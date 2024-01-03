11 простых способов улучшить лимфоток

Все эти ✅способы улучшения лимфотока неоднократно доказали свою эффективность и заслуживают того, чтобы следовать им. Ведь здоровая лимфатическая система не только поможет справиться с болезнями и сбросить лишний вес, но и улучшить общее состояние организма.

Лимфатическая система - это система, состоящая из желез, лимфатических узлов, селезенки, вилочковой железы и миндалин. Жидкость, образуемая в тканях нашего организма с помощью лимфы переходит в кровь, где в дальнейшем происходить очищение посредством печени и почек. Лимфоток помогает нашему организму избавляться от отходов, которые накапливаются по массе причин, таких как некоторые лекарства, вредная пища, загрязнение атмосферы, пищевые добавки и различные токсины от употребления вредных веществ.

11 способов, которые помогают очищению лимфы и улучшат ваше общее состояние

Ученые посчитали, что 80% женщин имеют слабый лимфоотток, и это является ключом к трудностям в борьбе с лишним весом. Также это вызывает проблемы с общим самочувствием. Если вы страдаете от разного рода травм, лишнего веса, целлюлита и болевых расстройств, таких как артрит, бурсит, головные боли и других, плохой лимфоток может быть основной причиной подобных проблем.

1. Дышите глубоко

Наше тело имеет в три раза больше лимфатической жидкости, чем крови. Лимфоотток полагается на насосное действие глубокого дыхания. Это ускоряет перевозку токсинов в кровь и способствует скорейшей очистки лимфы. Дышите глубже и поможете печени справиться с токсинами намного быстрее.

2. Для улучшения лимфотока побольше двигайтесь.

Различные физические упражнения гарантируют правильную работу лимфатической системы. Вы можете попробовать прыжки на батуте или со скакалкой, а также упражнения на растяжение и аэробику.

3. Чистка лимфы с помощью воды - пейте больше.

Без достаточного количества воды в организме лимфатическая жидкость не сможет протекать нормально. Помимо обычной воды употребляйте свежевыжатые соки или кислородные коктейли.

4. Газировка, энергетические и сокосодержащие напитки засоряют ваш лимфоток

Они содержат большое количество сахара, который затрудняет работу лимфатической системы, поэтому откажитесь от них в пользу сахара, содержащегося во фруктах.

5. Ешьте больше свежих фруктов на голодный желудок

Ферменты и кислоты в фруктах являются мощным средством для очистки лимфы. Употребление их на голодный желудок улучшает пищеварение и дает максимальную выгоду для лимфооттока. Большинство фруктов перевариваются в течение 30 минут и быстро улучшают ваше самочувствие.

6. Зелень отлично справляется с очищением лимфы

Содержание хлорофилла в зелени и овощах зеленого цвета помогает очистить вашу кровь и лимфу.

7. Сырые орехи и семена улучшают лимфоток

Сырые и несоленые содержат массу полезных жирных кислот, которые питают вашу лимфу. Грецкие орехи, миндаль, фундук, бразильские орехи, льняное семя, семена подсолнечника и тыквы - выберите для себя любые.

8. Купите в аптеке специальные травяные чаи для очистки лимфы

Проконсультируйтесь со специалистом, чтобы он помог вам составить комплекс из нескольких видов трав, учитывая ваши заболевания и курсы лечения, если такие на данный момент есть.

Избегайте прием трав во время беременности и в период лактации, а также не принимайте один и тот же вид трав долгое время без консультации со специалистом.

9. Используйте специальную щетку для улучшения лимфотока

На сухой коже перед принятием душа, от ног к туловищу, от пальцев к груди, работайте в том же направлении, что и ваша лимфатическая система (подробнее смотрите прилагаемую инструкцию и схемы).

10. Попробуйте провести терапию с горячим-холодным душем

В течение нескольких минут вы сначала включаете горячую воду и кровеносные сосуды расширяются, потом включаете холодную и сосуды начинают сужаться, тем самым ускоряя лимфоотток.

Избегайте эту процедур если у вас проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также во время беременности.

11. Запишитесь на специальный массаж, улучшающий лимфоотток

Исследования показали, что такой массаж может способствовать очистке до 78% застойностей лимфы. Он называется лимфодренажным, так как вытесняет токсины и направляет лимфоток в нужном направлении.

Главное, чтобы массаж был нежным, потому что слишком сильное давление хоть и благоприятно сказывается на мышцы, но никак не на лимфатическую систему.

Все эти способы улучшения лимфотока неоднократно доказали свою эффективность и заслуживают того, чтобы следовать им. Ведь здоровая лимфатическая система не только поможет справиться с болезнями и сбросить лишний вес, но и улучшить общее состояние организма.опубликовано econet

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