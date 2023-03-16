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12 изменений, которые подарит организму кубик льда на шее

Автор: Econet 16 марта 2023 6268
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При некоторых расстройствах организма помогут простые домашние средства. А есть проблемы, справиться с которыми поможет простой кубик льда.

12 изменений, которые подарит организму кубик льда на шееВ восточной медицине широко известна точка «фэн-фу», которая расположена на шее, сразу под черепом, где начинается позвоночник. Чтобы найти точку, провалитесь пальцем в самую глубокую впадинку у линии роста волос. Здесь располагается центр малого артериального круга. Благодаря воздействию на точку усиливается насыщение кислородом и кровообращение мозга, стимулируется гипоталамус и работа всей вегетативной системы. 

Как воздействовать на точку фэш-фу льдом

Процедуру следует выполнять до приема пищи, утром и вечером, через каждые 2-3 дня, лежа на животе. Поместите кубик льда на акупунктурную точку. Потерпите 15-20 минут. В первую минуту может быть неприятно, зато по окончанию процедуры вы почувствуете приятную бодрость и прилив сил.

12 изменений, которые подарит организму кубик льда на шее

Какие изменения произойдут в организме

1. Влияет на сон – лед, приложенный к точке, способствует крепкому и продолжительному ночному отдыху.

2. Облегчает синдром ПМС – уменьшает болезненность, улучшает самочувствие.

3. Помогает при проблемах с щитовидкой – конечно, предварительно следует обратиться к врачу.

4. Улучшает пищеварение – устраняет боли в желудке, метеоризм, тяжесть в животе.

5. Профилактика простудных заболеваний – действует эффект закаливания.

6. Помогает при головных болях – облегчает мигрени, приступы уменьшаются и становятся более редкими.

7, Облегчает суставные боли – помогает при артрите, нормализует давление.

8. Улучшает самочувствие при астме – действует как вспомогательное средство в помощь основному лечению.

9. Способствует уменьшению целлюлита – происходит при регулярных процедурах из-за усиления кровообращения в организме.

10. Снижает проявления стресса и усталости – льдинка поможет уменьшить тревожность, снизить стресс и успокоиться.

11. Способствует улучшению настроения на энергетическом уровне.

12. Придает тонус, бодрит и омолаживает.

12 изменений, которые подарит организму кубик льда на шее

Воздействие холодом хорошо стимулирует данную точку, но если нет возможности провести процедуру со льдом, сделайте легкий массаж. Не давите слишком сильно — это место очень чувствительное. Если есть тяжелые травмы или заболевания мозга, воздействие на точку фэн-фу противопоказано.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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