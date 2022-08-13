Съедайте несколько этих плодов три раза в день и вы забудете о гипертонии!

В течение одного-трех месяцев ежедневно съедаем 20-30 сушенных плодов три раза в день после еды. И забываем о головных болях и болях в области сердца, о гипертонии и сопутствующих болезнях - на долгие года

Китайской медицине уже более 4000 лет известна ягода под названием "Унаби" или Китайский финик. В народе её называют Дерево Жизни и Грудная Ягода в связи с её целебными свойствами.

Унаби входит в пятерку лучших лекарственных растений мира!

Гипертонии - бой.

В течение одного-трех месяцев ежедневно съедаем 20-30 сушенных плодов три раза в день после еды. И забываем о головных болях и болях в области сердца, о гипертонии и сопутствующих болезнях - на долгие года

Зизифус настоящий, или унаби (лат. Ziziphus jujuba, Ziziphus sinensis) — колючий листопадный кустарник или небольшое деревце 5-10 м высотой с толстой корой. Синонимы: ююба, китайский финик, "французская грудная ягода". Даёт максимальные лечебные свойства, если растет в горной местности на почвах бедных гумусом.

Целители восточной медицины уже давно нарекли унаби "Деревом жизни". К примеру, в древности китайские монахи и пустынники использовали в пищу только плоды унаби. Кстати, благодаря тому, что отвар из плодов унаби обладает целебными свойствами при лечении заболеваний дыхательных путей он также получил название "грудная ягода".