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Боль в спине: как облегчить приступ с помощью дыхательных упражнений

Источник: steptohealth.ru 27 января 2025 6642
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Снять боль в спине можно с помощью простой дыхательной техники. Мы рекомендуем выполнять эти простые упражнения два раза в день. Если ты будешь выполнять тренировку перед сном, это поможет тебе расслабиться и лучше спать.

Боль в спине: как облегчить приступ с помощью дыхательных упражнений

Снять боль в спине можно с помощью простой дыхательной техники. Мы рекомендуем выполнять эти простые упражнения два раза в день. Если ты будешь выполнять тренировку перед сном, это поможет тебе расслабиться и лучше спать.

Возможно ли победить боль в спине с помощью простой дыхательной техники? Как это ни удивительно, такой способ дает хорошие результаты. Если ты страдаешь от боли в спине, попробуй воспользоваться нашими советами. 

Чаще всего с болью в спине справляются с помощью обезболивающих или противоспалительных средств. Сеанс массажа у физиотерапевта также может быть очень эффективен в этом случае. Почему бы не попробовать альтернативный способ лечения — с помощью дыхания?

Определенные упражнения на растяжение и дыхание помогают унять боль и увеличить подвижность. В этой статье мы поговорим о технике, разработанной Эндрю Уйэлом, доктором медицины в Университете штата Аризона (США), которая применяется для лечения подобных недугов.

Не так уж сложно начать практиковать ее каждый день. Эта дыхательная техника проста, не требует вложения средств и приема лекарств и основана на простых дыхательных упражнениях.

Может ли правильное дыхание ослабить боль в спине?

Прежде чем показать, как работает дыхательная техника доктора Эндрю Уйэла, мы можем углубиться в вопрос ее эффективности, приняв во внимание мнение экспертов:

  • Специалисты в Институте травматологии и физиотерапии в Мадриде (Испания) объясняют, что в человеческом теле есть мышца, называемая «поперечная мышца живота» (изображение выше). Она отвечает за поддержку спины, живота и таза.
  • Это похоже на пояс, который окружает наш позвоночник в районе пупка.
  • Эта мышца поддерживает нашу осанку и защищает нашу спину.
  • Также поперечная мышца живота защищает внутренние органы, поэтому каждый раз, когда мы вдыхаем или выдыхаем, она фиксируется вокруг спины и внутренних органов брюшной полости. Она также помогает воздуху выходить из наших легких во время дыхания.

Умеренные физические нагрузки и дыхательные упражнения эффективны против боли в спине, но можно также обратить внимание на альтернативные методы лечения.

Правильное дыхание поможет справиться с болью в спине

  • Каждый раз, когда мы медленно дышим, мы напрягаем поперечную мышцу живота, которая проходит от пупка к позвоночнику, благодаря чему боль в спине уменьшается.
  • Секрет в том, чтобы уметь правильно выдыхать, то есть помогать воздуху выходить из легких и при этом заставлять мышцы работать. Постарайся выдохнуть весь воздух из легких по максимуму.
  • Сокращение этой мышцы помогает защитить нижнюю часть спины.

Техника 4-7-8 против боли в спине

Боль в спине: как облегчить приступ с помощью дыхательных упражнений

Вот на что следует обратить внимание:

  • Это упражнение будет иметь больший эффект, если ты будешь выполнять его чаще. В первый день ты расслабишься, во второй почувствуешь себя отдохнувшей, в третий ты начнешь замечать, как боль в спине отступает.
  • Выполняй эти упражнения каждый день. Они не займут больше 5 минут.
  • Никогда не выполняй тренировку больше двух раз в день. Лучше всего выполнять второй раз сразу перед сном. Это поможет тебе расслабиться перед сном и насладиться глубоким, спокойным сном.

Как правильно выполнять технику 4-7-8?

  • Надень удобную свободную одежду, которая не сковывает движения. 
  • Сядь на стул с твердой спинкой, чтобы на нее можно было облокотиться.
  • Закрой рот и вдыхай воздух через нос в течение четырех секунд.
  • Задержи дыхание на семь секунд.
  • Следующий шаг? Медленно выдыхай в течение восьми секунд. Как ты уже знаешь, это самая важная часть, так как она заставляет напрягаться поперечную мышцу живота и уменьшает боль в спине.
  • Повтори все четыре раза (выполняй два сеанса в день).

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Другие советы и упражнения, который помогут тебе справиться с болью в спине.

Боль в спине: как облегчить приступ с помощью дыхательных упражнений

  • Плавание.
  • Ежедневные получасовые прогулки. 
  • Не оставайся в одной и той же позе долгое время.
  • Не наклоняйся, когда хочешь поднять что-то с пола: сгибай колени.
  • Спи на хорошем матрасе — не слишком жестком и не слишком мягком, который адаптируется к твоим движениям. Спи на низкой подушке в удобной одежде для сна.
  • Никогда не спи лицом вниз, так как это заставляет тебя поворачивать голову, чтобы дышать, вследствие чего шея и спина начинают болеть.  Лучшая поза для сна? Поза эмбриона.
  • Никогда не носи тяжелые сумки, которые весят больше одного килограмма.
  • Избавься от лишнего веса.
  • Не занимайся самолечением. Обычно после приступа боли в спине мы сразу же принимаем противовоспалительные препараты, которые могут давать побочные эффекты.
  • При любом недомогании обратись к врачу, чтобы выяснить причину болезни. Следуй его советам и всегда следи за осанкой, когда ты работаешь, читаешь статью в телефоне или ноутбуке. Как ты сидишь прямо сейчас?

Заботься о своей спине и пользуйся нашими простыми советами с удовольствием. опубликовано econet

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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