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8 правил для сохранения кислотно-щелочного баланса

Источник: becoral.eu 12 октября 2022 5506
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Продукты, которые мы употребляем, можно разделить на 3 большие группы: окисляющие, ощелачивающие и кислые. Названия первых двух групп произошли от того воздействия, которое они оказывают на организм, т.е. окисляющего или ощелачивающего.

8 правил для сохранения кислотно-щелочного баланса

Продукты, которые мы употребляем, можно разделить на 3 большие группы:

  • Окисляющие
  • Ощелачивающие
  • Кислые.

Названия первых двух групп произошли от того воздействия, которое они оказывают на организм, т.е. окисляющего или ощелачивающего. Третья же группа может оказывать на организм и то и другое действие. Ее название отражает единственную характеристику продукта – кислый вкус. Для уравновешивания баланса, рекомендуется использовать Антиоксиданты.

Есть особая категория людей, страдающих нарушением метаболизма кислот. Организм этих людей окисляется при употреблении кислых продуктов, а у других людей от этих же продуктов организм ощелачивается.

Что такое нарушение метаболизма кислот и как сохранить кислотно-щелочной баланс в организме

Это когда организм не усваивает те или иные питательные вещества. Неусвоенные или не полностью усвоенные вещества балластом оседают в организме, из-за чего и возникает заболевание. Эти вещества отравляют организм или мешают его работе.

Например: при диабете плохо усваивается сахар, при ревматизме – белок, при излишней тучности – жир, пр целиакии – глютен, при задержке воды в организме – соль.

Знание 3 групп позволяет питаться правильной пищей при восстановлении кислотно-щелочного баланса.

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Продукты выбирают по следующим основным принципам:

1. Для людей, не страдающих нарушением метаболизма кислот: ощелачивающих и кислых продуктов должно быть больше, чем окисляющих.

2. Для людей, страдающих нарушением метаболизма кислот: ощелачивающих продуктов питания должно быть больше, чем окисляющих и кислых. 

Окисляющие продукты

Это в основном пища, богатая белками, углеводами или жирами.

  • Мясо: птица, колбаса, мясной бульон, рыба, продукты моря (мидии, креветки)
  • Яйца
  • Сыры (в твердых сырах кислот больше, чем в мягких)
  • Животные жиры ( жир, сало, топленое сало и так далее)
  • Растительные масла (особенно арахисовое и рафинированные масла), маргарин
  • Цельные и нецельные зерновые (пшеница, овес, просо)
  • Хлеб, макаронные изделия, хлопья и продукты на основе зерна
  • Бобовые горох, соя, белая фасоль, бобы
  • Сахар
  • Сладости: сиропы, пироженые, шоколад, конфеты, варенье, засахаренные фрукты
  • Масличные культуры: орехи, семечки (кроме миндаля и бразильского ореха)
  • Сладкие напитки: лимонады на базе колы и другие
  • Кофе, чай, какао, вино

8 правил для сохранения кислотно-щелочного баланса

Кислые продукты

Это продукты, окисляющее или ощелачивающее действие которых зависит от обмена веществ в организме. Кислые продуктысодержат много кислоты, отсюда их вкус и название.

  • Кисломолочные продукты: йогурт, простокваша, кефир, творог (слабо отжатый) 
  • Ягоды: белая, красная, черная смородина, малина, клубника, вишня
  • Незрелые фрукты (они более кислые)
  • Кислые фрукты: цитрусовые (лимон, грейпфрут, мандарин, апельсин), некоторые сорта яблок, слива, абрикосы
  • Сладкие фрукты (особенно в большом количестве)
  • Кислые овощи: помидоры, баклажаны, ревень, щавель, кресс-салат
  • Квашенная капуста, маринованные овощи
  • Фруктовые соки, лимонный сок (в салатном соусе)
  • Мед
  • Уксус

8 правил для сохранения кислотно-щелочного баланса

Ощелачивающие продукты

Эти продукты ощелачивают потому, что, с одной стороны, они богаты основаниями и либо не содержат кислот совсем, либо содержат их в маленьком количестве; с другой стороны, они не образуют кислот во время различных обменных процессов в организме.

  • Картофель
  • Зеленые овощи ( сырые и жареные), салат, салат-латук, зеленая фасоль, капуста и пр.
  • Цветные овощи: морковь, свекла и др. ( кроме помидоров и баклажан)
  • Кукуруза
  • Молоко ( жидкое и сухое), творог (хорошо отжатый), сливки, масло 
  • Бананы
  • Миндаль, бразильский орех
  • Сухофрукты: финики, изюм ( кроме кислых на вкус, например: абрикосов, яблок)
  • Щелочная минеральная вода
  • Напитки из пюре миндального ореха
  • Черные оливки, консервированные в масле
  • Авокадо
  • Масло холодного прессования
  • Сахар, выпаренный из сахарного тростника

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Восемь правил для сохранения кислотно-щелочного баланса

1. Еда никогда не должна состоять только из окисляющей пищи и всегда должна содержать ощелачивающие продукты.

2. При приеме пищи количество ощелачивающих продуктов должно быть больше, чем окисляющих.

3. Количество ощелачивающих продуктов должно быть тем больше, чем кислее внутренняя среда организма, а также в тех случаях, когда у человека нарушен обмен кислот.

4. Диета, составленная исключительно из ощелачивающих овощей, возможна, но в течении ограниченного периода времени ( 1-2 недели).

5. Еда не должна состоять только из кислых продуктов и должна обязательно содержать продукты ощелачивающие.

6. Окисляющие и кислые продукты нужно есть в количестве, соответствующем особеннстям обмена веществ организма.

7. Нельзя очень часто есть кислые продукты.

8. Кислые продукты можно есть только тогда, когда организм готов их принять. опубликовано econet.ru 

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Источник: https://econet.kz/

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