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Как избавиться от отеков ног

Источник: steptohealth.ru 12 августа 2023 5588
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Ты возвращаешься домой усталая, ноги кажутся отекшими и тяжелыми, тебя беспокоят неприятные ощущения в лодыжках...

Как избавиться от отеков ног

Наверняка тебе однажды приходилось сталкиваться с этим: ты возвращаешься домой усталая, ноги кажутся отекшими и тяжелыми, тебя беспокоят неприятные ощущения в лодыжках. Это хорошо знакомая многим из нас задержка жидкости.

Чаще всего с задержкой жидкости приходится сталкиваться именно женщинам. Как правило, эта проблема чаще беспокоит людей в летний период. В большинстве случаев задержка жидкости связана с нарушениями кровообращения.

Из-за токсинов в тканях нашего тела развиваются воспалительные процессы, вода начинает накапливаться, а обратный отток крови и жидкостей уменьшается. В результате наши ноги отекают, и мы начинаем испытывать болевые ощущения.

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Что же делать? Как быть в такой ситуации? Не волнуйся. Сейчас мы подробно расскажем тебе о путях решения этой неприятной проблемы.

Задержка жидкости в ногах: узнай ее причину

Организм каждого человека имеет свои индивидуальные особенности, у нас есть свои привычки. Образ жизни и физические особенности каждого из нас различаются.

Поэтому причины задержки жидкости у каждого человека также индивидуальны. Задержка жидкости чаще всего объясняется влиянием следующих факторов:

  • Длительное пребывание стоя, на ногах.
  • Лишний вес. Очень часто женщины с большим количеством целлюлита страдают задержкой жидкости в ногах.
  • Часто ноги отекают во время длительных путешествий на поезде или в самолете. Это происходит из-за того, что человеку приходится в течение долгого времени находиться сидя, в одной и той же позе.
  • Прием некоторых медицинских препаратов. Существуют медикаменты, побочным эффектом лечения которыми является задержка жидкости.
  • Перенесенные травмы колена или щиколотки  также могут спровоцировать эту проблему.
  • Варикозное расширение вен.
  • Заболевания и нарушения в работе почек.
  • Сердечно-сосудистые заболевания.
  • Гормональные изменения во время менструального цикла.
  • Неправильное питание: злоупотребление солью также довольно часто приводит к возникновению отеков.

Если отеки в ногах тебя беспокоят слишком часто, рекомендуется обратиться за консультацией к медицинскому специалисту. Будет лучше, если перед использованием домашних средств, о которых мы расскажем тебе в этой статье, ты будешь точно знать причину этой проблемы. Установить ее тебе поможет доктор.

1. Отвар фенхеля

Фенхель — ароматное растение родом из Средиземноморья. Его легко отыскать как в магазинах натуральных продуктов, так и в аптеках.

Оно обладает мочегонными свойствами, уменьшает образование газов, нормализует пищеварение, а также помогает очищать организм. Фенхель является эффективным средством в борьбе с задержкой жидкости. Рекомендуется принимать отвар фенхеля один или два раза в день, через 15 минут после приема пищи.

Ингредиенты:

  • 1 чайная ложка фенхеля (5 г.)
  • 1/2 чайной ложки аниса (3 г.)
  • 1 стакан воды (200 мл.)

Приготовление:

  • Доведи до кипения один стакан воды, а затем добавь в нее фенхель и анис.
  • Продолжай готовить отвар из трав еще 20 минут.
  • Когда указанное время пройдет, сними отвар с огня. После варки он должен настояться еще 10 минут.
  • Когда отвар остынет, его можно пить.

Как избавиться от отеков ног

2. Отвар хвоща

Это растение смело можно назвать самым эффективным средством избавления от задержки жидкости. Ты можешь найти хвощ в аптеке или магазинах гомеопатии. Чем же именно обусловлен подобный целебный эффект этого растения?

  • Хвощ помогает остановить кровотечения и улучшает свертываемость крови.
  • В нем содержится кремний, минерал, способствующий регенерации кожи и восстановлению соединительной ткани.
  • Хвощ является эффективным натуральным мочегонным средством: увеличивает количество выделяемой мочи, стимулирует выведение токсинов и помогает очищать наш организм.
  • Интересный факт: хвощ содержит два активных вещества: сапонин и эквизетин. Они оказывают стимулирующее воздействие на кровообращение, а также помогают очищать наше тело от токсичных веществ.
  • Рекомендуется регулярно выпивать отвар хвоща по утрам. Вскоре ты заметишь улучшение своего самочувствия.

3. Продукты, которые следует включить в свой рацион

Первым, на что нужно обратить свое внимание, является употребление соли. Ее нужно ограничить.

Гормональная система нашего организма отвечает за сохранение баланса жидкостей в нашем теле. Когда в организме накапливаются излишки соли, в тканях начинают развиваться различные воспалительные процессы, человека начинает беспокоить задержка жидкости.

Если организм не справляется с выведением жидкости через почки и почтовые железы, появляются отеки.

Причиной развития воспалений является не только употребление соли. Насыщенные жиры, сахаросодержащие напитки, сладости, белая мука — все эти продукты вызывают нарушения в работе различных органов и систем нашего организма. Поэтому лучше всего их избегать.

При этом рекомендуется включить в свой ежедневный рацион следующие продукты:

  • Лук
  • Спаржа
  • Петрушка
  • Сельдерей
  • Артишок
  • Эндивий
  • Салат
  • Баклажан
  • Арбуз
  • Груша
  • Ананас
  • Банан
  • Дыня

4. Правильно пей воду

К сожалению, когда речь заходит о нашем питании, мы часто совершаем небольшие ошибки. Так, часто можно услышать о том, что человеку рекомендуется ежедневно выпивать как минимум два литра воды.

Поэтому иногда люди начинают заставлять себя больше пить, выпивая за один раз целый стакан воды или даже больше. И так на протяжении всего дня. Конечно же, это неправильно.

Все, чего мы добиваемся таким питьем — желудок, переполненный водой. В этом случае жидкость начинает накапливаться в нашем организме.

Как же правильно пить? Ответ простой: рекомендуется пить воду маленькими глотками, понемногу на протяжении всего дня. Это позволяет избежать как обезвоживания, так и накопления жидкости.

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Как избавиться от отеков ног

5. Получасовая прогулка каждый день

Надень удобную одежду, хорошие кроссовки и выходи на прогулку! Прогулка не должна быть неприятной обязанностью, не воспринимай ее как занятие спортом. Это в первую очередь отдых и расслабление. Почувствуй внутреннюю свободу и отвлеклись от повседневных забот. Прогулка поможет тебе восстановиться и поднимет настроение.

Регулярные прогулки нормализуют кровообращение, стимулируют снабжение кислородом всех частей нашего тела. Такой отдых помогает сохранить эластичность сосудов и вен.

Уже через несколько недель ты заметишь, что ноги стали более легкими и отдохнувшими.

Внимательная забота о питании, стабильный вес и активный образ жизни помогут тебе избежать неприятных отеков и задержки жидкости в будущем.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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