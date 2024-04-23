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Быстро снимаем стресс: простые упражнения для релаксации

Источник: go2mindfulness.com 23 апреля 2024 6160
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Если мы хотим уменьшить влияние стресса, нужно активизировать парасимпатический отдел нашей вегетативной нервной системы. Интересно, что мы можем сделать это сами, своими мыслями и действиями. Хотите узнать как?

Быстро снимаем стресс: простые упражнения для релаксации

Если мы хотим уменьшить влияние стресса, нужно активизировать парасимпатический отдел нашей вегетативной нервной системы. Интересно, что мы можем сделать это сами, своими мыслями и действиями. Хотите узнать как?

Самый простой способ – осознанная релаксация, или расслабление.

Релаксация успокаивает симпатическую часть нервной системы, которая только что собиралась «драться или бежать», поскольку наши расслабленные мышцы посылают в мозг сигналы о том, что все хорошо.

Осознанная релаксация способна влиять даже на инстинктивные реакции, поэтому полезно обучить свое тело быстрому расслаблению, и в этом помогут простые приемы. Они настолько простые, элементарные, что главное – научиться замечать первые признаки стресса и делать хоть что-то, чтобы позаботиться о себе.

Вот ваш алгоритм действий:

  • Осознайте, что пора позаботиться о себе – это самый важный шаг, который мы часто пропускаем. 
  • Расслабьте мышцы языка, глаз и челюстей: зажмурьтесь, разотрите лоб, щеки и подбородок, подвигайте мышцами лица и отпустите их.
  • Ощутите вес тела и контакт с полом, со стулом, с подушкой, позвольте мышцам тела и внутренним органам «стечь» вниз.
  • Согрейте руки, например, разотрите, разомните их или подержите под теплой водой.
  • Прислушайтесь к себе, расслабьте напряженные участки тела, потянувшись или немного подвигавшись.
  • Побудьте хотя бы 2-3 минуты в этом расслабленном состоянии.
  • Поставьте на телефон несколько «напоминалок», и расслабляйтесь 5 минут каждый час в течение недели.

Быстро снимаем стресс: простые упражнения для релаксации

Привычка к осознанному расслаблению сформируется быстро, вы сами не заметите, как эти действия станут привычными. А вот позитивные изменения в своем состоянии вы точно заметите! Удач вам в снижении стресса!опубликовано econet

Автор Александр Сташенко

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Источник: https://econet.kz/

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