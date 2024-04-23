Быстро снимаем стресс: простые упражнения для релаксации

Если мы хотим уменьшить влияние стресса, нужно активизировать парасимпатический отдел нашей вегетативной нервной системы. Интересно, что мы можем сделать это сами, своими мыслями и действиями. Хотите узнать как?
Если мы хотим уменьшить влияние стресса, нужно активизировать парасимпатический отдел нашей вегетативной нервной системы. Интересно, что мы можем сделать это сами, своими мыслями и действиями. Хотите узнать как?
Самый простой способ – осознанная релаксация, или расслабление.
Релаксация успокаивает симпатическую часть нервной системы, которая только что собиралась «драться или бежать», поскольку наши расслабленные мышцы посылают в мозг сигналы о том, что все хорошо.
Осознанная релаксация способна влиять даже на инстинктивные реакции, поэтому полезно обучить свое тело быстрому расслаблению, и в этом помогут простые приемы. Они настолько простые, элементарные, что главное – научиться замечать первые признаки стресса и делать хоть что-то, чтобы позаботиться о себе.
Вот ваш алгоритм действий:
Привычка к осознанному расслаблению сформируется быстро, вы сами не заметите, как эти действия станут привычными. А вот позитивные изменения в своем состоянии вы точно заметите! Удач вам в снижении стресса!опубликовано econet
Автор Александр Сташенко
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Источник: https://econet.kz/
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