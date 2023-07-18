Фиторецепты для очищения легких от никотина и городских токсинов

Фирменные фиторецепты от Елены Корсун для очищения легких от никотина и городских токсинов, а также обновления крови.

Рецепт травяного сбора, очищающего легкие от никотина и городских токсинов

Состав сбора:

4 части плодов фенхеля

3 части корня алтея

1 часть корневища аира

3 части листьев и цветов таволги

1 часть листьев эвкалипта

2 части травы спорыша

2 части травы чабреца

2 части корня с корневищем девясила

3 части листьев подорожника

Как приготовить:

Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.

Довести до кипения.

Проварить в течение 2 минут.

Настоять в течение 1 часа.

Процедить.

Принимать: 2 раза в день после еды по 1 стакану.

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Рецепт травяного кровоочищающего и общеукрепляющего сбора, который способствует очищению и обновлению формулы крови, усиливает кроветворение.

Состав:

5 частей череды трехраздельной

5 частей корней лопуха

3 части корней одуванчика

2 части хвоща

1 часть солодки

2 части бессмертника

2 части листьев березы

2 части травы фиалки

½ части крапивы

Как приготовить:

Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.

Довести до кипения.

Проварить в течение 2 минут.

Процедить

Настоять в течение 1 часа.

Принимать: после еды по 100-150 мл 2-3 раза в день.

Рецепт травяного сбора, очищающего легкие от никотина и городских токсинов

Состав сбора:

4 части плодов фенхеля

3 части корня алтея

1 часть корневища аира

3 части листьев и цветов таволги

1 часть листьев эвкалипта

2 части травы спорыша

2 части травы чабреца

2 части корня с корневищем девясила

3 части листьев подорожника

Приготовление:

Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.

Довести до кипения.

Проварить в течение 2 минут.

Настоять в течение 1 часа.

Процедить.

Принимать: 2 раза в день после еды по 1 стакану.

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Рецепт травяного кровоочищающего и общеукрепляющего сбора, который способствует очищению и обновлению формулы крови, усиливает кроветворение

Состав:

5 частей череды трехраздельной

5 частей корней лопуха

3 части корней одуванчика

2 части хвоща

1 часть солодки

2 части бессмертника

2 части листьев березы

2 части травы фиалки

½ части крапивы

Как приготовить:

Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.

Довести до кипения.

Проварить в течение 2 минут.

Процедить

Настоять в течение 1 часа.

Принимать: после еды по 100-150 мл 2-3 раза в день.





Рецепт травяного сбора, очищающего легкие от никотина и городских токсинов

Состав сбора:

4 части плодов фенхеля

3 части корня алтея

1 часть корневища аира

3 части листьев и цветов таволги

1 часть листьев эвкалипта

2 части травы спорыша

2 части травы чабреца

2 части корня с корневищем девясила

3 части листьев подорожника

Как приготовить:

Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.

Довести до кипения.

Проварить в течение 2 минут.

Настоять в течение 1 часа.

Процедить.

Принимать: 2 раза в день после еды по 1 стакану.

Рецепт травяного кровоочищающего и общеукрепляющего сбора, который способствует очищению и обновлению формулы крови, усиливает кроветворение

Состав:

5 частей череды трехраздельной

5 частей корней лопуха

3 части корней одуванчика

2 части хвоща

1 часть солодки

2 части бессмертника

2 части листьев березы

2 части травы фиалки

½ части крапивы

Как приготовить:

Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.

Довести до кипения.

Проварить в течение 2 минут.

Процедить

Настоять в течение 1 часа.

Принимать: после еды по 100-150 мл 2-3 раза в день.опубликовано econet

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