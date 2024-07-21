11 вещей, которые воруют ваши силы

Недосыпание – не единственное, что лишает вас энергии. Есть еще ряд факторов, которые могут негативно влиять на ваше состояние. В этой статье мы рассмотрим несколько привычек, которые лишают вас энергии и вредят вашему здоровью. Также расскажем о нескольких секретах, позволяющих вернуть силы.

Вредные привычки и как с ними бороться

1. Вы не занимаетесь спортом, когда чувствуете, что устали.

Не идти на тренировку из-за усталости и с мыслями сэкономить силу – не лучшее решение, поскольку именно занятия спортом дают нам энергию. Даже по результатам исследований ученых установлено, что люди, ведущие сидячий образ жизни после 1,5 месяцев тренировок становятся более энергичными, причем им достаточно заниматься 20 минут в день. Физическая нагрузка просто необходима для повышения уровня выносливости, нормализации работы сердца и укрепления иммунной системы. Даже если вы очень устали и не хотите посещать спортзал, хотя бы просто прогуляйтесь перед сном.

2. Вы пьете мало жидкости.

Организму не хватает энергии, если он обезвожен. Если пить мало жидкости, то кровь становится более густой, сердце работает в усиленном режиме и в организме замедляется циркуляция кислорода.

3. У вас дефицит железа.

Если организму не хватает железа, то вы чувствуете слабость, раздражительность и апатию, поскольку клетки недополучают кислород. Чтобы не допускать такого состояния следует включить в рацион богатые железом продукты. При наличии симптомов, указывающих на дефицит железа нужно проконсультироваться с врачом, поскольку в этом случае велика вероятность, что у вас есть другое заболевание.

4. Вы склонны к перфекционизму.

Люди, которые пытаются достичь идеала в любой сфере, тратят уйму сил напрасно, поскольку зачастую это невозможно. Ставьте перед собой реальные цели, не усложняйте задачи и старайтесь получать от работы удовольствие. Не переутомляйтесь, больше отдыхайте и никогда не работайте во время отпуска, чтобы не довести организм до истощения. Помните, хороший отдых даст вам силы на покорение новых вершин.

5. Вы часто преувеличиваете и драматизируете.

Не стоит от всех ожидать подвоха, если начальник вызвал вас на совещание, не думайте, что он собрался вас увольнять. Избавляйтесь от чувства тревожности и негативных мыслей. Возможно, вам стоит заняться медитацией, больше гулять на свежем воздухе и общаться с друзьями, в большинстве случаев это помогает успокоиться и реально взглянуть на все происходящее вокруг.

6. Вы не завтракаете.

Лишая организм еды вы лишаете себя энергии. Во время ночного отдыха организм использует накопившуюся за день энергию, а утром нужно восполнять ее запасы. Завтрак позволяет запустить обменные процессы, особенно, если начать утро с белковой пищи, здоровых жиров и злаков. Чтобы чувствовать себя хорошо всегда, необходимо следить за рационом, отказаться от фаст-фуда и прочей вредной еды, поскольку простые углеводы и сахар вызывают усталость.

7. Вы не умеете говорить «нет».

Это проблема многих людей. Не стоит терять свою энергию впустую, не старайтесь всем угодить, думайте в первую очередь о себе. Нужно учиться отказывать, чтобы в дальнейшем не возникало чувства обиды и злости. Помните, если ваш начальник требует работать в выходной или учитель вашего ребенка просит испечь печенье для всех детей в классе – вы не обязаны этого делать.

8. На вашем рабочем столе всегда беспорядок.

Психологически это мешает сконцентрироваться на решении требуемых задач, мозгу сложно обрабатывать информацию, когда глаза видят беспорядочно разбросанные по столу вещи. Чтобы работать эффективно, все должно находиться на своих местах. Наведите порядок на столе и рабочий день вы начнете в хорошем настроении.

9. Перед сном вы сидите за компьютером, планшетом или телефоном.

Свет от экрана монитора или смартфона воздействует на мозг и приводит к снижению отвечающего за периоды сна и бодрствования гормона мелатонина. Специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном или любым другим гаджетом как минимум за час до того, как отправитесь спать.

10. Вы злоупотребляете кофеином.

Утро можно начинать с чашечки бодрящего кофе, даже выпивая три чашки до обеда, вы не навредите организму. А если больше, то у вас нарушится сон. Дело в том, что клетки организма вырабатывают специальный элемент аденозин, помогающий нам уснуть, а кофеин блокирует его выработку. Даже если вы выпьете чашку кофе за шесть часов до сна, у вас будут проблемы.

11. Вы долго спите на выходных.

не ложиться вовремя в субботу, то в воскресенье можно проспать до полудня, а вечером будет сложно уснуть и утро понедельника начнется не лучшим образом. Даже если вы ложитесь поздно в субботу, постарайтесь в воскресенье встать пораньше, лучше потом немного отдохнуть в обед, это поможет восстановить силы. опубликовано econet

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