Фирменные фиторецепты для очищения легких от никотина и городских токсинов, а также обновления крови и др.
Фирменные фиторецепты от Елены Корсун для очищения легких от никотина и городских токсинов, а также обновления крови.
Состав сбора:
Как приготовить:
Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.
Довести до кипения.
Проварить в течение 2 минут.
Настоять в течение 1 часа.
Процедить.
Принимать: 2 раза в день после еды по 1 стакану.
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Рецепт травяного кровоочищающего и общеукрепляющего сбора, который способствует очищению и обновлению формулы крови, усиливает кроветворение.
Состав:
Как приготовить:
Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.
Довести до кипения.
Проварить в течение 2 минут.
Процедить
Настоять в течение 1 часа.
Принимать: после еды по 100-150 мл 2-3 раза в день.
Рецепт травяного сбора, очищающего легкие от никотина и городских токсинов
Состав сбора:
Приготовление:
Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.
Довести до кипения.
Проварить в течение 2 минут.
Настоять в течение 1 часа.
Процедить.
Принимать: 2 раза в день после еды по 1 стакану.
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Рецепт травяного кровоочищающего и общеукрепляющего сбора, который способствует очищению и обновлению формулы крови, усиливает кроветворение
Состав:
Как приготовить:
Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.
Довести до кипения.
Проварить в течение 2 минут.
Процедить
Настоять в течение 1 часа.
Принимать: после еды по 100-150 мл 2-3 раза в день.
Рецепт травяного сбора, очищающего легкие от никотина и городских токсинов
Состав сбора:
Как приготовить:
Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.
Довести до кипения.
Проварить в течение 2 минут.
Настоять в течение 1 часа.
Процедить.
Принимать: 2 раза в день после еды по 1 стакану.
Рецепт травяного кровоочищающего и общеукрепляющего сбора, который способствует очищению и обновлению формулы крови, усиливает кроветворение
Состав:
Как приготовить:
Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.
Довести до кипения.
Проварить в течение 2 минут.
Процедить
Настоять в течение 1 часа.
Принимать: после еды по 100-150 мл 2-3 раза в день.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
Очищать нужно не только легкие, а весь организм. Поэтому я себе эваларовский ацетил-глутатион покупаю, принимаю несколько раз в год. Это антиоксидант классный, на клеточном уровне выводит токсины и тяжелые металлы, повышает иммунитет, улучшает работу печени и лёгких. Я его на сайте фитомаркет.ру заказываю, удобно. На здоровье не жалуюсь.Ответить
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