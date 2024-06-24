11 показателей того, что ваш организм не работает как здоровый

✅Нарушение нормальной работы организма может произойти у человека в любом возрасте. Причин тому бывает предостаточно. Какие симптомы могут говорить о том, что в вашем организме произошел серьезный сбой - читайте в статье.

Бывает, что наше тело ведет себя очень странно. Мы и спим достаточно, и занимаемся спортом, и питаемся правильно, а наш организм неожиданно преподносит сюрпризы.

Признаки сбоя в работе организма - 11 симптомов

Сегодня мы поговорим об 11 признаках, указывающих на нездоровье, даже если в целом вы чувствуете себя хорошо.

1. Вздутие

Вздутие после принятия пищи – это довольно неприятное явление, которое может быть результатом чересчур быстрого поглощения еды. Но если вы сталкиваетесь с этой проблемой регулярно, то вполне вероятно, что у вас развиваются проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Что же делать? Начните в свой рацион добавлять имбирь, который поможет ускорить пищеварение. Также помогает прием белого угля. Однако, если проблема не уходит, то обязательно обратитесь к специалисту.

2. Хроническая усталость

Усталость может появиться из-за наличия различных проблем со здоровьем. Безусловно, кратковременная усталость говорит об отсутствии нужного количества сна, о наличии стресса и переутомления. Тогда как усталость на постоянной основе – это повод задуматься.

Что же делать? Во-первых, будьте честны с самим собой, подумайте о том, от каких привычек к своей жизни вам необходимо избавиться, и как именно нужно пересмотреть свой график. Не употребляйте никотин и алкоголь, выделяйте себе полчаса перед сном на прогулку. Если спустя какое-то время улучшений нет, то обратитесь к специалисту.

3. Бессонница

Каждому известно, что для пополнения ресурсов мозга и тела всем нам нужен качественный сон. Человек не сможет функционировать, если в его жизни нет правильного сна в нужном количестве.

Бессонницей называют наличие проблем с засыпанием или же наличие прерывистого сна, длящегося от месяца и более.

Что же делать? В данном случае последствия для здоровья могут быть крайне опасными, поэтому лучше сразу обратиться за помощью к специалисту, не тратя время на самолечение.

4. Неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта случается по многим причинам: это и сухость во рту, и употребление некоторых лекарственных препаратов, и табак, и еда, и плохая гигиена полости рта и т.д. Но иногда это может быть симптомом развивающегося заболевания.

Что же делать? Исключите возможность появления запаха по гигиеническим причинам. Если не помогает, что проверьте свои почки и печень.

5. Головные боли

Случайно головной боли бояться не нужно, потому что они случаются абсолютно с каждым. Однако, когда головные боли становятся частыми и серьезными, особенно в сопровождении с другими симптомами, то тянуть с походом к врачу не стоит.

Что же делать? Спите не менее 8 часов в сутки, пейте побольше воды, занимайтесь зарядкой для глаз, примеров которой довольно много в интернете. Это самое лучшее, что вы в данной ситуации можете сделать. При продолжении симптомов, не откладывайте посещение врача.

6. Неприглядного вида ногти

То, как выглядят наши ногти, рассказывает довольно много о нашем состоянии здоровья в целом. Ногти – это своего рода продолжение кожного покрова, которые требуют большого количества питательных веществ. Когда ногти обретают нездоровый вид, в особенности если они становятся хрупкими и желтыми, то пришло время вспомнить о своем здоровье.

Что же делать? Ногти нуждаются в большом количестве питательных веществ. Употребляйте больше воды, питайтесь сбалансировано, а при наличии грибка, избавьтесь от него.

Показатели проблем со здоровьем

7. Низкое либидо

Наряду с другими вещами в нашем сегодняшнем списке, понижение либидо вполне может быть вызвано разными факторами и вещами. Особенности образа жизни, отношения, физическое и эмоциональное благополучие и другие проблемы разного рода могут с легкостью подавить в человеке желание близости с партнером. Подавляюще на него действуют и некоторые лекарственные препараты.

Что же делать? Проанализируйте все вышеперечисленные факторы применительно к своей жизни. Почитайте внимательно инструкцию к принимаемым вами лекарствам, найдите потенциальные побочные эффекты. Перед прекращением принятия лекарства обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

8. Запоры

Для общего состояния здоровья решающим значением обладает опорожнение кишечника на регулярной основе. Нормы регулярности варьируются от трех раз в день до трех раз в неделю (решающие факторы: спортивные привычки, физическая активность, диета и т.д.). Постоянно случающиеся запоры – это очень серьезный сигнал к тому, что пришло время обратить внимание на свое здоровье.

Что же делать? Увеличьте количество употребляемой жидкости, пересмотрите свои пищевые привычки. Ежедневно употребляйте достаточное количество пищевых волокон: для женщин – это 21-25 граммов в день, для мужчин – это 30-38 граммов в день.

9. Выпадение волос

Ежедневная потеря волос – это нормальный процесс, на который самое главное воздействие оказывают гены. Образ жизни в несколько меньшей степени также влияет. Но в большинстве случаев выпадение волос случается постепенно. Если волосы вдруг начали падать быстро и внезапно, то, скорее всего, это показатель развития какого-либо заболевания.

Что же делать? Не откладывать визит к терапевту и трихологу.

10. Судороги в мышцах

Конечно, главными причинами судорожного спазма мышц являются растяжение и нехватка питательных веществ. К другим причинам можно отнести перенапряжение, недостаточно активный образ жизни, недостаточное кровоснабжение.

Что же делать? Убедитесь, что в течение дня вы употребляете достаточное количество воды. В вашей жизни должна появиться умеренная физическая нагрузка, вы должны употреблять полезные продукты. Если при судороге есть отек, покраснение кожи, вы чувствуете дискомфорт или какие-то другие необычные симптомы, то пришло время обратиться за помощью к специалисту.

11. Скачки веса

Большинство людей регулярно то набирают, то теряют несколько килограммов. Это вполне естественный процесс, который имеет прямую связь с нашим метаболизмом. Но если вы набираете или теряете вес слишком быстро, то это может быть симптомом развития опасного заболевания.

Что же делать? Немедленно обратиться к доктору за помощью.

Все симптомы, о которых мы сегодня поговорили, могут быть как следствием развития серьезного заболевания, так и следствием неправильного образа жизни. Поэтому не игнорируйте плановое посещение докторов и относитесь к себе внимательно!опубликовано econet

Перевод: Баландина Е. А.

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