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11 простых упражнений, которые помогут вам лучше спать

Автор: Econet 01 июня 2024 6188
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Хронический стресс, перегрузки, усталость на работе способствуют нарушению ночного сна. Это негативно сказывается на общем состоянии здоровья и работоспособности. Как обеспечить себе полноценный сон? Предлагаем 11 поз, которые помогут снять напряжение и привести в порядок нервную систему.

11 простых упражнений, которые помогут вам лучше спать

Обеспечить себе полноценный ночной сон можно с помощью специальных поз, направленных на глубокое дыхание. Это помогает привести в порядок мысли и снять напряжение. Сочетание дыхания и движения стимулирует парасимпатическую нервную систему, что противостоит стрессу. Во многих версиях поз применяется подпорка под лбом, которая дает расслабление в области глаз и дополнительное успокоение нервной системы.

Описание поз для полноценного сна

Подставкой послужат валик, специальный блок или одеяло.

Рекомендация: дышать важно длинными, полными, вдохами и выдохами.

Разминка: поза ребенка - 1 мин. (10–15 вдохов)

Садимся на колени. Наклоняемся вперед, чтобы прикоснуться лбом к полу. Руки или вытянуты вперед, или лежат у ступней. 

11 простых упражнений, которые помогут вам лучше спать

Поза ящерицы

1 мин. (10–15 вдохов) с одной и другой стороны.

  • В позе собаки лицом вниз направляем левую ногу вперед между руками и опускаем правое колено на коврик.
  • Подводим левую ногу назад (она стоит на пальцах) и устанавливаем локти на блок (пол).
  • Повторяем позу с другой стороной.

11 простых упражнений, которые помогут вам лучше спать

Поза Саранчи

1 мин. (10–15 вдохов).

  • Становимся в планку и опускаемся на живот.
  • Сцепляем руки за спиной.
  • Делаем выдох и упираемся стопами в коврик.
  • Вдох, поднимаем грудину и руки. Взгляд направлен вперед.
  • Выход из позы: отпускаем руки и делаем выдох, принимая позу собаки, смотрящей вниз.

11 простых упражнений, которые помогут вам лучше спать

Наклон вперед стоя

1 мин. (10–15 вдохов).

  • И.П. – стоя прямо, руки над головой - обнимаем, держим локти кистями.
  • Наклоняем туловище. Ноги на ширине плеч, немного согнуты в коленях.
  • Делаем выдох и тянемся вниз макушкой. Начинаем выпрямляться, отпустив руки.

11 простых упражнений, которые помогут вам лучше спать

Наклон вперед стоя с расставленными ногами

1 мин. (10–15 вдохов).

  • И.П. - стоя, ноги расставлены примерно на метр.
  • Делаем вдох и приподнимаем грудную клетку.
  • На выдохе наклоняемся вперед, бедра неподвижны.
  • Расставляем руки, согнутые в локтях, опираемся на кончики пальцев. Устанавливаем лоб на брусок.
  • Начинаем подняться на вдохе, прикоснувшись к ногам. Плавно выпрямляемся.

11 простых упражнений, которые помогут вам лучше спать

Поза голова + колено

1 мин. (10–15 вдохов) с одной и другой стороны.

  • И.П.- сидя, ноги вытянуты вперед.
  • Кладем подошву левой ступни на правую внутреннюю сторону бедра, правую руку ставим на бедро.
  • Поднимаем левую руку, делаем выдох и наклоняемся, дотягиваясь кистью руки до стопы.
  • Кладем голову на блок впереди.
  • Выполняем на другую сторону.

11 простых упражнений, которые помогут вам лучше спать

Поза трупа

3 минуты.

  • Ложимся навзничь на коврик. Ноги и руки слегка раскинуты в стороны.
  • Расслабляемся от пальцев на ногах до макушки головы. 

11 простых упражнений, которые помогут вам лучше спать

Наклон вперед сидя

1 мин. (10–15 вдохов).

  • Садимся на край свернутого одеяла, ноги вытянуты вперед.
  • Делаем выдох и вытягиваем позвоночный столб, наклоняясь вперед.
  • Контролируя позвоночник вытянутым, держимся за стопы, локти согнуты, руки расслаблены.
  • Лоб кладем на брусок.

Поза наклона под углом

2 мин. (20–30 вдохов).

  • Помещаем валик у крестца. Сгибаем ноги в коленях и соединяем ступни вместе.
  • Откидываемся на подушку и кладем голову на подушку, чтобы голова оказалась по уровню выше сердца.
  • Колени раскрываются.

11 простых упражнений, которые помогут вам лучше спать

Поза сидя боком под большим углом

  • 1 мин. (10–15 вдохов) с одной и другой стороны.
  • Садимся, ноги широко расставлены. Помещаем блок около внутренней поверхности правой голени.
  • Опираемся кончиками пальцев в пол. Делаем вдох и вытягиваем позвоночный столб.
  • Делаем выдох, наклоняемся вперед корпусом над правой ногой, упираемся лбом в блок.
  • Выполняем 5 полных вдохов, выпрямляемся и выполняем на другую сторону.

Поза Лежащего Героя

3 мин. (30–45 вдохов).

  • Садимся на голени и укладываем валик под основание крестца.
  • Разводим лодыжки и садимся между ними.
  • Опираемся на валик, голова лежит на свернутом одеяле.

Поза трупа

Выполняем, как описано выше.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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