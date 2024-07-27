Как на нас влияет нарушение работы щитовидной железы

Если мы вдруг, без особых причин, поправляемся или теряем вес, появляются мышечные боли, становится труднее сконцентрировать внимание, если мы постоянно испытываем чувство тревоги или печали, возможно, это сигнализирует о проблемах с щитовидной железой.
Если мы вдруг, без особых причин, поправляемся или теряем вес, появляются мышечные боли, становится труднее сконцентрировать внимание, если мы постоянно испытываем чувство тревоги или печали, возможно, это сигнализирует о проблемах с щитовидной железой.
Щитовидная железа играет очень важную роль в организме, прежде всего, в обмене веществ. Она имеет форму бабочки и расположена на шее, повыше ключиц.
Если щитовидная железа разбалансируется, возникают различные проблемы со здоровьем. Какие именно — мы расскажем в этой статье.
Мы обычно не осознаем, какое влияние оказывает эта железа на наш организм и его жизнедеятельность — до тех пор, пока не возникают проблемы. Она вырабатывает гормоны, которые контролируют нашу активность.
Наиболее частые нарушения работы щитовидки:
Заболевания щитовидной желе
зы:
Примерно 12% населения страдает от проблем с щитовидной железой, и у многих в течение жизни бывают нарушения ее работы.
Тело обычно дает нам «сигналы тревоги», но не всегда мы их «слышим». О возможном разбалансировании работы щитовидной железы свидетельствуют следующие сигналы:
Это один из важных симптомов нарушения работы щитовидки. Если тебе все время хочется спать (даже если ты поспала часов десять) или ты чувствуешь, что у тебя просто нет сил и энергии, вполне возможно, у тебя гипотиреоз.
Если же у тебя проблемы с засыпанием и ты постоянно чувствуешь себя слишком возбужденной, «взвинченной», а частота сердечных сокращений увеличивается, дело, скорее всего, в гипертиреозе.
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Если у тебя гипотиреоз, вес тела увеличивается, и сбросить его очень сложно. Если же тебе, несмотря на «усиленное питание», не удается поправиться, это, очевидно, связано с гипертиреозом.
В случае «гипер» преобладают тревожность, приступы паники, быстрая смена мыслей, проблемы с концентрацией.
Для «гипо» характерны депрессия, чувства грусти и усталости. Это связано с повышенным уровнем серотонина.
У страдающих гипотиреозом обычно бывают запоры (поскольку соответствующие гормональные изменения вызывают замедление процессов пищеварения).
Те же, у кого гипертиреоз, могут страдать диареей или синдромом раздраженной прямой кишки.
При недостаточной выработке гормонов щитовидной железы бывают опухание мышц, боли в мышцах, онемение пальцев ног и рук. А так же:
Если же тебе стало сложно удерживать в руках предметы, подниматься по лестнице, «добираться» до высоко расположенных полок в шкафах, у тебя, скорее всего гипертиреоз.
У женщин с гипотиреозом менструальные периоды бывают более затяжные, а менструации — болезненные. Они также могут страдать бесплодностью и гормональной разбалансировкой (предменструальный синдром). И у женщин, и у мужчин гипотиреоз вызывает ослабление либидо (сексуального «аппетита»).
У женщин с гипертиреозом менструальные периоды становятся более короткими, возможны задержки. Эта дисфункция щитовидной железы также может отрицательно влиять на фертильность.
Если твои волосы стали сухими и ломкими и начали сильно выпадать, возможно, твоя щитовидная железа плохо работает. А если к этим симптомам добавляется сухая кожа и ломкие ногти, диагноз почти наверняка будет «гипотиреоз».
При гипертиреозе волосы тоже выпадают, но только на голове; кожа выглядит тонкой и нежной.
У страдающих гипотиреозом температура тела понижена, руки и ноги мерзнут.
При гипертиреозе бывает регулярное чувство жара и усиленное потоотделение.
При гипотиреозе наблюдается повышенный уровень плохого холестерина в крови. При гипертиреозе уровень холестерина, наоборот, понижен.
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В нескольких исследованиях установлено, что при гипотиреозе риск повышения давления возрастает. При гипертиреозе систолическое давление повышается, а диастолическое — понижается.
При гипотиреозе пульс, как правило, замедленный (примерно на 20 ударов в минуту меньше, чем в норме).
При гипертиреозе наблюдается учащение сердцебиения.
Зоб — одно из наиболее частых проявлений проблем с щитовидной железой. При этом происходит расширение щитовидной железы, которое влечет за собой выпирание или вздутие шеи в передней ее части, а также охриплость голоса. Зоб может возникать как при гипер-, так и при гипотиреозе.
Есть три фактора риска, которые повышают вероятность нарушений нормальной работы щитовидной железы:
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Источник: https://econet.kz/
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