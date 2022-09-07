Как улучшить память — простые рекомендации восточной медицины

Аювердическая медицина знает огромное количество простых, но очень эффективных рекомендаций для улучшения памяти. К ним, прежде всего, относятся здоровый образ жизни, включающий сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, а также физическая активность.





Что касается характера питания, то врачи рекомендуют обязательно включать в свой рацион такие продукты, как морковь, свекла, шпинат, сладкий картофель (батат), виноград, миндальные орехи, топленое масло и молоко. Кроме того, очень полезно пить морковный и свекольный сок.

Рецепты Аюрведы для улучшения памяти

Одним из самых лучших профилактических средств атеросклероза мозга называют грецкие орехи. По мнению древних восточных врачей, люди, катастрофически теряющие память, должны съедать не менее 20 орехов ежедневно.

Прекрасно влияет на деятельность головного мозга и петрушка. Все части этого растения содержат ингредиенты, способные выводить соли из организма. Очень хорошо включать в рацион людей, имеющих проблемы с памятью, продукты, содержащие много калия, – печеную картошку, курагу, свежие абрикосы, баклажаны, семечки подсолнечника.

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Благотворное действие на память оказывает сок алоэ (1 столовая ложка) с черным перцем (щепотка) и измельченные в порошок семена горчицы (1/8 чайной ложки). Принимать такой состав нужно два-три раза в день.

Очень хорошо улучшает память масло черного тмина. В приготовленный отвар мяты следует добавить 7 капель масла черного тмина и подсластить медом. Пить в теплом виде и натощак 1 раз в день.

Для улучшения памяти можно 1 раз в день съедать 3 г молотых семян черного тмина, смешанных с чайной ложечкой меда, запивая теплой водой.

При амнезии рекомендуется принимать пасту из кумина с медом: 1 чайную ложку размолотых семян кумина смешать с 1 столовой ложки меда. Принимать ежедневно. Еще один рецепт, который можно применять при амнезии: щепотку мелко молотого перца смешать с медом и принимать 2 раза в день. опубликовано econet.ru

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