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Фиторецепты для очищения легких от никотина и городских токсинов

Источник: vk.com 18 июля 2023 6204
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Фирменные фиторецепты для очищения легких от никотина и городских токсинов, а также обновления крови и др.

Фиторецепты для очищения легких от никотина и городских токсинов

Фирменные фиторецепты от Елены Корсун для очищения легких от никотина и городских токсинов, а также обновления крови.

Рецепт травяного сбора, очищающего легкие от никотина и городских токсинов

Состав сбора:

  • 4 части плодов фенхеля
  • 3 части корня алтея
  • 1 часть корневища аира
  • 3 части листьев и цветов таволги
  • 1 часть листьев эвкалипта
  • 2 части травы спорыша
  • 2 части травы чабреца
  • 2 части корня с корневищем девясила
  • 3 части листьев подорожника

Как приготовить: 

Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.
Довести до кипения.
Проварить в течение 2 минут.
Настоять в течение 1 часа.
Процедить.

Принимать: 2 раза в день после еды по 1 стакану.

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Рецепт травяного кровоочищающего и общеукрепляющего сбора, который способствует очищению и обновлению формулы крови, усиливает кроветворение.

Состав:

  • 5 частей череды трехраздельной
  • 5 частей корней лопуха
  • 3 части корней одуванчика
  • 2 части хвоща
  • 1 часть солодки
  • 2 части бессмертника
  • 2 части листьев березы
  • 2 части травы фиалки
  • ½ части крапивы

Как приготовить:

Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.
Довести до кипения.
Проварить в течение 2 минут.
Процедить
Настоять в течение 1 часа.

Принимать: после еды по 100-150 мл 2-3 раза в день.

Рецепт травяного сбора, очищающего легкие от никотина и городских токсинов

Состав сбора:

  • 4 части плодов фенхеля
  • 3 части корня алтея
  • 1 часть корневища аира
  • 3 части листьев и цветов таволги
  • 1 часть листьев эвкалипта
  • 2 части травы спорыша
  • 2 части травы чабреца
  • 2 части корня с корневищем девясила
  • 3 части листьев подорожника

Приготовление:
Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.
Довести до кипения.
Проварить в течение 2 минут.
Настоять в течение 1 часа.
Процедить.

Принимать: 2 раза в день после еды по 1 стакану.

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Рецепт травяного кровоочищающего и общеукрепляющего сбора, который способствует очищению и обновлению формулы крови, усиливает кроветворение

Состав:

  • 5 частей череды трехраздельной
  • 5 частей корней лопуха
  • 3 части корней одуванчика
  • 2 части хвоща
  • 1 часть солодки
  • 2 части бессмертника
  • 2 части листьев березы
  • 2 части травы фиалки
  • ½ части крапивы

Как приготовить:
Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.
Довести до кипения.
Проварить в течение 2 минут.
Процедить
Настоять в течение 1 часа.

Принимать: после еды по 100-150 мл 2-3 раза в день.

Фиторецепты для очищения легких от никотина и городских токсинов
Рецепт травяного сбора, очищающего легкие от никотина и городских токсинов

Состав сбора:

  • 4 части плодов фенхеля
  • 3 части корня алтея
  • 1 часть корневища аира
  • 3 части листьев и цветов таволги
  • 1 часть листьев эвкалипта
  • 2 части травы спорыша
  • 2 части травы чабреца
  • 2 части корня с корневищем девясила
  • 3 части листьев подорожника

Как приготовить:

Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.
Довести до кипения.
Проварить в течение 2 минут.
Настоять в течение 1 часа.
Процедить.

Принимать: 2 раза в день после еды по 1 стакану.

Рецепт травяного кровоочищающего и общеукрепляющего сбора, который способствует очищению и обновлению формулы крови, усиливает кроветворение

Состав:

  • 5 частей череды трехраздельной
  • 5 частей корней лопуха
  • 3 части корней одуванчика
  • 2 части хвоща
  • 1 часть солодки
  • 2 части бессмертника
  • 2 части листьев березы
  • 2 части травы фиалки
  • ½ части крапивы

Как приготовить:

Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.
Довести до кипения.
Проварить в течение 2 минут.
Процедить
Настоять в течение 1 часа.

Принимать: после еды по 100-150 мл 2-3 раза в день.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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здоровье рецепты травы печень кровь организм детокс очищение

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Комментарии (Всего: 1)
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      Зорька

      Очищать нужно не только легкие, а весь организм. Поэтому я себе эваларовский ацетил-глутатион покупаю, принимаю несколько раз в год. Это антиоксидант классный, на клеточном уровне выводит токсины и тяжелые металлы, повышает иммунитет, улучшает работу печени и лёгких. Я его на сайте фитомаркет.ру заказываю, удобно. На здоровье не жалуюсь.

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