком того, что вы пытаетесь заполнить пустоту в своей жизни, но ее нельзя заполнить материальными вещами.

Чаще всего вам требуется больше любви, межличностных связей или впечатлений, которые помогают ставить цели и предполагают страстную вовлеченность. Таким образом, сделайте усилие, чтобы определить свои реальные, подлинные эмоциональные и духовные потребности, а затем сосредоточьтесь на их удовлетворении таким образом, который не предполагает шопинга.

10. Попробуйте тапинг

Техники эмоциональной свободы (ТЭС) являются полезным инструментом для ряда эмоциональных проблем, в том числе при отсутствии благодарности. ТЭС – это форма психологической акупрессуры, основанной на энергетических меридианах, используемых в акупунктуре, которые могут быстро восстановить внутренний баланс и исцеление, и помогает очистить разум от негативных мыслей и эмоций.

В видео ниже практик ТЭС Джули Шиффман демонстрирует, как использовать тапинг для благодарности.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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