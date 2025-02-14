Универсальное упражнение для быстрого снятия головной боли

Головная боль — один из самых неприятных и распространенных недугов. Она может выводить вас из строя на работе или не давать спокойно уснуть по вечерам, начинаться внезапно и также внезапно заканчиваться.

При этом далеко не всегда помогают известные лекарства, поэтому некоторые прибегают, в том числе и к народным рецептам. Однако, поскольку головная боль достаточно часто является именно психосоматическим симптомом (т.е. вызвана чисто психологическими причинами), не лишним будет всегда иметь в запасе следующий терапевтический прием, помогающий относительно быстро вернуться в нормальное состояние.

Как избавиться от головной боли без таблеток

Сядьте максимально удобно, закройте глаза и попробуйте расслабиться. Представьте себе вашу головную боль как некий визуальный образ — как она выглядит? Может быть, как тяжелые цепи, стягивающие вашу голову, или стальной прут, пронзающий затылок, или как огромные тиски, изо всех сил давящие на виски?

Прислушайтесь к своим ощущениям и попробуйте дать им максимально близкую аналогию. Представьте “орудие головной боли” в мельчайших подробностях, почувствуйте, что оно реально существует и действует на вас в данный момент.

А теперь приглядитесь внимательнее — на самом деле, эти страшные орудия сделаны из весьма мягкого и пластичного материала — например, пластилина, — и только сверху покрашены специальной краской в цвет металла. Издалека совсем не отличишь — но вот вы приблизились и теперь можете это увидеть. Они затвердели, но мы можем их размягчить, расплавить.

Представьте, что к ним подведены маленькие проводочки — а с их помощью пластилин может легко разогреться до нужной температуры. Посмотрите — тепло проходит по ним, и постепенно, медленно плавит пластилиновые изделия. Они становятся все более и более мягкими, и вы чувствуете, как сила, с которой они давили на вашу голову, становится все меньше и меньше. Вы словно освобождаетесь от оков, и головная боль также постепенно уходит. Наконец, она полностью покидает вас — и вы можете открывать глаза.

Это упражнение абсолютно универсально, и требует лишь немного концентрации и воображения. Его эффект обусловлен тем, что благодаря использованию удачной метафоры вы можете воспринять свое состояние по-другому и быстрее найти способ управлять им. Когда же головная боль позади, найдите время для того, чтобы более полно проанализировать причины, приведшие к плохому самочувствию.

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Возможно, недавно вас беспокоили какие-либо проблемы или неприятные ситуации, которые не удалось решить; вы испытывали какие-то эмоции, которые сами считаете “неприемлемыми” или же вы просто не имели возможности выразить их в открытую. Если решение возникшей трудности не удается найти самостоятельно, обратитесь за помощью к психотерапевту — он поможет вам лучше понять ситуацию и наметить более конструктивные пути выхода из нее.* опубликовано econet

Автор: Юлия Устинова

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