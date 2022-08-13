Съедайте несколько этих плодов три раза в день и вы забудете о гипертонии!

В течение одного-трех месяцев ежедневно съедаем 20-30 сушенных плодов три раза в день после еды. И забываем о головных болях и болях в области сердца, о гипертонии и сопутствующих болезнях - на долгие года
Китайской медицине уже более 4000 лет известна ягода под названием "Унаби" или Китайский финик. В народе её называют Дерево Жизни и Грудная Ягода в связи с её целебными свойствами.
Унаби входит в пятерку лучших лекарственных растений мира!
Гипертонии - бой.
В течение одного-трех месяцев ежедневно съедаем 20-30 сушенных плодов три раза в день после еды. И забываем о головных болях и болях в области сердца, о гипертонии и сопутствующих болезнях - на долгие года
Зизифус настоящий, или унаби (лат. Ziziphus jujuba, Ziziphus sinensis) — колючий листопадный кустарник или небольшое деревце 5-10 м высотой с толстой корой. Синонимы: ююба, китайский финик, "французская грудная ягода". Даёт максимальные лечебные свойства, если растет в горной местности на почвах бедных гумусом.
Целители восточной медицины уже давно нарекли унаби "Деревом жизни". К примеру, в древности китайские монахи и пустынники использовали в пищу только плоды унаби. Кстати, благодаря тому, что отвар из плодов унаби обладает целебными свойствами при лечении заболеваний дыхательных путей он также получил название "грудная ягода".
Так что, это растение по праву можно называть эликсиром здоровья, поскольку его плоды ценны уникальным сочетанием микроэлементов, витамина С и веществ с Р-витаминной активностью, которые делают наши сосуды эластичнее.
Плоды унаби успешно применяются в народной медицине. А вообще давно известно, в странах, где плоды унаби регулярно употребляют в пищу, очень редки случаи заболевания гипертонией. Поэтому уже современная медицина рекомендует съедать по 20-30 ягод унаби 3 раза в день после еды. Курс приёма - один-три месяца, можно использовать и сушеные плоды, полезность их от этого не уменьшается.
Фармакологическое действие
Фармакологическими и клиническими исследованиями подтверждены диуретические свойства плодов и листьев зизифуса (применяли 10 % -ный настой). По данным клинических наблюдений, плоды имеют и гипотензивные свойства. Установлено, что оптимальный гипотензивный эффект вызывает 10-процентный отвар плодов в дозе 60 мл 4-6 раз в день, а также свежие плоды или цукаты по 8-10 штук 3-4 раза в день. Уменьшение дозы вызывает менее заметный гипотензивный эффект, а увеличение ее на 25 и 50 % не приводит к достоверному увеличению депрессорного действия.
Самое выразительное антигипертензивное действие предопределяет отвар, значительно меньше - свежие и сушеные плоды. Более активный эффект отвара, возможно, был предопределен тем, что врачебная форма отвара с фармакологической точки зрения является более оптимальной для проявления его действия. Особенно выразительный гипотензивный, гемодинамический эффект плодов лекарственного растение Зизифус настоящий наблюдается у больных с гипокинетическим типом кровообращения.
Рядом с гипотензивным и гемодинамическим эффектом, фитолечение плодами зизифуса благоприятно действовало и на общеклинические проявления болезни. В процессе лечения в большинстве больных уменьшаются или совсем исчезают головные боли, головокружения председателя, шум в ушах, сердцебиение, улучшаются сон, общее самочувствие, работоспособность и настроение. Кроме того, отвар плодов предопределяет умеренный седативный эффект.
В народной медицине плоды используют в виде отвара при анемии, как и противовоспалительный смягчитель при катаре верхних дыхательных путей и лихорадке, при язве кишечника и кишечных инфекциях.
Имеются сообщения, что плоды унаби полезны мужчинам при половом расстройстве. Недаром древнейшие китайцы говорили, что "настойка из листьев и косточек унаби да еще пять пальцев (пригоршня) ее плодов на шесть-семь лет освобождает человека от любых болезней".
Видимо, поэтому, обобщая выше изложенные факты, известный украинский ученый Л. Синько назвал их "чрезвычайно важными открытиями человечества в современной фармакологии".
Побочное действие, противопоказания
Побочных негативных реакций в ответ на применение плодов лекарственного растение Зизифус настоящий, на сегодняшний день, не выявлено. Людям с пониженным кровяным давлением употребление плодов унаби следует ограничить. Листья обладают стойким анестезирующим действием.
В плодах содержится от 1,7 до 3% органических кислот (преимущественно яблочная и янтарная). В плодах также обнаружена зизипиновая кислота. Отличительной особенностью унаби является высокое содержание витамина С -- от 26 до 1700 мг/100 г и Р-активных соединений -- от 305 до 1230 мг/100 г.
Также витамины В1 (0,02 мг/100 г), В2 (0,04 мг/100 г), В5 (0,9 мг/100 г), бета-каротин (20-40 мг/кг), стероиды, до 30% сахаров, до 2,5% органических кислот, до 3,7% жирного масла, до 3 % белков, до 10% дубильных веществ. Минеральный состав представлен кальцием (26-27 мг/100 г), фосфором (23-27 мг /100 г), калием (269-278 мг /100 г), железом (0,7-0,8 мг/100 г), магнием, кобальтом. В плодах унаби также содержится много йода.
В плодах зизифуса содержится в огромных количествах не только витамин С (в 4 раза больше, чем в смородине и в 15 раз больше, чем в лимоне), омолаживающий и чистящий кровеносные сосуды от холестерина, но и витамин Р, предохраняющий от окисления витамин С и адреналин, уменьшающий проницаемость и ломкость капилляров. Пектин снижает количество радионуклидов и выводит из организма соли ртути, свинца, меди, бактериальные токсины и радиоактивные изотопы.
Зизифус эффективно очищает кровь от алкоголя и натуральных наркотических веществ. Кроме того он чистит сосуды и печень от холестерина. опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.kz/
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